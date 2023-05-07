Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и изучения местности. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия всё ещё доступна, но стоит подготовиться к более прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Бешбармаг
Крепость Чираг
Мечеть Пир Хыдыр Зунджа
Описание экскурсии
Гора-ладонь
На расстоянии 120 км по левую руку от Баку вас встретит скальный массив Бешбармаг. Эта известная в Азербайджане гора всегда была овеяна народными преданиями и легендами, о которых вы узнаете. Я расскажу вам о сказочных существах, населяющих Бешбармаг, и о происхождении её названия. Здесь же вас ждут сохранившиеся остатки древних оборонительных сооружений, защищавших когда-то царства Сасанидских правителей. А за горой вы увидите развалины древнего города Хурсангала, который датируется III веком до нашей эры.
Исполнение желаний
Азербайджанцы наделяют массив Бешбармаг священный даром, который связан с расположенным здесь святым местом. Вы посетите мечеть Пир Хыдыр Зунджа, где по преданию исполняются все надежды и желания. Здесь говорят: «Иди к горе, расскажи ей всё, и она тебе поможет».
Непокорённая крепость
После посещения местного водопада вы вновь отправитесь к горам, где на высоте 1200 метров над уровнем моря в лесах расположены руины великой крепости Чираг. В течение 18 века эти стены служили пограничным пунктом южной части Кубинского ханства и возвещали о приближении врагов. Вы услышите интересные исторические заметки о том, кому, когда и почему не удавалось захватить эту крепость.
Организационные детали
Трансфер входит в стоимость экскурсии (новые комфортабельные автомобили).
Экскурсия начинается в 09:00 у места вашего проживания.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амир — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 1500 туристов
Я в туризме с 2005. Есть своя компания, которая занимается размещением гостей и проведением экскурсий по Азербайджану.
У нас более 400 контрактов с отелями пo Азербайджану, есть более 80 уникальных экскурсий, которые мы разрабатываем и прокатываем сами. Мы знаем каждый метр дороги и каждую точку экскурсии. Мы проводим исторические, археологические, природные, морские, хайкинг и прочие виды туров.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Л
Лилия
Было отлично! Комфортная, интересная и классная поездка Огромный восторг, очень благодарны
Для особенно страждущих: это не экскурс в историю, не урок географии, не поход в ресторан
Это кайфовое путешествие
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Е
Елена
Отдыхали в Баку вместе с сыном 9 лет. Мы провели чудесный день вместе с нашим гидом. Было очень интересно, я узнала много нового. Экскурсия хорошо организована — своевременная подача чистой машины к отелю, читать дальшеуменьшить
наличие питьевой воды Индивидуальный подход к проведению экскурсии — моему сыну было интересно общаться и разгадывать разные загадки. Все точно и в срок.
Мы получили также от гида много советов и рекомендаций как и где можно интересно самостоятельно провести время.
Обязательно буду рекомендовать как профессионала своим друзьям, знакомым.
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Л
Людмила
Эмиль очень интересно рассказывает, очень много знает и не только о этой экскурсии. Он высоко эрудированный человек. Рассказал и о Баку много интересного. Было супер познавательно. Спасибо тебе Эмиль.
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