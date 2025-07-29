Мои заказы

Давайте прогуляемся по Старому городу Баку

Увлекательная прогулка по Баку: от легендарной Девичьей башни до таинственных улочек Ичери шехер. Откройте тайны города и сделайте яркие фото
Погружение в историю Баку начинается с прогулки по Старому городу. Здесь вас ждут легендарная Девичья башня и величественный Дворец ширваншахов.

Узкие улочки Ичери шехер хранят атмосферу Востока, а караван-сараи и мечети расскажут о Великом шёлковом пути. Вдоль маршрута вас ждут захватывающие истории и легенды, которые не найти в путеводителях. Уникальные фотолокации позволят запечатлеть эти моменты навсегда
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Увидеть символ Баку - Девичью башню
  • 🏰 Посетить Дворец ширваншахов
  • 📜 Узнать легенды и тайны города
  • 📸 Сделать атмосферные снимки
  • 🕌 Погрузиться в историю Великого шёлкового пути
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Девичья башня
  • Дворец ширваншахов
  • Узкие улочки Ичери шехер
  • Караван-сараи
  • Мечети

Описание экскурсии

  • Девичья башня (Гыз Галасы) — вы увидите легендарный символ города и полюбуетесь захватывающими видами Каспийского моря
  • Дворец ширваншахов — я расскажу о династии правителей и их резиденции, которая внесена в список ЮНЕСКО как уникальный памятник средневековой архитектуры
  • Узкие улочки Ичери шехер — мы пройдём мимо ремесленных лавочек и уютных двориков по так называемому Внутреннему городу, которых хранит атмосферу Востока
  • Караван-сараи и мечети — я покажу вам места, где оживает история Великого шёлкового пути

А также по пути:

  • Я расскажу захватывающие истории, легенды и тайны, которыми полнится Старый город
  • Вы увидите места, где разворачивались сцены с участием героев Андрея Миронова, Юрия Никулина и Анатолия Папанова
  • Узнаете, как снимались знаменитые эпизоды любимой советской комедии и увидите город глазами создателей фильма
  • Я открою вам подробности и факты, которые вы не найдёте в путеводителях. И поделюсь своим знанием культурных традиций, национальных обычаев, кухни и образа жизни Азербайджана
  • Мы побываем в лучших фотолокациях, где вы сделаете атмосферные снимки на память

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты во Дворец ширваншахов и Девичью башню — по $9 за чел. в каждой из локаций
  • При необходимости я поделюсь с вами Wi-Fi
  • При желании мы дополним экскурсию дегустацией местных вин и глинтвейна (условия обсудим в переписке)

Рафаэль
Рафаэль — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 72 туристов
Здравствуйте. Я по профессии учитель истории. Предлагаю гостям нашего прекрасного города свои услуги в качестве гида и водителя. С удовольствием организую и помогу провести вам незабываемые дни в Баку и его окрестностях.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Екатерина
29 июл 2025
Мы с подругой приезжали в Баку на пару дней и хотели короткую пешую прогулку по старому Баку, цель была достигнута - гид встретил нас на машине, вручил по бутылке воды, что уже было приятно) прогулка вышла в полтора часа, основные места посмотрели, исторические факты послушали, гид с удовольствием фотографировал нас, нам все понравилось! Спасибо!!
В
Василий
8 июн 2025
Очень насыщения и познавательная экскурсия. Экскурсавод - профи!

