К руинам замка и мистической горе

Секрет скалы Бешбармаг не разгадан до сих пор. Но то, что гора имеет некую магическую силу, не подлежит сомнению

Секрет скалы Бешбармаг не разгадан до сих пор. Но то, что гора имеет некую магическую силу, не подлежит сомнению.

Есть тысячи людей по Азербайджану, которые уверяют, что гора помогла им с их неразрешимыми на первой взгляд проблемами. Верить в это или нет — дело ваше.

После посещения горы, мы отправимся осматривать руины крепости Чираг — одной из немногих крепостей Азербайджана, которая сохранила свой вид в виде замка.
К руинам замка и мистической горе
К руинам замка и мистической горе
К руинам замка и мистической горе
К руинам замка и мистической горе
К руинам замка и мистической горе
К руинам замка и мистической горе

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Чираг Гала
  • Леса Кубинкого района
  • Гора Бешбармаг
  • Святые места

Что вас ожидает:

«Пятипалая гора» Бешбармаг

Словно огромная ладонь с пятью вершинами-перстами, она возвышается на 500 метров над автомобильной трассой, привлекая внимание всех, кто проезжает по этому отрезку шоссе на территории Сиязанского района. Бешбармаг в народе наделяют священным даром — на его вершине находится пир, где, по преданию, исполняются надежды и желания. Загадочная гора, напоминающая по форме пять растопыренных пальцев (отсюда и название), всегда была овеяна народными преданиями, легендами о существах, населяющих ее.
Сюда идут с разными желаниями и просьбами: кто-то не мог завести ребенка, у кого-то смертельно заболел родственник, кто-то не может обрести любовь. Существует даже своеобразное напутствие желающим получить заветное: «Иди к горе, расскажи ей все, и она тебе поможет». Это место, где в обязательном порядке все машины останавливаются, чтобы сделать перерыв, — дать возможность путникам совершить восхождение на вершину горы или же просто отдохнуть и полюбоваться ее величием. Подобная остановка стала уже негласной традицией. Принято также во время остановки обязательно обмывать руки и лицо святой водой, текущей из горных источников.

Руины крепости «Чираг»

После посещения водопада и обеда, направляемся обратно в сторону Баку. По правую сторону от нас, на высоте 1200 метров над уровнем моря, в лесах выше деревни Машриф и санатория Галаалты впечатляюще расположены Руины крепости «Чираг» — одна из немногих крепостей Азербайджана которая сохранила свой вид в виде замка.
Часть древней цепи укреплений, возрастом 1600 лет, крепость «Чираг», что в переводе означает лампа, служила сигнальной башней, возвещающей о нападении врагов. В течении XVIII века, башня была пограничным пунктом южной части Кубинского ханства. Нога врага не ступала в эту башня, а в упадок она пришла после того, как люди покинули её.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Каждый день в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер
  • Индивидуальный гид
  • Бутилированная вода
  • 4х4 машины на маршруте
Что не входит
  • Обед
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Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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