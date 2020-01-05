41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Прикоснуться к культурному наследию

Экскурсия начнётся в сквере у Кукольного театра, откуда вдоль крепостных стен, окружающих старый средневековый город, вы дойдёте до изящного дома Гаджинского и Девичьей Башни, о возникновении которой ходит много красивых легенд. Углубляясь в улочки Старого города, полюбуетесь шедеврами средневекового зодчества, узнаете об их истории и особенностях. Вы прогуляетесь по Губернаторскому садику — старейшему парку с живописным фонтаном — и конечно, посетите Дворец Ширваншахов — бывшую резиденцию правителей древнего государства.

Истории и легенды

Мы проведём вас по аутентичным улочкам и нетуристическим тропам: вы увидите дом Святой Нины и дом братьев Садыховых, элегантную бакинскую Филармонию, дома Мухтаровых, Караевых и Ассадуллаевых, а также первую в мире школу для девочек-мусульманок. Город поделится с вами историей каждого дома, своими легендами и необычными историями. Вы узнаете, как на развитие Баку влияло расположение на перекрёстке культур и цивилизаций, какие вещи появились здесь раньше всего в мире и как в Баку стали добывать нефть.

Город поэтов Серебряного века и советских фильмов

В Баку в разное время бывали и работали Велимир Хлебников, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Рюрик Ивнев. Вы пройдёте по местам, связанным с этими выдающимися поэтами, и услышите их строки, посвящённые нашему городу. А еще вас ждут места съёмок фильмов «Человек-амфибия» и «Бриллиантовая рука», Молоканский сад, тагиевский пассаж, азербайджанские караван-сараи и множество других интересных достопримечательностей.