5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная фотопрогулка по Малой Венеции в Баку предлагает уникальную возможность запечатлеть себя на фоне живописных каналов и мостов.
Участники смогут прокатиться на гондоле и насладиться видами на музей Ковра, яхт-клуб и
Участники смогут прокатиться на гондоле и насладиться видами на музей Ковра, яхт-клуб и
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🛶 Прогулка на гондоле
- 🏛️ Виды на знаковые достопримечательности
- 🖼️ 30 художественно обработанных фото
- 👨👩👧👦 Подходит для семей и пар
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для фото-прогулки по Малой Венеции. В это время можно насладиться яркими красками города и теплым светом, который делает фотографии особенно выразительными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также стоит рассмотреть возможность прогулки. Эти месяцы дарят мягкое освещение и меньшее количество туристов, что позволяет сделать уникальные кадры.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей Ковра
- Яхт-клуб
- Пламенные башни
- Caspian Waterfront Mall
Описание фото-прогулки
Гондолы и гондольеры, каналы и мосты, красота и наслаждение
Вы пройдете по окрестностям Малой Венеции, полюбуетесь каналами и мостами, покатаетесь на гондоле и впечатлитесь чудесной набережной с видом на море. Я покажу самые удачные ракурсы и запечатлею вас на фоне главных достопримечательностей и контрастов города. В кадры фотопрогулки обязательно попадут музей Ковра, яхт-клуб, знаменитые «Пламенные башни» и грандиозный новейший символ Баку — Caspian Waterfront Mall.
Кому подойдет экскурсия
Этот маршрут идеален для индивидуальной, семейной (не более 2-х детей) фотосессии и love story.
Организационные детали
- Это профессиональная фотосессия, не предполагающая рассказ о городе и достопримечательностях
- В течение десяти дней я отправлю вам исходные фотографии и 30 в художественной обработке
- Аренда гондолы не включена в стоимость — 3 azn (около 2$)
- Лучшее время для фотосессии — вечер (17.00-20.00)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Малой Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 157 туристов
Привет! Меня зовут Александр, родился и живу в Баку. Я профессиональный фотограф с 6-летним опытом работы. С радостью поделюсь лучшими местами азербайджанской столицы и запечатлею ваши воспоминания о ней.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Если путешествуем вдвоем, стараемся заказывать фотосессию с профессионалом. Из-за ветра решили снимать в старом городе, получилось очень колоритно, разнообразные локации, необычные виды. Спасибо Александру за прекрасные фото, будем любоваться и вспоминать Баку)))
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Фотопрогулка была запланирована по Малой Венеции, но на самом деле проходила она в Старом городе. Я так и не поняла, почему так получилось. Но в итоге я ничить не расстроилась, думаю, что фотографии сделанные в зеленоватой воде канала были бы не очень хороши. А так я и по городу прогулялась, и красивые фото получила.
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Спасибо Александру за отличную прогулку и классные, яркие, качественные фото!
Александр приятный позитивный молодой человек. Сам процесс фотографирования прошёл легко и весело. Получила удовольствие и от фотосессии и от результата. Большое спасибо и творческих успехов Александру!
Александр приятный позитивный молодой человек. Сам процесс фотографирования прошёл легко и весело. Получила удовольствие и от фотосессии и от результата. Большое спасибо и творческих успехов Александру!
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Огромное спасибо за волшебные снимки! Отличный выбор локации, где сконцентрированы главные достопримечательности города! Мастерство и навыки фотографа на самом высоком уровне!) Очень тепло вспоминаю поездку! 🧡🇦🇿
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Спасибо большое Александру за отличную фотопрогулку! Получила незабываемые впечатления от города, только положительные эмоции от общения с Сашей и прекрасные фото! Всем рекомендую!
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М
Александр прекрасный фотограф, профессионал своего дела!!! Очень легкий в общении и позитивный молодой человек. Рекомендую всем, вы будете оочень довольны!!!
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