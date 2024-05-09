41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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и очень уважаемые люди.

для краткости мы всех перечислять не будем.

но все таки, он тоже "крепостной", - поэт по имени Вахит так оказался во всем мире знаменит, что отправная точка для экскурсий от памятника "Голова Вахита"

притягивает всех как будто-бы магнитом.

Оттуда мы с Эмилем добрались на 18-ом автобусе (он заплатил за нас и этим спас) до "Башен пламенных"

и перед нами встал Баку как древний город устремленный в будущее, ввысь.

От "Башен", обозрев весь город, мы оказались наверху блаженства и оценили новых строек совершенство.

Мы поняли - о городе Баку узнаем все:

от зарождения и до сегодняшнего дня, и это было так приятно для меня, что я забыл обиды, доставленные предыдущим гидом (которого днем раньше мы не дождались.

при этом не смотря на все усилия наши).

Эмиль же был очень внимателен и обеспечил полнейшей информацией всего за один вечер о городе большом, столичном.

и сделал это он не просто хорошо, а ЗДОРОВО, с заходом в самые заветные места, он показал как город вырастал и стал среди полупустыни таким, как видим его ныне.

Слова о жителях Баку в его устах казались слаще пахлавы и чая.

и интересны были всем необычайно.

Азербайджану мы желаем процветания на Земле и счастья полного Эмилю и его семье.

приехать к вам опять, в Баку готовы Людмила, Дмитрий Ивановы.