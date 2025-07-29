Погружение в историю Баку начинается с прогулки по Старому городу. Здесь вас ждут легендарная Девичья башня и величественный Дворец ширваншахов.
Узкие улочки Ичери шехер хранят атмосферу Востока, а караван-сараи и мечети расскажут о Великом шёлковом пути. Вдоль маршрута вас ждут захватывающие истории и легенды, которые не найти в путеводителях. Уникальные фотолокации позволят запечатлеть эти моменты навсегда
Узкие улочки Ичери шехер хранят атмосферу Востока, а караван-сараи и мечети расскажут о Великом шёлковом пути. Вдоль маршрута вас ждут захватывающие истории и легенды, которые не найти в путеводителях. Уникальные фотолокации позволят запечатлеть эти моменты навсегда
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Увидеть символ Баку - Девичью башню
- 🏰 Посетить Дворец ширваншахов
- 📜 Узнать легенды и тайны города
- 📸 Сделать атмосферные снимки
- 🕌 Погрузиться в историю Великого шёлкового пути
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Девичья башня
- Дворец ширваншахов
- Узкие улочки Ичери шехер
- Караван-сараи
- Мечети
Описание экскурсии
- Девичья башня (Гыз Галасы) — вы увидите легендарный символ города и полюбуетесь захватывающими видами Каспийского моря
- Дворец ширваншахов — я расскажу о династии правителей и их резиденции, которая внесена в список ЮНЕСКО как уникальный памятник средневековой архитектуры
- Узкие улочки Ичери шехер — мы пройдём мимо ремесленных лавочек и уютных двориков по так называемому Внутреннему городу, которых хранит атмосферу Востока
- Караван-сараи и мечети — я покажу вам места, где оживает история Великого шёлкового пути
А также по пути:
- Я расскажу захватывающие истории, легенды и тайны, которыми полнится Старый город
- Вы увидите места, где разворачивались сцены с участием героев Андрея Миронова, Юрия Никулина и Анатолия Папанова
- Узнаете, как снимались знаменитые эпизоды любимой советской комедии и увидите город глазами создателей фильма
- Я открою вам подробности и факты, которые вы не найдёте в путеводителях. И поделюсь своим знанием культурных традиций, национальных обычаев, кухни и образа жизни Азербайджана
- Мы побываем в лучших фотолокациях, где вы сделаете атмосферные снимки на память
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты во Дворец ширваншахов и Девичью башню — по $9 за чел. в каждой из локаций
- При необходимости я поделюсь с вами Wi-Fi
- При желании мы дополним экскурсию дегустацией местных вин и глинтвейна (условия обсудим в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 72 туристов
Здравствуйте. Я по профессии учитель истории. Предлагаю гостям нашего прекрасного города свои услуги в качестве гида и водителя. С удовольствием организую и помогу провести вам незабываемые дни в Баку и его окрестностях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
29 июл 2025
Мы с подругой приезжали в Баку на пару дней и хотели короткую пешую прогулку по старому Баку, цель была достигнута - гид встретил нас на машине, вручил по бутылке воды, что уже было приятно) прогулка вышла в полтора часа, основные места посмотрели, исторические факты послушали, гид с удовольствием фотографировал нас, нам все понравилось! Спасибо!!
В
Василий
8 июн 2025
Очень насыщения и познавательная экскурсия. Экскурсавод - профи!
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
-
49%
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый город Баку: история и гастрономия
Прогулка по Старому городу Баку с погружением в историю и гастрономию. Узнайте о бакинцах разных эпох и попробуйте национальные блюда
Начало: У памятника Сабиру
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
от €49
€97 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Прикоснуться к Баку: история и современность
Уникальная экскурсия по Баку: от древних улочек Ичеришехера до футуристичных Огненных башен. Узнайте больше о прошлом и настоящем города
Начало: У ворот Гоша Гала
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€45
€50 за всё до 6 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 6 чел.
Шаг за шагом по Баку
Ощутите атмосферу Баку, пройдясь по его историческим улицам и современным проспектам. Узнайте о богатом наследии и современной жизни города
Начало: У Старого города
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€55
€110 за всё до 6 чел.