Анар Р. проводит ещё 6 экскурсий

Мы встретимся у вашего места размещения и отправимся на местный рынок для покупки всех необходимых ингредиентов. Вы можете сами заранее определить, что хотите попробовать приготовить, или мы сможем решить это в процессе, в зависимости от того, что вам больше всего приглянется на рынке. Бродим, слушаем зазывные речи местных продавцов, пробуем, выбираем лучшие помидоры, баклажаны, свежий сыр, орехи, специи и все остальное, что нам может пригодиться. Опытный повар поможет определиться с выбором, расскажет много интересного про особенности бакинских продуктов, о сочетании вкусов и использовании специфических азербайджанских трав.

После покупок отправляемся в частный дом, где и начинаем мастер-класс азербайджанской кухни 🥧 обожают свои традиционные блюда, такие как левенги из курицы и рыбы, долма из листьев липы, айвы и винограда, шашлык, ханский плов и более 60 их видов, садж блюдо кочевников, и с детства учатся их готовить. И это не удивительно — их блюда полезны и сбалансированы. А главное — невероятно вкусны! Но есть еще один секрет притягательности азербайджанской кухни — она немыслима без азербайджанского домашнего вина! Так что все, что мы приготовим, мы будем запивать настоящим домашним вином 🍷 (вот вам простой секрет кавказкого долголетия!). Тогда застолье будет длиться долго и весело!