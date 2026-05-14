Наша прогулка начнётся с Бакинского бульвара и пройдёт вдоль побережья.
С борта катера вы увидите главные символы города — Пламенные башни, комплекс Crystal Hall, Ичери-шехер — и почувствуете контраст современной архитектуры и исторического центра.
Программа подойдёт для любого формата отдыха: вы сможете сделать фото, послушать рассказы о городе или просто насладиться атмосферой Каспийского моря.
С борта катера вы увидите главные символы города — Пламенные башни, комплекс Crystal Hall, Ичери-шехер — и почувствуете контраст современной архитектуры и исторического центра.
Программа подойдёт для любого формата отдыха: вы сможете сделать фото, послушать рассказы о городе или просто насладиться атмосферой Каспийского моря.
Описание экскурсии
Мы будем двигаться вдоль береговой линии. Вы полюбуетесь современной набережной Баку с воды и рассмотрите знаменитые Пламенные башни.
А ещё увидите:
- Crystal Hall — известный концертный комплекс
- Площадь Государственного флага — одно из самых просторных мест города
- Бакинское колесо обозрения
- Старый город (Ичери-шехер) — уникальное сочетание истории и современности
При желании я расскажу о Баку, его истории и современной жизни. Если вы предпочитаете просто отдыхать и наслаждаться видами, формат прогулки позволяет это сделать.
Организационные детали
- Начало и конец маршрута — в одной точке
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки и закуски на борту
- Рекомендуем прийти за 10-15 минут до отправления
- В случае сильного ветра или неблагоприятной погоды прогулка может быть перенесена или отменена
- С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро " "Ичери-шехер""
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабухи — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Мы — локальная команда в Азербайджане, которая создаёт не просто экскурсии, а живые путешествия с атмосферой и смыслом. За последние годы мы работали с путешественниками из разных стран и заметили одну
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
неудобства начались с этапа планирования прогулки. я забронировала время на 14.00, когда спросила у организаторов, где место отправления, мне отвечали, что гид свяжется по вотс ап(но вотсап практически не работает
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