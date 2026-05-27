Откройте для себя магию ночного Баку в атмосферном туре с гидом Вы увидите главные достопримечательности города в огнях, насладитесь панорамными видами и сделаете красивые фотографии. Живое общение, интересные истории и уютная атмосфера сделают этот вечер незабываемым.
Описание фото-прогулки1. Центр Гейдара Алиева Откройте для себя одну из самых знаковых достопримечательностей Баку, созданную всемирно известным архитектором Захой Хадид. Его плавные футуристические формы делают здание настоящим архитектурным шедевром и важным культурным центром города. 2. Бакинский бульвар (Приморский парк) Насладитесь приятной прогулкой по знаменитому Бакинскому бульвару вдоль побережья Каспийского моря. Здесь вас ждут зелёные аллеи, уютные кафе и живописные морские виды. 3. Площадь Государственного флага Посетите впечатляющую площадь, где развевается один из самых больших национальных флагов. Просторная территория идеально подходит для красивых фотографий с видом на море. 4. Бакинский Кристальный зал (Baku Crystal Hall) Проезжая мимо современного концертного комплекса, построенного для конкурса Евровидение 2012, вы увидите одно из самых ярких архитектурных сооружений города. 5. Нагорный парк (Панорамная площадка) Поднимитесь в Нагорный парк, чтобы насладиться одним из лучших панорамных видов на Баку и Каспийское море. Отличное место для отдыха и незабываемых фото. 6. Аллея Шехидов Посетите Аллею Шехидов — важный мемориал, посвящённый героям, отдавшим жизнь за Родину. Это место сочетает в себе историческую значимость и спокойную атмосферу. 7. Flame Towers (Пламенные башни) Завершите тур у знаменитых Пламенных башен — символа современного Баку. Их уникальная форма и ночная подсветка создают впечатляющий вид на город.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Профессиональный русскоязычный гид
- Комфортабельный транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Азербайджан, Баку, улица Бёюк Гала, 52
Завершение: Старый город Баку (Ичеришехер)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
