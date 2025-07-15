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Круизы и туры по воде в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Баку на русском языке, цены от €27. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю
На теплоходе
Круизы
1 час
6 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю
Полюбоваться историческими зданиями и современной архитектурой с палубы теплохода
Начало: В Старом Баку
«На борту теплохода будет русскоязычный гид — во время водной прогулки он расскажет о главных достопримечательностях по пути»
Расписание: ежедневно в 14:30, 16:30, 18:30 и 20:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€30 за человека
Прогулка под парусом на Каспийском море
На яхте
Круизы
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка под парусом на Каспийском море
Живописные пейзажи, истории мореходства, пустынные пляжи, морские развлечения и обед на яхте
«Прогулка на яхте — это чувство свободы и ветер в волосах»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€330 за всё до 5 чел.
Баку как на ладони: экспресс-круиз на трёхпалубном лайнере
Круизы
1.5 часа
Групповая
до 18 чел.
Баку как на ладони: экспресс-круиз на трёхпалубном лайнере
Увидеть с воды Малую Венецию, площадь Государственного флага, колесо обозрения и Пламенные башни
Начало: У ТЦ «Парк Бульвар»
«Идём на комфортабельном круизном лайнере»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€27 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Н
Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю
Дата посещения: 14 июл 2025
Спасибо большое за экскурсию! Всё понравилось и было на высшем уровне.Отличный сервис.
У нас был гид Рамиль! Отличный и душевный профессионал своего дела)Рекомендую однозначно 👍
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Татьяна
Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю
Гиду ставлю "отлично"! Очень знающий и коммуникабельный, с ним интересно. Балл снизила за очень короткий маршрут. Можно было охватить побольше.
Гиду ставлю "отлично"! Очень знающий и коммуникабельный, с ним интересно. Балл снизила за очень короткий маршрут. Можно было охватить побольше.
Гиду ставлю "отлично"! Очень знающий и коммуникабельный, с ним интересно. Балл снизила за очень короткий маршрут. Можно было охватить побольше.
Гиду ставлю "отлично"! Очень знающий и коммуникабельный, с ним интересно. Балл снизила за очень короткий маршрут. Можно было охватить побольше.
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А
Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю
гид отзывчивый
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Александра
Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю
Хотелось бы увеличить время и маршрут прогулки. Вода всегда завораживает. Например, можно организовать ужин, шоу-программу. Возможно поменять судно. Понятно, что непросто, нужно просчитать все. Уверена, что такой формат привлёк бы достаточно посетителей для окупаемости
Хотелось бы увеличить время и маршрут прогулки. Вода всегда завораживает. Например, можно организовать ужин, шоу-программу. Возможно
Хотелось бы увеличить время и маршрут прогулки. Вода всегда завораживает. Например, можно организовать ужин, шоу-программу. Возможно
Хотелось бы увеличить время и маршрут прогулки. Вода всегда завораживает. Например, можно организовать ужин, шоу-программу. Возможно
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C
Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю
Супер очень понравилось
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Daria
Прогулка под парусом на Каспийском море
Очень понравился тур.
Пока ехали до места, узнали много интересной информации про город.
Шли под парусом, капитан предложил провести больше времени, нежели
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было заявлено. Нам повезло с погодой и даже удалось искупаться. Отличный Релакс, тишина и море.
Когда мы приплыли на пляж Амир поймал для нас 4 рыбки, пожарил на огне.
Целый день на природе, отлично перезагрузили нас.
Спасибо

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Всего 7 отзывов в Баку в категории "Круизы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю;
  2. Прогулка под парусом на Каспийском море;
  3. Баку как на ладони: экспресс-круиз на трёхпалубном лайнере.
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Старый город;
  2. Девичья башня;
  3. Гобустан;
  4. Дворец Ширваншахов;
  5. Янардаг;
  6. Нагорный парк;
  7. Центр Гейдара Алиева;
  8. Хызы;
  9. Джума-Мечеть;
  10. Приморский бульвар.
Сколько стоит экскурсия по Баку в июле 2026
Сейчас в Баку в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 330. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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