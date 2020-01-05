41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Азербайджан
  2. Экскурсии

  3. Душа Старого города Баку

Узнать историю и изучить архитектуру старинного центра на пешеходной экскурсии

Amir
Задать вопрос
Amir – представитель гидов
Обзорная экскурсия по историческому кварталу Ичери-шехер и пешеходной части города познакомит вас со знаковыми достопримечательностями Баку.

Вы узнаете богатую историю 2000-летнего города, в котором органично переплелись Европа и Восток, христианство и ислам, реальные судьбы и легенды.

Откроете для себя многообразную бакинскую архитектуру — шедевры зодчих, приезжавших сюда со всего мира — увидите башню-символ Баку и побываете в исторической резиденции правителей средневекового Кавказа.
67 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии41 отзыв
4.83
Душа Старого города Баку
Душа Старого города Баку

Что вас ожидает

Прикоснуться к культурному наследию
Экскурсия начнётся в сквере у Кукольного театра, откуда вдоль крепостных стен, окружающих старый средневековый город, вы дойдёте до изящного дома Гаджинского и Девичьей Башни, о возникновении которой ходит много красивых легенд. Углубляясь в улочки Старого города, полюбуетесь шедеврами средневекового зодчества, узнаете об их истории и особенностях. Вы прогуляетесь по Губернаторскому садику — старейшему парку с живописным фонтаном — и конечно, посетите Дворец Ширваншахов — бывшую резиденцию правителей древнего государства.

Истории и легенды
Мы проведём вас по аутентичным улочкам и нетуристическим тропам: вы увидите дом Святой Нины и дом братьев Садыховых, элегантную бакинскую Филармонию, дома Мухтаровых, Караевых и Ассадуллаевых, а также первую в мире школу для девочек-мусульманок. Город поделится с вами историей каждого дома, своими легендами и необычными историями. Вы узнаете, как на развитие Баку влияло расположение на перекрёстке культур и цивилизаций, какие вещи появились здесь раньше всего в мире и как в Баку стали добывать нефть.

Город поэтов Серебряного века и советских фильмов
В Баку в разное время бывали и работали Велимир Хлебников, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Рюрик Ивнев. Вы пройдёте по местам, связанным с этими выдающимися поэтами, и услышите их строки, посвящённые нашему городу. А еще вас ждут места съёмок фильмов «Человек-амфибия» и «Бриллиантовая рука», Молоканский сад, тагиевский пассаж, азербайджанские караван-сараи и множество других интересных достопримечательностей.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Билеты во Дворец Ширваншахов не входят в стоимость экскурсии (3 € )
Душа Старого города Баку
Душа Старого города Баку
Душа Старого города Баку
Душа Старого города Баку
Душа Старого города Баку
Душа Старого города Баку
Душа Старого города Баку
Душа Старого города Баку
Душа Старого города Баку
Душа Старого города Баку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Amir
Amir
Мне 40 лет, в туризме с 2005. Есть своя компания, которая занимается размещением гостей и проведением экскурсий по Азербайджану. У нас более 400 контрактов с отелями пo Азербайджану, есть более 80-ти уникальных туров, которые мы разрабатываем и прокатываем сами. Мы знаем каждый метр дороги и каждую точку экскурсии. Мы проводим исторические, археологические, природные, морские, хайкинг и прочие виды туров.
Напишите мне

41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 января 2020
Ангелина супер!!! Спасибо!!! 👍👍👍👍
6 ноября 2019
Экскурсию вела гид София. Молоденькая увлеченная своим делом девушка. Подкорректировала программу экскурсии с учетом наших пожеланий. Нам хотелось максимально избежать обычных туристических мест, а услышать больше о том, что характеризует город и его жителей. В фамилиях знатных семейств и меценатов мы скоро потерялись:), но общее впечатление от экскурсии и в результате города осталось очень позитивным.
21 октября 2019
В целом экскурсия очень понравилась, а экскурсовод Али произвел хорошее впечатление своими знаниями истории Азербайджана и любовью к Баку. Время прошло незаметно, хотя экскурсия длилась 3.5 часа. Всем рекомендуем!

