  1. Азербайджан
  2. Экскурсии

  3. Мистическая гора и руины замка

Открыть тайны горы Бешбармаг и увидеть развалины 1600-летней крепости

Amir
Задать вопрос
Amir – представитель гидов
Вы отправитесь в путь к символичным местам в культуре и истории Азербайджана.

Сначала вас ждёт загадочная гора, напоминающая ладонь: на этом месте традиционно останавливаются путники.

Здесь вы узнаете необычные сказания и сможете загадать сокровенное желание в святом Бешбармаг-пири.

А после отправитель к остаткам крепости, которую не сумел покорить даже Александр Македонский.
От 189 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Мистическая гора и руины замка
Мистическая гора и руины замка

Что вас ожидает

Гора-ладонь
На расстоянии 120 км по левую руку от Баку вас встретит скальный массив Бешбармаг. Эта известная в Азербайджане гора всегда была овеяна народными преданиями и легендами, о которых вы узнаете. Я расскажу вам о сказочных существах, населяющих Бешбармаг, и о происхождении её названия. Здесь же вас ждут сохранившиеся остатки древних оборонительных сооружений, защищавших когда-то царства Сасанидских правителей. А за горой вы увидите развалины древнего города Хурсангала, который датируется III веком до нашей эры.

Исполнение желаний
Азербайджанцы наделяют массив Бешбармаг священный даром, который связан с расположенным здесь святым местом. Вы посетите мечеть Пир Хыдыр Зунджа, где по преданию исполняются все надежды и желания. Здесь говорят: «Иди к горе, расскажи ей всё, и она тебе поможет».

Непокорённая крепость
После посещения местного водопада вы вновь отправитесь к горам, где на высоте 1200 метров над уровнем моря в лесах расположены руины великой крепости Чираг. В течение 18 века эти стены служили пограничным пунктом южной части Кубинского ханства и возвещали о приближении врагов. Вы услышите интересные исторические заметки о том, кому, когда и почему не удавалось захватить эту крепость.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии (новые комфортабельные автомобили).
  • Экскурсия начинается в 09:00 у места вашего проживания.
Мистическая гора и руины замка
Мистическая гора и руины замка
Мистическая гора и руины замка
Мистическая гора и руины замка
Мистическая гора и руины замка
Мистическая гора и руины замка
Мистическая гора и руины замка
Мистическая гора и руины замка
Мистическая гора и руины замка
Мистическая гора и руины замка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Amir
Amir
Мне 40 лет, в туризме с 2005. Есть своя компания, которая занимается размещением гостей и проведением экскурсий по Азербайджану. У нас более 400 контрактов с отелями пo Азербайджану, есть более 80-ти уникальных туров, которые мы разрабатываем и прокатываем сами. Мы знаем каждый метр дороги и каждую точку экскурсии. Мы проводим исторические, археологические, природные, морские, хайкинг и прочие виды туров.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 августа 2018
Эмиль очень интересно рассказывает, очень много знает и не только о этой экскурсии. Он высоко эрудированный человек. Рассказал и о Баку много интересного. Было супер познавательно. Спасибо тебе Эмиль.

Amir проводит ещё 6 экскурсий

Баку и его необычные окрестности (4 в 1)Баку и его необычные окрестности (4 в 1)Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
210 за экскурсию
10 часов
61 отзыв
Прогулка по Старому городу и автопутешествие в Гобустан, к грязевым вулканам и горящей горе
Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть не только столицу Азербайджана, но и другие необыкновенные места в этой стране. Вы прикоснётесь к древнейшей истории в парке наскальных рисунков, поразитесь уникальным природным явлениям и прогуляетесь по самым атмосферным улочкам Баку.
Душа Старого города БакуДуша Старого города БакуДуша Старого города Баку
67 за экскурсию
3.5 часа
41 отзыв
Узнать историю и изучить архитектуру старинного центра на пешеходной экскурсии
Обзорная экскурсия по историческому кварталу Ичери-шехер и пешеходной части города познакомит вас со знаковыми достопримечательностями Баку. Вы узнаете богатую историю 2000-летнего города, в котором органично переплелись Европа и Восток, христианство и ислам, реальные судьбы и легенды. Откроете для себя многообразную бакинскую архитектуру — шедевры зодчих, приезжавших сюда со всего мира — увидите башню-символ Баку и побываете в исторической резиденции правителей средневекового Кавказа.
Земля и небо БакуЗемля и небо БакуЗемля и небо Баку
От 109 за экскурсию
4.5 часов
1 отзыв
Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни
Калейдоскоп, мозаика, круговорот (нужное подчеркнуть) впечатлений захватит вас на экскурсии! Вы погрузитесь в колоритную атмосферу за древними крепостными стенами Старого города, перенесётесь в эпоху ширваншахов в одноимённом дворце, рассмотрите архитектуру Баку эпохи нефтяного бума, а вечером полюбуетесь видами города с телебашни и угоститесь восточными сладостями.
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце АзербайджанаПо следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце АзербайджанаПо следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
От 263 за экскурсию
13 часов
3 отзыва
Этнографическая поездка в Лагич и дегустации в историческом селе Ивановка
Путь лежит на северо-запад от Баку, мимо горного перевала с отвесными скалами. Первый пункт путешествия — посёлок Лагич, где, гуляя вдоль каменных домов с деревянными балкончиками, вы познакомитесь с местными ремёслами. А после пообедаете в гостях у местного жителя. Второе необычное поселение, Ивановка, встретит легендами о молоканах и дегустацией вина, сыра и шашлыка.
Прогулка под парусом на Каспийском мореПрогулка под парусом на Каспийском мореПрогулка под парусом на Каспийском море
От 164 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Живописные пейзажи, истории мореходства, пустынные пляжи, морские развлечения и обед на яхте
Баку не зря называют «городом ветров»: их поставщик — прекрасное Каспийское море. Любоваться им и узнавать его особенности вы отправитесь на яхте с гидом и шкипером. Вы порыбачите, попробуете себя во фри-дайвинге и поплаваете с маской. Мимо пронесутся скалистые островки и пустынные пляжи — на паре из них мы высадимся. А потом устроим вкусный обед с шашлыками прямо на яхте!
Баку старый и новый — архитектура и искусствоБаку старый и новый — архитектура и искусствоБаку старый и новый — архитектура и искусство
От 81 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
За 8 часов вы раскроете один из талантов Баку — умение гармонично сочетать контрасты. Вы увидите караван-сараи и дворец Ширваншахов, дома эпохи нефтяного бума и футуристический центр Гейдара Алиева. Познакомитесь с современным искусством Азербайджана в музее, мастерских и галереях. И в итоге сложите мозаику архитектурных образов и оригинальных идей Баку.

