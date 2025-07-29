Е Екатерина

Мы с подругой приезжали в Баку на пару дней и хотели короткую пешую прогулку по старому Баку, цель была достигнута - гид встретил нас на машине, вручил по бутылке воды, что уже было приятно) прогулка вышла в полтора часа, основные места посмотрели, исторические факты послушали, гид с удовольствием фотографировал нас, нам все понравилось! Спасибо!!