Что вас ожидает:

«Пятипалая гора» Бешбармаг

Словно огромная ладонь с пятью вершинами-перстами, она возвышается на 500 метров над автомобильной трассой, привлекая внимание всех, кто проезжает по этому отрезку шоссе на территории Сиязанского района. Бешбармаг в народе наделяют священным даром — на его вершине находится пир, где, по преданию, исполняются надежды и желания. Загадочная гора, напоминающая по форме пять растопыренных пальцев (отсюда и название), всегда была овеяна народными преданиями, легендами о существах, населяющих ее.

Сюда идут с разными желаниями и просьбами: кто-то не мог завести ребенка, у кого-то смертельно заболел родственник, кто-то не может обрести любовь. Существует даже своеобразное напутствие желающим получить заветное: «Иди к горе, расскажи ей все, и она тебе поможет». Это место, где в обязательном порядке все машины останавливаются, чтобы сделать перерыв, — дать возможность путникам совершить восхождение на вершину горы или же просто отдохнуть и полюбоваться ее величием. Подобная остановка стала уже негласной традицией. Принято также во время остановки обязательно обмывать руки и лицо святой водой, текущей из горных источников.

Руины крепости «Чираг»

После посещения водопада и обеда, направляемся обратно в сторону Баку. По правую сторону от нас, на высоте 1200 метров над уровнем моря, в лесах выше деревни Машриф и санатория Галаалты впечатляюще расположены Руины крепости «Чираг» — одна из немногих крепостей Азербайджана которая сохранила свой вид в виде замка.

Часть древней цепи укреплений, возрастом 1600 лет, крепость «Чираг», что в переводе означает лампа, служила сигнальной башней, возвещающей о нападении врагов. В течении XVIII века, башня была пограничным пунктом южной части Кубинского ханства. Нога врага не ступала в эту башня, а в упадок она пришла после того, как люди покинули её.

Важная информация: