Чайхана для своих: душа Баку в стакане армуду

С королевским вареньем и мастер-классом по игре в нарды или домино
Приглашаем вас в святая святых нашей культуры — чайхану. В ней стучат нарды и время измеряется не часами, а количеством выпитых стаканов армуду. Здесь решаются судьбы, заключаются сделки и оттачивается искусство никуда не спешить.

Вас ждут разговоры о жизни по-бакински, мастер-класс по игре в шеш-беш, ароматный чай и дегустация «невозможного» варенья — из оливок, арбуза или грецкого ореха.
Описание мастер-класса

Забудем о такси

Мы спустимся в мозаичное бакинское метро — подземный дворец советской эпохи. Или прыгнем в автобус, который увезёт нас прочь от туристического глянца. За короткую поездку вы успеете почувствовать настоящий пульс города.

Чайхана: вход только для посвящённых

Приедем в место, которое вы никогда не найдёте в путеводителях. Это чайхана для своих. Здесь нет пафосной вывески, зато имеется самый правильный пар и истинный дух Баку.

Сладкая жизнь и чайный этикет

Закажем сет с лимоном, чабрецом и вареньем, которое здесь считается королём стола. Грецкий орех, белая черешня, баклажан или арбуз — вы научитесь выбирать правильное сопровождение к чаю. Узнаете, почему бакинцы едят сахар вприкуску и как варенье заменяет нам десерты со всего мира.

Стучим костями по-бакински

Игра в нарды или домино — это язык общения. Мы научим вас не просто передвигать фишки, а делать это по-бакински — с азартом и стуком камня по дереву. Покажем правильный хват костей и фирменный удар, от которого стол должен слегка вздрогнуть. Сыграем партию-другую в окружении тех, кто проводит за этими столами десятилетия.

Социальная сеть Востока

Вы узнаете, почему чайхана исторически была главным местом в городе и почему здесь до сих пор почти не встретишь местных женщин. Услышите о неписаных правилах поведения и поймёте, как правильно читать жесты завсегдатаев.

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Чайный сет с вареньем — в среднем €15–20 на компанию до 3 человек
  • Проезд на автобусе или метро — €1–1,5 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Я коренной бакинец, сертифицированный гид и лидер команды профессионалов, для которых гостеприимство — это призвание. Мой подход выходит за рамки дат и имен: я расшифровываю культурный код Азербайджана через призму
антропологии и лингвистики. Почему стоит выбрать нашу команду: Глубокая экспертиза. Мы говорим об обычаях, неписаных законах общества и мифологии. На наших экскурсиях сухие факты оживают в ярких легендах. Логистика решена на высшем уровне. В нашем распоряжении любые авто: от бизнес-седанов до туристических автобусов. Мы не ограничиваемся Баку. Организуем экспедиции в любую точку страны — от ремесленного Шеки и древней Гянджи до субтропиков Ленкорани. Наша цель — стать для вас своими людьми, которые откроют истинную душу Востока. Мы сделаем всё, чтобы вы влюбились в Азербайджан так же искренне, как любим его мы! До встречи в солнечном Баку!

