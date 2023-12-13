Ленкорань - южная жемчужина Азербайджана

Индивидуальная экскурсия в Баку
Город Ленкорань — это субтропический рай на берегу Каспийского моря. Благодаря климату здесь растут чайные плантации, мандариновые сады, рисовые поля. Озеро Ханбулан придает особенную красу Ленкораню.

В городе до наших дней сохранились архитектурные достопримечательности: здание маяка, дом последнего Ленкоранского хана, Ленкоранская тюрьма.
Ленкорань - южная жемчужина Азербайджана
Ленкорань - южная жемчужина Азербайджана
Ленкорань - южная жемчужина Азербайджана
Ленкорань - южная жемчужина Азербайджана
Ленкорань - южная жемчужина Азербайджана
Ленкорань - южная жемчужина Азербайджана
Ленкорань - южная жемчужина Азербайджана
Ближайшие даты:
13
дек
14
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даты

Что вас ожидает:

  • Озеро Ханбулан
  • Здание старого маяка
  • Здание Ленкоранской тюрмы
  • Дом-музей Дважды Героя Советского Союза Генерала гвардии Ази Асланова
  • Мандариновые сады
  • Чайные плантации

Описание

Что вас ожидает: Ханбулан — горное озеро на Хребте Малового Кавказа, мы поднимемся к нему чтобы увидеть всю эту красоту. По дороге заглянем в мандариновые, апельсиновые, лимонные сады. Узнаем, как выращивают эти деревья и как собирают урожай. Увидим чайные плантации и выберем для себя и своих близких Ленкоранские чаи, которые богаты витаминами B,C,D,E и не встречаются в составе других чаев. Познакомимся с домом, построенным в 1913 году французским архитектором последнего Ленкоранского хана Мирахмедхана Талышинского. Дворец действует как музей и является первым трехэтажным домом в Ленкоране. Увидим здание Старого Маяка 18 века. Я расскажу об истории Ленкоранской тюрьмы и легенду, связывающую ее с личностью Сталина. Южная кухня Азербайджана знаменита своими особыми блюдами. Одна из них — лявянги, его с особым рецептом готовят в тандыре из рыбы, курицы и диких птиц. Очень вкусно, обязательно будем пробовать!

Ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание (от 10 $)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с туристом
Завершение: Старый город Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Одевайте одежду по погоде и удобную обувь. Погода в горах непредсказуема
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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