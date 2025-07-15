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было заявлено. Нам повезло с погодой и даже удалось искупаться. Отличный Релакс, тишина и море.

Когда мы приплыли на пляж Амир поймал для нас 4 рыбки, пожарил на огне.

Целый день на природе, отлично перезагрузили нас.

Спасибо