Экскурсия по Баку с коренным жителем предлагает уникальную возможность узнать город с другой стороны.
Прогулка по Старому городу и его окрестностям позволит увидеть не только популярные достопримечательности, но и скрытые уголки.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать тайны Старого города
- 🎥 Посетить места съемок фильмов
- 🏰 Внешний осмотр дворца ширваншахов
- 🎨 Увидеть работы народного художника
- 🏙️ Прогулка по нетуристическим улочкам
Что можно увидеть
- Парные ворота Гоша Гала
- Дворец ширваншахов
- Михайловский сад
- Филармония
- Николаевская улица
Описание экскурсии
Также мы покажем вам нетуристические улочки с запутанными лабиринтами и в формате диалога расскажем, как протекала жизнь внутри крепостных стен.
Вы узнаете:
- Как менялся внешний облик Баку и при чём тут поляки
- Как балконы стали визитной карточкой любого дома
- Какой секрет хранит Девичья башня
- Где находится уникальный дом с работами народного художника-керамиста
- И многое другое
Организационные детали
- Маршрут проходит по территории Старого города и за его пределами. Будьте готовы к 2,5-3 часам пешей прогулки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 143 туристов
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Леонид
11 июн 2025
Хорошая, интересная экскурсия. Сергей рассказывает не торопясь, не перегружает фактами и при этом готов ответить на вопросы. Переключались с тем истории страны и города на бытовые, социальные и обратно.
Н
Наталья
1 мая 2025
Очень понравилась экскурсия в старый город— Эльдар интересно рассказывает, акцент больше на исторические факты, чем на легенды) Провел по всем знаковым местам, показал где снимали культовые советские фильмы, ответил на все наши вопросы. Позитивный и располагающий к себе гид, давал время и сфотографироваться, и чай попить) мы весьма довольны, рекомендуем!
А
Анна
22 апр 2025
Нам очень понравилась экскурсия! За 2 часа прошли с подробным рассказом от Эльдара по всему старому городу и за его границами немного. Спасибо! Хотим еще вернуться)
С
Светлана
29 мар 2025
Были на экскурсии Баку туристический и не очень. Очень понравилось. Гид Мурад рассказывал о старом городе много интересного. Ответил на интересующие нас вопросы. Показал необычныеуголки старого города,2часа экскурсии пролетели незаметно. Большое спасибо за содержательную и интересную экскурсию!
Е
Елена
23 мар 2025
Гид был Али, а не Эльдар. Мне было не интересно, экскурсия из разряда вот мечеть, вот тут кино снимали, а тут я выпивал - это видимо от коренного жителя
Эльдар
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за оставленный отзыв. Он поможет нам улучшить качество работы. Экскурсию для вас проводил мой коллега, преподаватель истории,
I
Ilyas
16 мар 2025
Хочу выразить благодарность Эльдару за содержательную экскурсию по Старому городу! Он провел нас как по туристическим, так и по жилым кварталам, рассказал о местных традициях, о том как устроена тут жизнь и много интересного о стране.
A
Ann
15 мар 2025
Живу в Баку пол года и это моя вторая экскурсия с гидом Эльдаром. Знакомые мне улочки представились с новым впечатлением, зная историю каждого здания и улочки, ты начинаешь воспринимать город совсем по иному. И в этом безусловно заслуга Эльдара. После неудачного опыта заказа экскурсии с другим гидом и двух удачных экскурсий с Эльдаром, могу твердо Всем рекомендовать его!
А
Алена
13 мар 2025
Из множества предложений на сайте выбрала экскурсию с гидом Эльдаром и не прогадала! Потрясающая речь и знание города, сказала бы каждой улочки. Знает ответы на все вопросы!!:)) приятное представление культуры,
Елена
7 мар 2025
Очень понравилась экскурсия! Эльдар большой молодец, очень грамотно рассказывает и знает свое дело. Слушать одно удовольствие. Хоть и живет здесь, но основной язык русский, поэтому проблем слушать и спрашивать не было. Провел нас по интересным улочкам, получились великолепные фотографии. Столько полезного всего за три часа 🤩 все остались довольны и поехали бы с ним и на другие локации.