Экскурсии по пригородам Баку

Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!
От 160 за экскурсию
7 часов
23 отзыва
Исследовать весь Апшерон: парк Гобустан, вулканы, храм зороастрийцев, гору Янардаг и розовое озеро
В этом путешествии вы в полной мере прочувствуете, что Азербайджан — страна огней. Узнаете о поклонении этой стихии в древнем зороастрийском храме. Увидите пугающий и завораживающий природный огонь. «Окажетесь» на Марсе среди грязевых вулканов. А еще в программе знакомство с первобытной жизнью и даже одно из восьми розовых озер мира.
Весь Баку и «огненный» АпшеронВесь Баку и «огненный» АпшеронВесь Баку и «огненный» Апшерон
110 за экскурсию
10 часов
106 отзывов
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Это насыщенное приключение — возможность за один день изучить город и увидеть главные достопримечательности за его пределами. Вас ждёт яркий круговорот впечатлений: петляющие улочки за крепостными стенами, древний дворец, самая высокая точка города, миниатюрные книги, европейская архитектура нового Баку, храм зороастрийцев и природный вечный огонь.
Азербайджанская ШвейцарияАзербайджанская ШвейцарияАзербайджанская Швейцария
скидка20%
€235
188 за экскурсию
10 часов
2 отзыва
Увидеть мечеть Джума и великолепный каскад водопадов, узнать историю страны и прокатиться на канатке
Габала, Исмаиллы, Шемахы — древнейшие города Азербайджана. Здесь находятся исторические памятники, возрастом две тысячи лет: руинированные башни, изящные мечети и храмы. Но главной достопримечательностью остаются горы, утопающие в зелени, шумные водопады и озера с кристально чистой водой. Тихая природа подарит вам душевную гармонию, а я — увлекательный рассказ о родном крае.
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыняЗагадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыняЗагадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
От 110 за экскурсию
5 часов
12 отзывов
Прикоснуться к прошлому, узнать о древних цивилизациях и полюбоваться творениями природы и человека
Гобустанский заповедник — это настоящий музей под открытым небом. Вы увидите наскальные рисунки от эпохи палеолита до Средневековья, услышите о древних городах, традициях и обрядах прошлого. Я расскажу про римский след на этой земле и отвезу вас к фантастическим пейзажам грязевых вулканов. А после мы прикоснемся к сакральному в прекрасной мечети Биби-Эйбят.
Путешествие к парку Гобустан и грязевым вулканамПутешествие к парку Гобустан и грязевым вулканамПутешествие к парку Гобустан и грязевым вулканам
49 за человека
4.5 часов
37 отзывов
Поездка по самым необычным местам Апшеронского полуострова
На моей экскурсии вы познакомитесь не только с культурой Азербайджана, но и природными диковинками страны — то есть узнаете чуть больше о том, чем живёт наша планета! Своенравные грязевые вулканы и великолепное наследие национального парка Гобустан с его интерактивными экспонатами взбодрят любого жителя мегаполиса, слишком привыкшего к цивилизации. Прикоснитесь к истории и дикой природе окрестностей Баку, чтобы лучше понять Азербайджан.
Агатовые горы ХызыАгатовые горы ХызыАгатовые горы Хызы
От 140 за экскурсию
8 часов
27 отзывов
Путешествие в один из красивейших уголков Азербайджана
Ближайший горный район Азербайджана — Хызы — находится всего в 104 км от Баку. Отправившись сюда, вы не только откроете космические пейзажи цветных гор, но и познакомитесь с историей этих мест, служивших перевалочным пунктом в легендарном караванном пути. Увидите старинные крепости, дом-музей основателя азербайджанской драматургии, древние святые места и удивительные творения природы и человека — Розовое озеро и водохранилище Джейранбатан. Все это время вас будут сопровождать красивые легенды, рассказы о насыщенном прошлом Хызинского района и любопытные факты из жизни окрестных сел.

Выбирайте и другие экскурсии в Баку

Для детейФотосессииДжума-мечетьХызыГастрономическиеВсеКрыши и панорамыМастер-классыЯнардагАпшеронГрупповыеНа мотоциклеМузеи и искусствоНеобычные маршрутыГобустанВечерниеСо скидкойПешкомОбзорныеЗа городомВ другой городСтарый городМечетиНа автомобилеИндивидуальныеИстория и архитектураНа велосипедеГорыМорскиеБазарТрансферыНа кораблике