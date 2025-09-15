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нового.

Экскурсия хорошо организована — своевременная подача чистой машины к отелю, наличие питьевой воды Индивидуальный подход к проведению экскурсии — моему сыну было интересно общаться и разгадывать разные загадки. Все точно и в срок.



Мы получили также от гида много советов и рекомендаций как и где можно интересно самостоятельно провести время.



Обязательно буду рекомендовать как профессионала своим друзьям, знакомым.