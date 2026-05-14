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с российскими сим картами), причем связаться он должен был за час до начала! в итоге удалось выяснить, что забрать должны с отеля, но я выселялась в то утро и мне было бы удобнее ищи самой добраться, если бы мы обговорили место и время или встретиться где то в городе.

по итогу: утром звонит гид и говорит, что начнем в 15. но как в 15, если я улетаю вечером и бронировала я на 14?! как сказал гид он только выезжает из дома и не успевает приехать к 14. и что его не проинформировали, затем он несколько раз перепутал мой номер, звоня другим туристам с разным временем, а я не могла понять, почему уже на прогулку иду в 20.00.🤦🏼♀️ в итоге он все таки согласился и сказал, чтобы я сама ехала к кораблю, хотя трансфер был включен. гид еле успел, прибежал в 13:57, на корабль сели, он начал рассказывать, но постоянно отвлекался на группу туристов, которые должны были начать в 15.00, то такси им вызывал, то ещё что-то.

напомню, что тур включал в себя трансфер туда и обратно, в итоге когда прогулка подходила к концу гид сказал: ну вы сами ведь доберетесь (я была одна девушка!), я не могу вам вызвать такси потому, что мне нужно идти и встречаете другую экскурсионную группу и убежал!!! кошмар!!! помню я пыталась что то спросить у него вслед, но он не обернулся!

почему другая группа важнее чем я?! да, он сделал скидку в 10 манат, но отношение!!! как так можно!!!

в итоге впечатление о прогулке отвратительное!!! лучше бы я сама купила билеты в кассе и у меня была такая возможность, пока я стреляла и ждала его там, чего всем и советую!!!