5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная фотопрогулка по Малой Венеции в Баку предлагает уникальную возможность запечатлеть себя на фоне живописных каналов и мостов.Участники смогут прокатиться на гондоле и насладиться видами на музей Ковра, яхт-клуб и

знаменитые Пламенные башни. В программу входят 30 художественно обработанных фотографий, которые будут готовы через десять дней. Это идеальный выбор для семейных фотосессий и love story, а также для тех, кто хочет сохранить яркие воспоминания о Баку

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для фото-прогулки по Малой Венеции. В это время можно насладиться яркими красками города и теплым светом, который делает фотографии особенно выразительными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также стоит рассмотреть возможность прогулки. Эти месяцы дарят мягкое освещение и меньшее количество туристов, что позволяет сделать уникальные кадры.

Сейчас август — это идеальное время.