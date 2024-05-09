41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Обзорная экскурсия по Ичери-шехер и пешеходному Баку познакомит вас с богатой историей 2000-летнего города. Европа и Восток, христианство и ислам, легенды и реальные судьбы здесь слились воедино.
Вы увидите башню-символ Баку, дворец средневековых правителей и архитектуру, в которую влюблялись мастера со всего мира.
Вы увидите башню-символ Баку, дворец средневековых правителей и архитектуру, в которую влюблялись мастера со всего мира.
Описание экскурсии
Прикоснуться к культурному наследию
- Начнём у Кукольного театра и крепостных стен Старого города
- Увидим изящный дом Гаджинского и Девичью башню с её тайнами
- Прогуляемся по средневековым улочкам и полюбуемся шедеврами зодчества
- Пройдём по Губернаторскому садику с фонтаном
- Посетим Дворец ширваншахов — резиденцию кавказских правителей
Услышать истории и легенды Баку:
- у дома Святой Нины и дом братьев Садыховых
- бакинской филармонии и домов купцов Мухтаровых, Караевых, Ассадуллаевых
- первой в мире школы для девочек-мусульманок
Познакомиться с Баку по советским фильмам и стихам Серебряного века:
- в местах, которые связаны с Хлебниковым, Есениным, Ахматовой, Мандельштамом
- локациях съёмок «Человека-амфибии» и «Бриллиантовой руки»
- в Молоканском саду, караван-сараях, Тагиевском пассаже и атмосферных кварталах
Организационные детали
- Билеты во Дворец ширваншахов не входят в стоимость — €3 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амир — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 1500 туристов
Я в туризме с 2005. Есть своя компания, которая занимается размещением гостей и проведением экскурсий по Азербайджану. У нас более 400 контрактов с отелями пo Азербайджану, есть более 80 уникальных экскурсий, которые мы разрабатываем и прокатываем сами. Мы знаем каждый метр дороги и каждую точку экскурсии. Мы проводим исторические, археологические, природные, морские, хайкинг и прочие виды туров.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нам очень понравилась экскурсия и сам экскурсовод Али!! Али очень эрудированный, рассказывает не заученными фразами, можно обсудить с ним любой вопрос. Раскрыл нам изюминку города, маленькие детали, которые мы бы сами не увидели! С ним была даже не экскурсия вот с таким «бубнящими» сопровождающим, а как прогулка с уже хорошим знакомым, где даже забываешь про время! От души рекомендуем!
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Прекрасная пешая экскурсия! Со знающим интересным и разноплановым гидом. Очень рекомендую
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Благодарю за организацию и проведение экскурсий в Баку Амира, а также чудесных экскурсоводов Али и Лалу.
Много интересного, нового узнали. Форма подачи информации прекрасная, люди грамотные и приятные в общении!
От души
Много интересного, нового узнали. Форма подачи информации прекрасная, люди грамотные и приятные в общении!
От души
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Е
Большое спасибо гиду Кямрану за экскурсию "Душа старого города Баку". Содержание экскурсии, подача информации и этика гида - все превзошло ожидания, особенно понравилось, что во время экскурсии гид не использовал
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Л
Я в отзыве о гиде быть кратким не смогу.
наш гид Эмиль не просто много знает о Баку.
он вырос в "Старом городе" за крепостной стеной.
поэтому по праву он зовется "крепостной".
как многие
наш гид Эмиль не просто много знает о Баку.
он вырос в "Старом городе" за крепостной стеной.
поэтому по праву он зовется "крепостной".
как многие
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Экскурсия была великолепной! Мы были счастливы слушать рассказ о прошлом и сегодняшнем дне этого удивительного города: европейского и восточного, древнего и молодого, национального и толерантного. Рассказ гида был захватывающим, никто
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