1 чел. По популярности Пешая 3 часа 15% 68 отзывов Индивидуальная до 7 чел. С Баку на «ты» Пройти по Старому городу, прокатиться на фуникулёре и завершить прогулку чаепитием Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города €102 €120 за всё до 7 чел. Пешая 2.5 часа 9 отзывов Мини-группа до 10 чел. Баку туристический и не очень Погрузитесь в атмосферу Баку с местным жителем: прогулка по старинным улицам, тайны архитектуры и увлекательные истории ждут вас Начало: У главного входа в Старый город Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00 €65 за человека Пешая 2.5 часа 60% 65 отзывов Индивидуальная Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни Начало: В парке Сабира от €50 €125 за всё до 40 чел. Другие экскурсии Баку

