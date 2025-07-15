Мини-группа
до 6 чел.
Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю
Полюбоваться историческими зданиями и современной архитектурой с палубы теплохода
Начало: В Старом Баку
«На борту теплохода будет русскоязычный гид — во время водной прогулки он расскажет о главных достопримечательностях по пути»
Расписание: ежедневно в 14:30, 16:30, 18:30 и 20:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€30 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка под парусом на Каспийском море
Живописные пейзажи, истории мореходства, пустынные пляжи, морские развлечения и обед на яхте
«Прогулка на яхте — это чувство свободы и ветер в волосах»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€330 за всё до 5 чел.
Групповая
до 18 чел.
Баку как на ладони: экспресс-круиз на трёхпалубном лайнере
Увидеть с воды Малую Венецию, площадь Государственного флага, колесо обозрения и Пламенные башни
Начало: У ТЦ «Парк Бульвар»
«Идём на комфортабельном круизном лайнере»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€27 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 14 июл 2025
Спасибо большое за экскурсию! Всё понравилось и было на высшем уровне.Отличный сервис.
У нас был гид Рамиль! Отличный и душевный профессионал своего дела)Рекомендую однозначно 👍
У нас был гид Рамиль! Отличный и душевный профессионал своего дела)Рекомендую однозначно 👍
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Гиду ставлю "отлично"! Очень знающий и коммуникабельный, с ним интересно. Балл снизила за очень короткий маршрут. Можно было охватить побольше.
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А
гид отзывчивый
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Хотелось бы увеличить время и маршрут прогулки. Вода всегда завораживает. Например, можно организовать ужин, шоу-программу. Возможно поменять судно. Понятно, что непросто, нужно просчитать все. Уверена, что такой формат привлёк бы достаточно посетителей для окупаемости
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C
Супер очень понравилось
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Очень понравился тур.
Пока ехали до места, узнали много интересной информации про город.
Шли под парусом, капитан предложил провести больше времени, нежели
Пока ехали до места, узнали много интересной информации про город.
Шли под парусом, капитан предложил провести больше времени, нежели
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Всего 7 отзывов в Баку в категории "Круизы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Круизы»
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Сейчас в Баку в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 330. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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