Анар Р. проводит ещё 6 экскурсий

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Мастер-класс Азербаджанской кухни

Анар Р.
Анар Р. – Гид из Баку
Традиционная кухня 🥧 — это часть истории 📖 страны.

Я предлагаю вам познакомиться с азербайджанской кухней и изучить нашу кулинарную философию.

Через еду можно понять страну и местных жителей.

А самое главное — открыть секрет добродушного и веселого нрава.

Со мной вы научитесь готовить долму и садж, выбирать хорошие продукты на рынках и правильно их сочетать.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • $120 за экскурсию

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Мастер-класс Азербаджанской кухни
Мастер-класс Азербаджанской кухни
Мы встретимся у вашего места размещения и отправимся на местный рынок для покупки всех необходимых ингредиентов. Вы можете сами заранее определить, что хотите попробовать приготовить, или мы сможем решить это в процессе, в зависимости от того, что вам больше всего приглянется на рынке. Бродим, слушаем зазывные речи местных продавцов, пробуем, выбираем лучшие помидоры, баклажаны, свежий сыр, орехи, специи и все остальное, что нам может пригодиться. Опытный повар поможет определиться с выбором, расскажет много интересного про особенности бакинских продуктов, о сочетании вкусов и использовании специфических азербайджанских трав.
После покупок отправляемся в частный дом, где и начинаем мастер-класс азербайджанской кухни 🥧 обожают свои традиционные блюда, такие как левенги из курицы и рыбы, долма из листьев липы, айвы и винограда, шашлык, ханский плов и более 60 их видов, садж блюдо кочевников, и с детства учатся их готовить. И это не удивительно — их блюда полезны и сбалансированы. А главное — невероятно вкусны! Но есть еще один секрет притягательности азербайджанской кухни — она немыслима без азербайджанского домашнего вина! Так что все, что мы приготовим, мы будем запивать настоящим домашним вином 🍷 (вот вам простой секрет кавказкого долголетия!). Тогда застолье будет длиться долго и весело!
Что входит
  • Транспорт.
  • Руководство и помощь в приготовление блюд.
Что не входит
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 У вашего отеля или апартаментов.
Мастер-класс Азербаджанской кухни
Мастер-класс Азербаджанской кухни
Мастер-класс Азербаджанской кухни
Мастер-класс Азербаджанской кухни

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анар Р.
Анар Р.
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