5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Гондолы и гондольеры, каналы и мосты, красота и наслаждение

Вы пройдете по окрестностям Малой Венеции, полюбуетесь каналами и мостами, покатаетесь на гондоле и впечатлитесь чудесной набережной с видом на море. Я покажу самые удачные ракурсы и запечатлею вас на фоне главных достопримечательностей и контрастов города. В кадры фотопрогулки обязательно попадут музей Ковра, яхт-клуб, знаменитые «Пламенные башни» и грандиозный новейший символ Баку — Caspian Waterfront Mall.

Кому подойдет экскурсия

Этот маршрут идеален для индивидуальной, семейной (не более 2-х детей) фотосессии и love story.