Индивидуальная
до 6 чел.
Мистическая гора и руины замка
Увлекательное путешествие к священной горе Бешбармаг и непокорённой крепости Чираг. Откройте для себя легенды и историю Азербайджана
«После посещения местного водопада вы вновь отправитесь к горам, где на высоте 1200 метров над уровнем моря в лесах расположены руины великой крепости Чираг»
Завтра в 09:00
13 июл в 09:00
от €288 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Баку - в крепость Аскеран, Шушу, Ханкенди
За один день получить полное представление о Карабахе - от древности до современности
Начало: У вашего отеля
«Краткая остановка у крепости 18 века»
14 июл в 06:00
15 июл в 06:00
от €400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Хотим выразить огромную признательность Фуату за проведенную экскурсию. Очень интересная и насыщенная экскурсия. Мы специально искали необычную экскурсии, так и
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Вам был полезен этот отзыв?
E
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Отдыхали в Баку вместе с сыном 9 лет.
Мы провели чудесный день вместе с нашим гидом.
Было очень интересно, я узнала много
Мы провели чудесный день вместе с нашим гидом.
Было очень интересно, я узнала много
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Было отлично!
Комфортная, интересная и классная поездка Огромный восторг, очень благодарны
Для особенно страждущих: это не экскурс в историю, не урок географии, не поход в ресторан
Это кайфовое путешествие
Комфортная, интересная и классная поездка Огромный восторг, очень благодарны
Для особенно страждущих: это не экскурс в историю, не урок географии, не поход в ресторан
Это кайфовое путешествие
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия очень понравилась.
Фуад – чрезвычайно приветливый и доброжелательный гид. Прекрасный русский язык и очень интересное повествование.
Мы остались очень довольны выбором
Фуад – чрезвычайно приветливый и доброжелательный гид. Прекрасный русский язык и очень интересное повествование.
Мы остались очень довольны выбором
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Экскурсия очень понравилась.
Фуад – чрезвычайно приветливый и доброжелательный гид. Прекрасный русский язык и очень интересное повествование.
Мы остались очень довольны выбором
Фуад – чрезвычайно приветливый и доброжелательный гид. Прекрасный русский язык и очень интересное повествование.
Мы остались очень довольны выбором
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия очень понравилась.
Фуад – чрезвычайно приветливый и доброжелательный гид. Прекрасный русский язык и очень интересное повествование.
Мы остались очень довольны выбором
Фуад – чрезвычайно приветливый и доброжелательный гид. Прекрасный русский язык и очень интересное повествование.
Мы остались очень довольны выбором
Вам был полезен этот отзыв?
N
Экскурсия очень понравилась.
Фуад – чрезвычайно приветливый и доброжелательный гид. Прекрасный русский язык и очень интересное повествование.
Мы остались очень довольны выбором
Фуад – чрезвычайно приветливый и доброжелательный гид. Прекрасный русский язык и очень интересное повествование.
Мы остались очень довольны выбором
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Эмиль очень интересно рассказывает, очень много знает и не только о этой экскурсии. Он высоко эрудированный человек. Рассказал и о Баку много интересного. Было супер познавательно. Спасибо тебе Эмиль.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 10 отзывов в Баку в категории "Музей Крепость"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Музей Крепость»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Баку в июле 2026
Сейчас в Баку в категории "Музей Крепость" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 400. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Музей Крепость», 10 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь