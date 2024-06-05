1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
«Вы осмотрите старейшую после Дербентской мечеть на Кавказе»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100€90 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
«Мы побываем в шиитской мечети Биби-Эйбат на берегу Бакинской бухты, остановимся у первой в мире нефтяной скважины и поднимемся на «горящую гору» Янардаг»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
160€144 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
«Мечеть Мухаммеда (1078–79 года) — самое раннее мусульманское религиозное здание в Азербайджане»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
11 часов
Азербайджанская Швейцария: история и природа в одной экскурсии
Откройте древние города Азербайджана: Шемаху, Исмаиллы и Габалу с их неповторимыми пейзажами и памятниками
Начало: в вашем отеле
«Город Шемахы встретит нас прекрасной архитектурой Джума мечети VIII века»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
276€194 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Погулять по «городу мастеров», посетить Джума-мечеть и скальный мавзолей Дири-Бабы
Начало: У вашего отеля
«Мавзолей-мечеть Дири-Баба — вы осмотрите старинный двухэтажный мавзолей, виртуозно встроенный в скалу»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества
«На обратном пути вы посетите один из значимых памятников мусульманского зодчества Азербайджана — красивейшую мечеть Биби-Эйбат, узнаете о её трагичной судьбе и истории названия»
29 июня в 06:00
30 июня в 06:00
от €125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Фантастические пейзажи, высеченный в скале мавзолей и древнейшая мечеть страны за 1 день
«Скальный мавзолей, Джума-мечеть и водопад»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мусульманские святыни Баку и Апшерона
Узнать древнюю религиозную историю Азербайджана и изучить мечети снаружи и внутри
Начало: У вашего отеля
«Со мной вы посетите значимые памятники бакинской и апшеронской архитектуры, узнаете о религиозной истории страны и о том, как мусульманская культура повлияла на жизнь в Азербайджане»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
€122 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
Познакомиться с величественной архитектурой и судьбами мечетей Гейдара, Биби-Эйбат и Тезепир
«Вы посетите мечети Биби-Эйбат, Тезепир и мечеть Гейдара, олицетворяющие три эпохи Азербайджана, познакомитесь с изящной восточной архитектурой, традициями ислама и историями создания культовых сооружений Баку»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от €125 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана
Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $127 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Гобустан - Грязевые вулканы - мечеть Бибихейбет и музей нефтяной скважины
Начало: Место жительство туриста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150$135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
«Погуляем по древним улицам (на которых часто снимали фильмы, например, сцены из «Бриллиантовой руки»), исследуем замки, мечети и крепостные стены»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €110 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
Посетить интересные места в Баку и заповеднике Гобустан на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«посетите бакинский Тадж-Махал — мечеть Тезепир»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
150€128 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина5 июня 2024Выбрала тур, опираясь на отзывы. Когда поехала, поняла, откуда столько похвалы. Маршрут идёт по безумно красивым, зелёным, природным местам. Озеро завораживает своей красотой, а горные виды и воздух создают непередаваемые ощущения
- ФФедор29 мая 2024Все очень понравилось! Увлекательно, весело, информативно. Время пролетело незаметно, остались под очень приятным впечатлением. Рекомендую!:)
- ООльга28 мая 2024Большое спасибо гидам из команды Пуладу и Назифу за прогулку по Старому городу. Атмосферно и очень познавательно. Спасибо им за их великолепное чувство юмора
- ЕЕлена28 мая 2024Все заявленные в программе локации посетили. Гид Роман про них рассказал. На вопросы ответил. Была доплата 30 манат за машину на грязевые вулканы. Гиду - 5, сервис - 3, достопримечательности - 4.
- ВВиталий27 мая 2024Красивая природа, архитектура, богатая культура и история. И все это собралось в Азербайджане. Все бы превосходно. Насладился этой поездкой и в предвкушении следующей.
- ИИрина27 мая 2024Виды завораживают. Природа потрясающая! попали по пути на маковые поля-приятный бонус!
- ЭЭлана19 мая 2024Добрый вечер! Благодарим за экскурсию и за время проведенное с нами, мы в полном восторге, пытаемся усвоить такой поток информации,
- ППавел17 мая 2024Хотим поделиться своими впечатлениями от посещения Азербайджана. И, безусловно, они не были бы такими яркими, если бы не наш гид,
- ААндрей15 мая 2024Анар организовал очень интересную и познавательную экскурсию. Рекомендую всем
- ЮЮлия13 мая 2024Все прошло отлично. Лала - очень знающий гид и интересный рассказчик. Она сама увлечена историей родной страны и умеет увлечь других.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Мусульманские»
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