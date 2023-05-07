Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и изучения местности. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия всё ещё доступна, но стоит подготовиться к более прохладной погоде.

Путешествие начинается с посещения Бешбармаг, горы, овеянной легендами и преданиями. Здесь можно загадать желание в святом месте Бешбармаг-пири. Далее маршрут ведёт к руинам крепости Чираг, которая оставалась непокорённой даже для Александра Македонского. Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Азербайджана, исследуя символичные места, которые играли важную роль в истории региона

Описание экскурсии

Гора-ладонь

На расстоянии 120 км по левую руку от Баку вас встретит скальный массив Бешбармаг. Эта известная в Азербайджане гора всегда была овеяна народными преданиями и легендами, о которых вы узнаете. Я расскажу вам о сказочных существах, населяющих Бешбармаг, и о происхождении её названия. Здесь же вас ждут сохранившиеся остатки древних оборонительных сооружений, защищавших когда-то царства Сасанидских правителей. А за горой вы увидите развалины древнего города Хурсангала, который датируется III веком до нашей эры.

Исполнение желаний

Азербайджанцы наделяют массив Бешбармаг священный даром, который связан с расположенным здесь святым местом. Вы посетите мечеть Пир Хыдыр Зунджа, где по преданию исполняются все надежды и желания. Здесь говорят: «Иди к горе, расскажи ей всё, и она тебе поможет».

Непокорённая крепость

После посещения местного водопада вы вновь отправитесь к горам, где на высоте 1200 метров над уровнем моря в лесах расположены руины великой крепости Чираг. В течение 18 века эти стены служили пограничным пунктом южной части Кубинского ханства и возвещали о приближении врагов. Вы услышите интересные исторические заметки о том, кому, когда и почему не удавалось захватить эту крепость.

Организационные детали