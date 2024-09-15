Побывать в удивительном посёлке горских евреев и оценить красоту разноцветных гор Хызы
Красная Слобода — единственное подлинное еврейское поселение за пределами Израиля и США и единственная община горских евреев в СНГ.
Вы познакомитесь с историей места, подарившего миру великих ученых, деятелей культуры, политиков, спортсменов и бизнесменов, входящих в рейтинг Forbes. Посетите музей и синагогу. А неподалёку откроете инопланетный мир Агатовых гор.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Кавказский Иерусалим
Посёлок находится напротив города Губа, на северном берегу реки Гудиалчай. Его обитатели — горские евреи, чьи предки жили в Губинском районе веками. Основанное в 18 столетии, село процветало под покровительством хана, став закрытой еврейской общиной.
Вы узнаете, какие события пережила Красная Слобода за свою историю, как смогла сохранить культуру и традиции, а также горско-еврейский язык — джухури. Посетите Музей горских евреев и синагогу.
Кто бывал здесь раньше, тот помнит: чтобы получить ответы на вопросы, нужно отправиться к беседке, где «заседали» с нардами старейшины в неизменных кепках- аэродромах. С ними можно было завести неторопливую беседу, а если повезёт, получить приглашение присесть за стол и выпить чай. Мы погуляем с вами по улочкам самобытного поселения и ощутим его особую атмосферу.
Разноцветные горы Хызы
Неподалёку мы остановимся в одном из самых впечатляющих природных мест Азербайджана. Горы Хызы переливаются красными, терракотовыми, белыми, серыми, зеленоватыми и золотыми оттенками.
Вы рассмотрите причудливые ландшафты, отыщете окаменелые останки доисторических существ, интересные минералы, возможно, вулканическое стекло — обсидиан. И почувствуете себя героями фантастического фильма о других планетах.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле Nissan X-Trail или Toyota Prius
Дополнительные расходы: Музей горских евреев — 10 манатов за человека, обед — 15–20 манатов за человека
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Латиф — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 293 туристов
Приветствую всех! Зовут меня Латиф. Родился и живу я в огненной столице Азербайджана — Баку. Работаю в сфере туризма уже 6 лет. Окончил Бакинский государственный университет (исторический факультет). Готов рассказать все истории и удивительные факты о нашей стране! Со мной вы не только узнаете много интересного, но и увидите красоту нашей республики!