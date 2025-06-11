Мои заказы

Баку туристический и не очень: экскурсия с коренным жителем

Погрузитесь в атмосферу Баку с местным жителем: прогулка по старинным улицам, тайны архитектуры и увлекательные истории ждут вас
Экскурсия по Баку с коренным жителем предлагает уникальную возможность узнать город с другой стороны.

Прогулка по Старому городу и его окрестностям позволит увидеть не только популярные достопримечательности, но и скрытые уголки.
читать дальше

Участники узнают о съемках культовых фильмов, истории бакинских балконов и секретах Девичьей башни. Маршрут включает посещение Парных ворот Гоша Гала, дворца ширваншахов и других значимых мест. Это отличный способ провести время и узнать много нового о Баку

4.7
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать тайны Старого города
  • 🎥 Посетить места съемок фильмов
  • 🏰 Внешний осмотр дворца ширваншахов
  • 🎨 Увидеть работы народного художника
  • 🏙️ Прогулка по нетуристическим улочкам
Баку туристический и не очень: экскурсия с коренным жителем© Эльдар
Баку туристический и не очень: экскурсия с коренным жителем© Эльдар
Баку туристический и не очень: экскурсия с коренным жителем© Эльдар
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Парные ворота Гоша Гала
  • Дворец ширваншахов
  • Михайловский сад
  • Филармония
  • Николаевская улица

Описание экскурсии

  • Парные ворота Гоша Гала
  • Улицы, где проходили съёмки культовых советских кинофильмов
  • Дворец ширваншахов (внешний осмотр)
  • Михайловский сад и филармония
  • Николаевская улица с памятниками архитектуры

Также мы покажем вам нетуристические улочки с запутанными лабиринтами и в формате диалога расскажем, как протекала жизнь внутри крепостных стен.

Вы узнаете:

  • Как менялся внешний облик Баку и при чём тут поляки
  • Как балконы стали визитной карточкой любого дома
  • Какой секрет хранит Девичья башня
  • Где находится уникальный дом с работами народного художника-керамиста
  • И многое другое

Организационные детали

  • Маршрут проходит по территории Старого города и за его пределами. Будьте готовы к 2,5-3 часам пешей прогулки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00 и 14:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного входа в Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар
Эльдар — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 143 туристов
Здравствуйте, дорогие гости волшебной страны Азербайджан! Меня зовут Эльдар, по образованию я лингвист, а русский — мой родной язык. Работаю профессиональным гидом-экскурсоводом более пяти лет. Я убеждён, что это именно
читать дальше

то ремесло, к которому я шёл в течение всего жизненного пути, ибо я влюблён в свою профессию! Вам повезло оказаться на моей страничке, ибо судьба свела вас с одним из лучших гидов прекрасного Азербайджана. Широкие знания культуры, истории, и, что самое главное, количество положительных отзывов и лояльность путешественников — вот мои критерии. У меня нет стандартных заезженных маршрутов. Я всегда готов предложить что-нибудь необычное. А если у вас есть особенные пожелания, то я с радостью сконструирую поездку, учитывая именно ваши интересы. Я покажу вам, за что люблю свою Родину!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
1
Л
Леонид
11 июн 2025
Хорошая, интересная экскурсия. Сергей рассказывает не торопясь, не перегружает фактами и при этом готов ответить на вопросы. Переключались с тем истории страны и города на бытовые, социальные и обратно.
Темп неспешный, всё можно рассмотреть и сфотографировать.
Особенно приятно, что экскурсию смогли провести даже для меня одного.
Спасибо!
Хорошая, интересная экскурсия. Сергей рассказывает не торопясь, не перегружает фактами и при этом готов ответить наХорошая, интересная экскурсия. Сергей рассказывает не торопясь, не перегружает фактами и при этом готов ответить наХорошая, интересная экскурсия. Сергей рассказывает не торопясь, не перегружает фактами и при этом готов ответить наХорошая, интересная экскурсия. Сергей рассказывает не торопясь, не перегружает фактами и при этом готов ответить на
Н
Наталья
1 мая 2025
Очень понравилась экскурсия в старый город— Эльдар интересно рассказывает, акцент больше на исторические факты, чем на легенды) Провел по всем знаковым местам, показал где снимали культовые советские фильмы, ответил на все наши вопросы. Позитивный и располагающий к себе гид, давал время и сфотографироваться, и чай попить) мы весьма довольны, рекомендуем!
Очень понравилась экскурсия в старый город— Эльдар интересно рассказывает, акцент больше на исторические факты, чем наОчень понравилась экскурсия в старый город— Эльдар интересно рассказывает, акцент больше на исторические факты, чем наОчень понравилась экскурсия в старый город— Эльдар интересно рассказывает, акцент больше на исторические факты, чем на
А
Анна
22 апр 2025
Нам очень понравилась экскурсия! За 2 часа прошли с подробным рассказом от Эльдара по всему старому городу и за его границами немного. Спасибо! Хотим еще вернуться)
С
Светлана
29 мар 2025
Были на экскурсии Баку туристический и не очень. Очень понравилось. Гид Мурад рассказывал о старом городе много интересного. Ответил на интересующие нас вопросы. Показал необычныеуголки старого города,2часа экскурсии пролетели незаметно. Большое спасибо за содержательную и интересную экскурсию!
Е
Елена
23 мар 2025
Гид был Али, а не Эльдар. Мне было не интересно, экскурсия из разряда вот мечеть, вот тут кино снимали, а тут я выпивал - это видимо от коренного жителя
Эльдар
Эльдар
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за оставленный отзыв. Он поможет нам улучшить качество работы. Экскурсию для вас проводил мой коллега, преподаватель истории,
читать дальше

который прекрасно знаком с историческими фактами о городе. Гид не пьёт. Ну а по окончании экскурсии вы выразили удовлетворенность от проведенной экскурсии. К моему великому сожалению, я не увидел в отзыве объективного аргумента по поводу качества проведения экскурсии и предоставления вам достоверной информации о рассматриваемых объектах.

I
Ilyas
16 мар 2025
Хочу выразить благодарность Эльдару за содержательную экскурсию по Старому городу! Он провел нас как по туристическим, так и по жилым кварталам, рассказал о местных традициях, о том как устроена тут жизнь и много интересного о стране.
Хочу выразить благодарность Эльдару за содержательную экскурсию по Старому городу! Он провел нас как по туристическим,Хочу выразить благодарность Эльдару за содержательную экскурсию по Старому городу! Он провел нас как по туристическим,Хочу выразить благодарность Эльдару за содержательную экскурсию по Старому городу! Он провел нас как по туристическим,
A
Ann
15 мар 2025
Живу в Баку пол года и это моя вторая экскурсия с гидом Эльдаром. Знакомые мне улочки представились с новым впечатлением, зная историю каждого здания и улочки, ты начинаешь воспринимать город совсем по иному. И в этом безусловно заслуга Эльдара. После неудачного опыта заказа экскурсии с другим гидом и двух удачных экскурсий с Эльдаром, могу твердо Всем рекомендовать его!
А
Алена
13 мар 2025
Из множества предложений на сайте выбрала экскурсию с гидом Эльдаром и не прогадала! Потрясающая речь и знание города, сказала бы каждой улочки. Знает ответы на все вопросы!!:)) приятное представление культуры,
читать дальше

истории страны. Я по своему опыту, а путешествую не мало, могу сказать, что не все люди, которые именуют себя гидами являются ими на самом деле. Эльдар самый настоящий профессионал своего дела! Всем рекомендую!!

Елена
Елена
7 мар 2025
Очень понравилась экскурсия! Эльдар большой молодец, очень грамотно рассказывает и знает свое дело. Слушать одно удовольствие. Хоть и живет здесь, но основной язык русский, поэтому проблем слушать и спрашивать не было. Провел нас по интересным улочкам, получились великолепные фотографии. Столько полезного всего за три часа 🤩 все остались довольны и поехали бы с ним и на другие локации.
Очень понравилась экскурсия! Эльдар большой молодец, очень грамотно рассказывает и знает свое дело. Слушать одно удовольствие.Очень понравилась экскурсия! Эльдар большой молодец, очень грамотно рассказывает и знает свое дело. Слушать одно удовольствие.Очень понравилась экскурсия! Эльдар большой молодец, очень грамотно рассказывает и знает свое дело. Слушать одно удовольствие.Очень понравилась экскурсия! Эльдар большой молодец, очень грамотно рассказывает и знает свое дело. Слушать одно удовольствие.Очень понравилась экскурсия! Эльдар большой молодец, очень грамотно рассказывает и знает свое дело. Слушать одно удовольствие.Очень понравилась экскурсия! Эльдар большой молодец, очень грамотно рассказывает и знает свое дело. Слушать одно удовольствие.Очень понравилась экскурсия! Эльдар большой молодец, очень грамотно рассказывает и знает свое дело. Слушать одно удовольствие.Очень понравилась экскурсия! Эльдар большой молодец, очень грамотно рассказывает и знает свое дело. Слушать одно удовольствие.Очень понравилась экскурсия! Эльдар большой молодец, очень грамотно рассказывает и знает свое дело. Слушать одно удовольствие.Очень понравилась экскурсия! Эльдар большой молодец, очень грамотно рассказывает и знает свое дело. Слушать одно удовольствие.

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

Современный Баку и Старый город
На машине
5 часов
-
35%
82 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Современный Баку и Старый город: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Баку, где переплетаются Восток и Запад. Исследуйте культурные и исторические памятники столицы Азербайджана
Начало: У вашего отеля в черте города
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€78€120 за всё до 4 чел.
С Баку на «ты»
Пешая
3 часа
-
20%
76 отзывов
Индивидуальная
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, прокатиться на фуникулёре и завершить прогулку чаепитием
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:00
от €48€60 за человека
Тайны жителей Старого города
Пешая
2.5 часа
-
29%
87 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны жителей Старого города: погружение в историю Баку
Познайте душу Баку через истории его жителей, архитектуру и традиции на уникальной экскурсии
Начало: По договорённости
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от €60€85 за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку