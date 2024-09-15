Кавказский Иерусалим: из Баку - в Красную Слободу

Побывать в удивительном посёлке горских евреев и оценить красоту разноцветных гор Хызы
Красная Слобода — единственное подлинное еврейское поселение за пределами Израиля и США и единственная община горских евреев в СНГ.

Вы познакомитесь с историей места, подарившего миру великих ученых, деятелей культуры, политиков, спортсменов и бизнесменов, входящих в рейтинг Forbes. Посетите музей и синагогу. А неподалёку откроете инопланетный мир Агатовых гор.
Кавказский Иерусалим: из Баку - в Красную Слободу
Кавказский Иерусалим: из Баку - в Красную Слободу
Кавказский Иерусалим: из Баку - в Красную Слободу
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Кавказский Иерусалим

Посёлок находится напротив города Губа, на северном берегу реки Гудиалчай. Его обитатели — горские евреи, чьи предки жили в Губинском районе веками. Основанное в 18 столетии, село процветало под покровительством хана, став закрытой еврейской общиной.

Вы узнаете, какие события пережила Красная Слобода за свою историю, как смогла сохранить культуру и традиции, а также горско-еврейский язык — джухури. Посетите Музей горских евреев и синагогу.

Кто бывал здесь раньше, тот помнит: чтобы получить ответы на вопросы, нужно отправиться к беседке, где «заседали» с нардами старейшины в неизменных кепках- аэродромах. С ними можно было завести неторопливую беседу, а если повезёт, получить приглашение присесть за стол и выпить чай. Мы погуляем с вами по улочкам самобытного поселения и ощутим его особую атмосферу.

Разноцветные горы Хызы

Неподалёку мы остановимся в одном из самых впечатляющих природных мест Азербайджана. Горы Хызы переливаются красными, терракотовыми, белыми, серыми, зеленоватыми и золотыми оттенками.

Вы рассмотрите причудливые ландшафты, отыщете окаменелые останки доисторических существ, интересные минералы, возможно, вулканическое стекло — обсидиан. И почувствуете себя героями фантастического фильма о других планетах.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле Nissan X-Trail или Toyota Prius
  • Дополнительные расходы: Музей горских евреев — 10 манатов за человека, обед — 15–20 манатов за человека

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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