Владимир и Ирина из Москвы
12 октября 2019
У нас гидом была Лала. Очень приятный собеседник, интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Много интересного узнали и не только по экскурсии. Лала показала где купить подарки и отвела в ресторан где мы вкусно и недорого поели. Спасибо большое.
11 октября 2019
Очень мало информации. Нет ораторского умения держать внимание публики
28 августа 2019
Содержателно, информативно, весело. Очень понравилось.
5 августа 2019
все было замечательно,настоятельно рекомендую ,
29 июля 2019
Али просто замечательный гид! Много знает и проводит экскурсию с юмором! Все были просто довольны!!!
3 июля 2019
Добрый день друзья. Нашим экскурсоводом для семьи из 3 человек был Али. К месту встречи он пришел вовремя и помог нам найти его. Очень приятный и познавательный материал об Азербайджане, его истории от момента основания до современности Али давал нам непринужденно и интересно. Чувствовалось, что наш гид обладает очень глубокими знаниями, разбирается в подаваемом материале, и ко всему же искренне любит свою страну. А стихи про девичью башню тронули наши сердца. Время экскурсии пролетело незаметно и нам было жаль расставаться с Али.
18 июня 2019
У Старого города Баку конечно же есть душа. Но когда первый раз оказываешься в Азербайджане, хочется познать душу всей страны. Наверное можно немного погрузить сначала в атмосферу всего востока в процессе экскурсии.
Ещё 31 отзыв

Amir проводит ещё 6 экскурсий

Баку и его необычные окрестности (4 в 1)Баку и его необычные окрестности (4 в 1)Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
210 за экскурсию
10 часов
61 отзыв
Прогулка по Старому городу и автопутешествие в Гобустан, к грязевым вулканам и горящей горе
Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть не только столицу Азербайджана, но и другие необыкновенные места в этой стране. Вы прикоснётесь к древнейшей истории в парке наскальных рисунков, поразитесь уникальным природным явлениям и прогуляетесь по самым атмосферным улочкам Баку.
Земля и небо БакуЗемля и небо БакуЗемля и небо Баку
От 109 за экскурсию
4.5 часов
1 отзыв
Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни
Калейдоскоп, мозаика, круговорот (нужное подчеркнуть) впечатлений захватит вас на экскурсии! Вы погрузитесь в колоритную атмосферу за древними крепостными стенами Старого города, перенесётесь в эпоху ширваншахов в одноимённом дворце, рассмотрите архитектуру Баку эпохи нефтяного бума, а вечером полюбуетесь видами города с телебашни и угоститесь восточными сладостями.
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце АзербайджанаПо следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце АзербайджанаПо следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
От 263 за экскурсию
13 часов
3 отзыва
Этнографическая поездка в Лагич и дегустации в историческом селе Ивановка
Путь лежит на северо-запад от Баку, мимо горного перевала с отвесными скалами. Первый пункт путешествия — посёлок Лагич, где, гуляя вдоль каменных домов с деревянными балкончиками, вы познакомитесь с местными ремёслами. А после пообедаете в гостях у местного жителя. Второе необычное поселение, Ивановка, встретит легендами о молоканах и дегустацией вина, сыра и шашлыка.
Прогулка под парусом на Каспийском мореПрогулка под парусом на Каспийском мореПрогулка под парусом на Каспийском море
От 164 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Живописные пейзажи, истории мореходства, пустынные пляжи, морские развлечения и обед на яхте
Баку не зря называют «городом ветров»: их поставщик — прекрасное Каспийское море. Любоваться им и узнавать его особенности вы отправитесь на яхте с гидом и шкипером. Вы порыбачите, попробуете себя во фри-дайвинге и поплаваете с маской. Мимо пронесутся скалистые островки и пустынные пляжи — на паре из них мы высадимся. А потом устроим вкусный обед с шашлыками прямо на яхте!
Баку старый и новый — архитектура и искусствоБаку старый и новый — архитектура и искусствоБаку старый и новый — архитектура и искусство
От 81 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
За 8 часов вы раскроете один из талантов Баку — умение гармонично сочетать контрасты. Вы увидите караван-сараи и дворец Ширваншахов, дома эпохи нефтяного бума и футуристический центр Гейдара Алиева. Познакомитесь с современным искусством Азербайджана в музее, мастерских и галереях. И в итоге сложите мозаику архитектурных образов и оригинальных идей Баку.
Мистическая гора и руины замкаМистическая гора и руины замкаМистическая гора и руины замка
От 189 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Открыть тайны горы Бешбармаг и увидеть развалины 1600-летней крепости
Вы отправитесь в путь к символичным местам в культуре и истории Азербайджана. Сначала вас ждёт загадочная гора, напоминающая ладонь: на этом месте традиционно останавливаются путники. Здесь вы узнаете необычные сказания и сможете загадать сокровенное желание в святом Бешбармаг-пири. А после отправитель к остаткам крепости, которую не сумел покорить даже Александр Македонский.

Обзорные экскурсии в Баку

Вечерняя прогулка «Огни Баку»Вечерняя прогулка «Огни Баку»Вечерняя прогулка «Огни Баку»
скидка10%
€26
24 за человека
3 часа
29 отзывов
Прогуляться по древним и современным улицам вечернего Баку и взглянуть на город глазами местных
Неспешно гуляя по Старому городу и открывая его новые грани, вы насладитесь мотивами бакинских ночей и узнаете историю столицы. Я проведу вас самыми колоритными переулками к главным достопримечательностям, расскажу о местных традициях и современной жизни древнего мегаполиса, а также дам немало полезных советов о том, что точно стоит посетить в дневные часы.
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
88 за экскурсию
3 часа
22 отзыва
Прокатиться по трассе «Формулы-1», увидеть первую в мире нефтяную скважину и лучший вид на город
Приготовьтесь к путешествию по городу контрастов, в котором восточные минареты соседствуют с католическими и православными храмами и синагогами, а ренессанс, готика и барокко — с орнаментами южных растений. Я покажу вам главные достопримечательности Баку, хранящие необычное, невероятное, загадочное.
Пульс Баку и секреты местной кухниПульс Баку и секреты местной кухниПульс Баку и секреты местной кухни
От 45 за экскурсию
3.5 часа
28 отзывов
Узнать о нефтяном буме, полюбоваться панорамами и проникнуть в мир вкусов Азербайджана
Я помогу вам прочувствовать Баку через два его «бренда» — нефть и азербайджанскую кухню. Вы проследите путь города и поймете, как черное золото повлияло на его судьбу. Погуляете по Нагорному парку, полюбуетесь Малой Венецией и прокатитесь на катере по Каспию. А еще оцените национальные блюда за обедом и посетите аутентичную чайную церемонию.
Весь Баку и «огненный» АпшеронВесь Баку и «огненный» АпшеронВесь Баку и «огненный» Апшерон
110 за экскурсию
10 часов
106 отзывов
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Это насыщенное приключение — возможность за один день изучить город и увидеть главные достопримечательности за его пределами. Вас ждёт яркий круговорот впечатлений: петляющие улочки за крепостными стенами, древний дворец, самая высокая точка города, миниатюрные книги, европейская архитектура нового Баку, храм зороастрийцев и природный вечный огонь.
Узнать Баку за 3 часаУзнать Баку за 3 часаУзнать Баку за 3 часа
От 65 за экскурсию
3 часа
80 отзывов
Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
Айда знакомиться с секретами Баку и улицами Старого города в компании коренного бакинца! Мы обойдем главные must-see локации города от Ичери Шехер до Пламенных башен, поговорим о судьбах местных жителей и традициях Азербайджана, при этом никуда не спеша – ведь «впереди вечность», как говорят бакинцы. За три часа вы погрузитесь в атмосферу Баку, наполненного солнцем, негой, восточным колоритом и ароматами местной кухни.
С Баку на «ты»С Баку на «ты»С Баку на «ты»
От 44 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Пройти по Старому городу, посетить дворец Ширваншахов и музей ковров и завершить прогулку чаепитием
Это легкая экскурсия отлично подойдет для знакомства с Баку! Вы увидите главное в старом центре, погрузитесь в историю и колорит нашей страны. Во дворце Ширваншахов услышите о великой династии, а в Музее ковра — о древнем ремесле и обычаях азербайджанцев. В конце я угощу вас чаем, чтобы впечатления от первой встречи с Баку остались самыми приятными.

Выбирайте и другие экскурсии в Баку

Для детейФотосессииДжума-мечетьХызыГастрономическиеВсеКрыши и панорамыМастер-классыЯнардагАпшеронГрупповыеНа мотоциклеМузеи и искусствоНеобычные маршрутыГобустанВечерниеСо скидкойПешкомОбзорныеЗа городомВ другой городСтарый городМечетиНа автомобилеИндивидуальныеИстория и архитектураНа велосипедеГорыМорскиеБазарТрансферыНа кораблике