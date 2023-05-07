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Мистическая гора и руины замка

Увлекательное путешествие к священной горе Бешбармаг и непокорённой крепости Чираг. Откройте для себя легенды и историю Азербайджана
Путешествие начинается с посещения Бешбармаг, горы, овеянной легендами и преданиями. Здесь можно загадать желание в святом месте Бешбармаг-пири.

Далее маршрут ведёт к руинам крепости Чираг, которая оставалась непокорённой даже для Александра Македонского.

Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Азербайджана, исследуя символичные места, которые играли важную роль в истории региона
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальная гора Бешбармаг
  • 🏰 Руины крепости Чираг
  • 📜 Легенды и предания
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🌟 Исполнение желаний

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и изучения местности. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия всё ещё доступна, но стоит подготовиться к более прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Мистическая гора и руины замка
Мистическая гора и руины замка
Мистическая гора и руины замка

Что можно увидеть

  • Бешбармаг
  • Крепость Чираг
  • Мечеть Пир Хыдыр Зунджа

Описание экскурсии

Гора-ладонь

На расстоянии 120 км по левую руку от Баку вас встретит скальный массив Бешбармаг. Эта известная в Азербайджане гора всегда была овеяна народными преданиями и легендами, о которых вы узнаете. Я расскажу вам о сказочных существах, населяющих Бешбармаг, и о происхождении её названия. Здесь же вас ждут сохранившиеся остатки древних оборонительных сооружений, защищавших когда-то царства Сасанидских правителей. А за горой вы увидите развалины древнего города Хурсангала, который датируется III веком до нашей эры.

Исполнение желаний

Азербайджанцы наделяют массив Бешбармаг священный даром, который связан с расположенным здесь святым местом. Вы посетите мечеть Пир Хыдыр Зунджа, где по преданию исполняются все надежды и желания. Здесь говорят: «Иди к горе, расскажи ей всё, и она тебе поможет».

Непокорённая крепость

После посещения местного водопада вы вновь отправитесь к горам, где на высоте 1200 метров над уровнем моря в лесах расположены руины великой крепости Чираг. В течение 18 века эти стены служили пограничным пунктом южной части Кубинского ханства и возвещали о приближении врагов. Вы услышите интересные исторические заметки о том, кому, когда и почему не удавалось захватить эту крепость.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии (новые комфортабельные автомобили).
  • Экскурсия начинается в 09:00 у места вашего проживания.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амир
Амир — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 1500 туристов
Я в туризме с 2005. Есть своя компания, которая занимается размещением гостей и проведением экскурсий по Азербайджану. У нас более 400 контрактов с отелями пo Азербайджану, есть более 80 уникальных экскурсий, которые мы разрабатываем и прокатываем сами. Мы знаем каждый метр дороги и каждую точку экскурсии. Мы проводим исторические, археологические, природные, морские, хайкинг и прочие виды туров.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
Было отлично!
Комфортная, интересная и классная поездка Огромный восторг, очень благодарны

Для особенно страждущих: это не экскурс в историю, не урок географии, не поход в ресторан

Это кайфовое путешествие
Было отлично!
Было отлично!
Было отлично!
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Е
Отдыхали в Баку вместе с сыном 9 лет.
Мы провели чудесный день вместе с нашим гидом.
Было очень интересно, я узнала много нового.
Экскурсия хорошо организована — своевременная подача чистой машины к отелю,
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наличие питьевой воды Индивидуальный подход к проведению экскурсии — моему сыну было интересно общаться и разгадывать разные загадки. Все точно и в срок.

Мы получили также от гида много советов и рекомендаций как и где можно интересно самостоятельно провести время.

Обязательно буду рекомендовать как профессионала своим друзьям, знакомым.

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Л
Эмиль очень интересно рассказывает, очень много знает и не только о этой экскурсии. Он высоко эрудированный человек. Рассказал и о Баку много интересного. Было супер познавательно. Спасибо тебе Эмиль.
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