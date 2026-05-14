Мои заказы

Баку с воды: морская прогулка

Пламенные башни, набережная и Старый город с нового ракурса
Наша прогулка начнётся с Бакинского бульвара и пройдёт вдоль побережья.

С борта катера вы увидите главные символы города — Пламенные башни, комплекс Crystal Hall, Ичери-шехер — и почувствуете контраст современной архитектуры и исторического центра.

Программа подойдёт для любого формата отдыха: вы сможете сделать фото, послушать рассказы о городе или просто насладиться атмосферой Каспийского моря.
Баку с воды: морская прогулка
Баку с воды: морская прогулка
Баку с воды: морская прогулка

Описание экскурсии

Мы будем двигаться вдоль береговой линии. Вы полюбуетесь современной набережной Баку с воды и рассмотрите знаменитые Пламенные башни.

А ещё увидите:

  • Crystal Hall — известный концертный комплекс
  • Площадь Государственного флага — одно из самых просторных мест города
  • Бакинское колесо обозрения
  • Старый город (Ичери-шехер) — уникальное сочетание истории и современности

При желании я расскажу о Баку, его истории и современной жизни. Если вы предпочитаете просто отдыхать и наслаждаться видами, формат прогулки позволяет это сделать.

Организационные детали

  • Начало и конец маршрута — в одной точке
  • Отдельно по желанию оплачиваются напитки и закуски на борту
  • Рекомендуем прийти за 10-15 минут до отправления
  • В случае сильного ветра или неблагоприятной погоды прогулка может быть перенесена или отменена
  • С вами будет капитан из нашей команды

ежедневно в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро " "Ичери-шехер""
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабухи
Сабухи — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Мы — локальная команда в Азербайджане, которая создаёт не просто экскурсии, а живые путешествия с атмосферой и смыслом. За последние годы мы работали с путешественниками из разных стран и заметили одну
читать дальшеуменьшить

важную вещь: людям уже недостаточно стандартных маршрутов — они хотят чувствовать место, понимать его и открывать с новой стороны. Именно поэтому мы создаём авторские экскурсии, в которых сочетаются природа, культура и личные истории. Наши маршруты — это не набор точек на карте, а продуманные путешествия, где важны детали, комфорт и впечатления.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
Вероника
неудобства начались с этапа планирования прогулки. я забронировала время на 14.00, когда спросила у организаторов, где место отправления, мне отвечали, что гид свяжется по вотс ап(но вотсап практически не работает
читать дальшеуменьшить

с российскими сим картами), причем связаться он должен был за час до начала! в итоге удалось выяснить, что забрать должны с отеля, но я выселялась в то утро и мне было бы удобнее ищи самой добраться, если бы мы обговорили место и время или встретиться где то в городе.
по итогу: утром звонит гид и говорит, что начнем в 15. но как в 15, если я улетаю вечером и бронировала я на 14?! как сказал гид он только выезжает из дома и не успевает приехать к 14. и что его не проинформировали, затем он несколько раз перепутал мой номер, звоня другим туристам с разным временем, а я не могла понять, почему уже на прогулку иду в 20.00.🤦🏼♀️ в итоге он все таки согласился и сказал, чтобы я сама ехала к кораблю, хотя трансфер был включен. гид еле успел, прибежал в 13:57, на корабль сели, он начал рассказывать, но постоянно отвлекался на группу туристов, которые должны были начать в 15.00, то такси им вызывал, то ещё что-то.
напомню, что тур включал в себя трансфер туда и обратно, в итоге когда прогулка подходила к концу гид сказал: ну вы сами ведь доберетесь (я была одна девушка!), я не могу вам вызвать такси потому, что мне нужно идти и встречаете другую экскурсионную группу и убежал!!! кошмар!!! помню я пыталась что то спросить у него вслед, но он не обернулся!
почему другая группа важнее чем я?! да, он сделал скидку в 10 манат, но отношение!!! как так можно!!!
в итоге впечатление о прогулке отвратительное!!! лучше бы я сама купила билеты в кассе и у меня была такая возможность, пока я стреляла и ждала его там, чего всем и советую!!!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии на «Баку с воды: морская прогулка»

Истоки древнего Баку: обзорная экскурсия по Старому городу в мини-группе
Пешая
2.5 часа
-
48%
99 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Истоки древнего Баку: обзорная экскурсия по Старому городу в мини-группе
Пройтись по историческому центру и узнать, как роковая Шамаханская царица связана с городом
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€12€23 за человека
Старый город Баку: история и местные жители
Пешая
2 часа
-
55%
84 отзыва
Индивидуальная
Старый город Баку: история и местные жители
Погулять по улочкам Баку и насладиться традиционной азербайджанской кухней
Начало: У памятника Сабиру
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
от €44€97 за человека
Истоки древнего Баку: современный и Старый город
Пешая
4 часа
-
25%
35 отзывов
Индивидуальная
Истоки древнего Баку: современный и Старый город
Узнать, как роковая Шамаханская царица связана с Баку
Начало: У памятника Низами Гянджеви
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:30
от €58€77 за человека
Душа Старого города Баку
Пешая
3.5 часа
64 отзыва
Индивидуальная
Душа Старого города Баку
Узнать историю, изучить архитектуру и услышать стихи столицы Азербайджана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июн в 10:00
от €112 за человека
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку
€30 за человека