Приглашаем вас в святая святых нашей культуры — чайхану. В ней стучат нарды и время измеряется не часами, а количеством выпитых стаканов армуду. Здесь решаются судьбы, заключаются сделки и оттачивается искусство никуда не спешить. Вас ждут разговоры о жизни по-бакински, мастер-класс по игре в шеш-беш, ароматный чай и дегустация «невозможного» варенья — из оливок, арбуза или грецкого ореха.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Забудем о такси

Мы спустимся в мозаичное бакинское метро — подземный дворец советской эпохи. Или прыгнем в автобус, который увезёт нас прочь от туристического глянца. За короткую поездку вы успеете почувствовать настоящий пульс города.

Чайхана: вход только для посвящённых

Приедем в место, которое вы никогда не найдёте в путеводителях. Это чайхана для своих. Здесь нет пафосной вывески, зато имеется самый правильный пар и истинный дух Баку.

Сладкая жизнь и чайный этикет

Закажем сет с лимоном, чабрецом и вареньем, которое здесь считается королём стола. Грецкий орех, белая черешня, баклажан или арбуз — вы научитесь выбирать правильное сопровождение к чаю. Узнаете, почему бакинцы едят сахар вприкуску и как варенье заменяет нам десерты со всего мира.

Стучим костями по-бакински

Игра в нарды или домино — это язык общения. Мы научим вас не просто передвигать фишки, а делать это по-бакински — с азартом и стуком камня по дереву. Покажем правильный хват костей и фирменный удар, от которого стол должен слегка вздрогнуть. Сыграем партию-другую в окружении тех, кто проводит за этими столами десятилетия.

Социальная сеть Востока

Вы узнаете, почему чайхана исторически была главным местом в городе и почему здесь до сих пор почти не встретишь местных женщин. Услышите о неписаных правилах поведения и поймёте, как правильно читать жесты завсегдатаев.

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы