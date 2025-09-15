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Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Крепость» в Баку на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Мистическая гора и руины замка
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистическая гора и руины замка
Увлекательное путешествие к священной горе Бешбармаг и непокорённой крепости Чираг. Откройте для себя легенды и историю Азербайджана
«После посещения местного водопада вы вновь отправитесь к горам, где на высоте 1200 метров над уровнем моря в лесах расположены руины великой крепости Чираг»
Завтра в 09:00
13 июл в 09:00
от €288 за всё до 2 чел.
Из Баку - в крепость Аскеран, Шушу, Ханкенди
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Баку - в крепость Аскеран, Шушу, Ханкенди
За один день получить полное представление о Карабахе - от древности до современности
Начало: У вашего отеля
«Краткая остановка у крепости 18 века»
14 июл в 06:00
15 июл в 06:00
от €400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «нетуристические места»
Хотим выразить огромную признательность Фуату за проведенную экскурсию. Очень интересная и насыщенная экскурсия. Мы специально искали необычную экскурсии, так и
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получилось. Фуат мастер своего дела. С ним время пролетело незаметно. Тем, кто хочет посмотреть не только Баку однозначно рекомендую данную экскурсию и конечно же Фуата, как экскурсовода.

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Е
Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «нетуристические места»
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E
Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «нетуристические места»
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Е
Мистическая гора и руины замка
Отдыхали в Баку вместе с сыном 9 лет.
Мы провели чудесный день вместе с нашим гидом.
Было очень интересно, я узнала много
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нового.
Экскурсия хорошо организована — своевременная подача чистой машины к отелю, наличие питьевой воды Индивидуальный подход к проведению экскурсии — моему сыну было интересно общаться и разгадывать разные загадки. Все точно и в срок.

Мы получили также от гида много советов и рекомендаций как и где можно интересно самостоятельно провести время.

Обязательно буду рекомендовать как профессионала своим друзьям, знакомым.

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Л
Мистическая гора и руины замка
Было отлично!
Комфортная, интересная и классная поездка Огромный восторг, очень благодарны

Для особенно страждущих: это не экскурс в историю, не урок географии, не поход в ресторан

Это кайфовое путешествие
Было отлично!
Было отлично!
Было отлично!
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Н
Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «нетуристические места»
Экскурсия очень понравилась.
Фуад – чрезвычайно приветливый и доброжелательный гид. Прекрасный русский язык и очень интересное повествование.
Мы остались очень довольны выбором
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этой экскурсии, поскольку она действительно стала абсолютно новым дополнением к обычно предлагаемым вариантам.
Фуад дал также много полезных рекомендаций по нашему дальнейшему пребыванию (магазины, кухня и так далее).
Очень рекомендуем Фуада как гида на эту и многие другие экскурсии.

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Г
Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «нетуристические места»
Экскурсия очень понравилась.
Фуад – чрезвычайно приветливый и доброжелательный гид. Прекрасный русский язык и очень интересное повествование.
Мы остались очень довольны выбором
читать дальшеуменьшить

этой экскурсии, поскольку она действительно стала абсолютно новым дополнением к обычно предлагаемым вариантам.
Фуад дал также много полезных рекомендаций по нашему дальнейшему пребыванию (магазины, кухня и так далее).
Очень рекомендуем Фуада как гида на эту и многие другие экскурсии.

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «нетуристические места»
Экскурсия очень понравилась.
Фуад – чрезвычайно приветливый и доброжелательный гид. Прекрасный русский язык и очень интересное повествование.
Мы остались очень довольны выбором
читать дальшеуменьшить

этой экскурсии, поскольку она действительно стала абсолютно новым дополнением к обычно предлагаемым вариантам.
Фуад дал также много полезных рекомендаций по нашему дальнейшему пребыванию (магазины, кухня и так далее).
Очень рекомендуем Фуада как гида на эту и многие другие экскурсии.

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N
Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «нетуристические места»
Экскурсия очень понравилась.
Фуад – чрезвычайно приветливый и доброжелательный гид. Прекрасный русский язык и очень интересное повествование.
Мы остались очень довольны выбором
читать дальшеуменьшить

этой экскурсии, поскольку она действительно стала абсолютно новым дополнением к обычно предлагаемым вариантам.
Фуад дал также много полезных рекомендаций по нашему дальнейшему пребыванию (магазины, кухня и так далее).
Очень рекомендуем Фуада как гида на эту и многие другие экскурсии.

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Л
Мистическая гора и руины замка
Эмиль очень интересно рассказывает, очень много знает и не только о этой экскурсии. Он высоко эрудированный человек. Рассказал и о Баку много интересного. Было супер познавательно. Спасибо тебе Эмиль.
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Всего 10 отзывов в Баку в категории "Музей Крепость"

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Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Музей Крепость»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Мистическая гора и руины замка;
  2. Из Баку - в крепость Аскеран, Шушу, Ханкенди.
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Девичья башня;
  3. Янардаг;
  4. Нагорный парк;
  5. Гобустан;
  6. Дворец Ширваншахов;
  7. Центр Гейдара Алиева;
  8. Хызы;
  9. Мечеть Биби-Эйбат;
  10. Джума-Мечеть.
Сколько стоит экскурсия по Баку в июле 2026
Сейчас в Баку в категории "Музей Крепость" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 400. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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