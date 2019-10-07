5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Покататься на гондоле, раскрыть романтический облик Баку и получить яркие снимки на память

Александр
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Александр – ваш гид
Я проведу для вас профессиональную фотосессию в одном из самых живописных уголков азербайджанской столицы, где вы почувствуете себя в легендарной Венеции с шикарными каналами, мостами, набережными и уютными гондолами.

А уже на следующий день я отправлю художественные доказательства нашей прогулки!
€79
64 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча в Малой Венеции
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Фотопрогулка по Малой Венеции
Фотопрогулка по Малой Венеции

Что вас ожидает

Гондолы и гондольеры, каналы и мосты, красота и наслаждение
Вы пройдете по окрестностям Малой Венеции, полюбуетесь каналами и мостами, покатаетесь на гондоле и впечатлитесь чудесной набережной с видом на море. Я покажу самые удачные ракурсы и запечатлею вас на фоне главных достопримечательностей и контрастов города. В кадры фотопрогулки обязательно попадут музей Ковра, яхт-клуб, знаменитые «Пламенные башни» и грандиозный новейший символ Баку — Caspian Waterfront Mall.

Кому подойдет экскурсия

Этот маршрут идеален для индивидуальной, семейной (не более 2-х детей) фотосессии и love story.

Организационные детали

  • Это профессиональная фотосессия, не предполагающая рассказ о городе и достопримечательностях
  • На следующий день я отправлю вам 200 исходных фото и 30 в художественной обработке
  • Аренда гондолы включена в стоимость
  • Лучшее время для фотосессии — вечер (17.00-20.00)
Фотопрогулка по Малой Венеции
Фотопрогулка по Малой Венеции
Фотопрогулка по Малой Венеции
Фотопрогулка по Малой Венеции
Фотопрогулка по Малой Венеции
Фотопрогулка по Малой Венеции
Фотопрогулка по Малой Венеции
Фотопрогулка по Малой Венеции
Фотопрогулка по Малой Венеции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Малой Венеции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Привет! Меня зовут Александр, родился и живу в Баку. Я профессиональный фотограф с 6-летним опытом работы. С радостью поделюсь лучшими местами азербайджанской столицы и запечатлею ваши воспоминания о ней.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 октября 2019
Александр прекрасный фотограф, профессионал своего дела!!! Очень легкий в общении и позитивный молодой человек . Рекомендую всем , вы будете оочень довольны !!!
Екатерина
2 октября 2019
Спасибо большое Александру за отличную фотопрогулку! Получила незабываемые впечатления от города, только положительные эмоции от общения с Сашей и прекрасные фото! Всем рекомендую!
15 сентября 2019
Всё замечательно. Отличный фотограф.
Marija
9 сентября 2019
Спасибо Александру за отличную прогулку и классные, яркие, качественные фото!
Александр приятный позитивный молодой человек. Сам процесс фотографирования прошёл легко и весело. Получила удовольствие и от фотосессии и от результата. Большое спасибо и творческих успехов Александру!
28 июля 2019
Все было супер)

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