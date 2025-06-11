Л Леонид Хорошая, интересная экскурсия. Сергей рассказывает не торопясь, не перегружает фактами и при этом готов ответить на вопросы. Переключались с тем истории страны и города на бытовые, социальные и обратно.

Темп неспешный, всё можно рассмотреть и сфотографировать.

Особенно приятно, что экскурсию смогли провести даже для меня одного.

Спасибо!

Н Наталья Очень понравилась экскурсия в старый город— Эльдар интересно рассказывает, акцент больше на исторические факты, чем на легенды) Провел по всем знаковым местам, показал где снимали культовые советские фильмы, ответил на все наши вопросы. Позитивный и располагающий к себе гид, давал время и сфотографироваться, и чай попить) мы весьма довольны, рекомендуем!

А Анна Нам очень понравилась экскурсия! За 2 часа прошли с подробным рассказом от Эльдара по всему старому городу и за его границами немного. Спасибо! Хотим еще вернуться)

С Светлана Были на экскурсии Баку туристический и не очень. Очень понравилось. Гид Мурад рассказывал о старом городе много интересного. Ответил на интересующие нас вопросы. Показал необычныеуголки старого города,2часа экскурсии пролетели незаметно. Большое спасибо за содержательную и интересную экскурсию!

Е Елена Гид был Али, а не Эльдар. Мне было не интересно, экскурсия из разряда вот мечеть, вот тут кино снимали, а тут я выпивал - это видимо от коренного жителя Эльдар Ответ организатора: читать дальше который прекрасно знаком с историческими фактами о городе. Гид не пьёт. Ну а по окончании экскурсии вы выразили удовлетворенность от проведенной экскурсии. К моему великому сожалению, я не увидел в отзыве объективного аргумента по поводу качества проведения экскурсии и предоставления вам достоверной информации о рассматриваемых объектах. Здравствуйте! Благодарим вас за оставленный отзыв. Он поможет нам улучшить качество работы. Экскурсию для вас проводил мой коллега, преподаватель истории,

I Ilyas Хочу выразить благодарность Эльдару за содержательную экскурсию по Старому городу! Он провел нас как по туристическим, так и по жилым кварталам, рассказал о местных традициях, о том как устроена тут жизнь и много интересного о стране.

A Ann Живу в Баку пол года и это моя вторая экскурсия с гидом Эльдаром. Знакомые мне улочки представились с новым впечатлением, зная историю каждого здания и улочки, ты начинаешь воспринимать город совсем по иному. И в этом безусловно заслуга Эльдара. После неудачного опыта заказа экскурсии с другим гидом и двух удачных экскурсий с Эльдаром, могу твердо Всем рекомендовать его!

А Алена читать дальше истории страны. Я по своему опыту, а путешествую не мало, могу сказать, что не все люди, которые именуют себя гидами являются ими на самом деле. Эльдар самый настоящий профессионал своего дела! Всем рекомендую!! Из множества предложений на сайте выбрала экскурсию с гидом Эльдаром и не прогадала! Потрясающая речь и знание города, сказала бы каждой улочки. Знает ответы на все вопросы!!:)) приятное представление культуры,