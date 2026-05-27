Описание Фото Ответы на вопросы Откройте для себя магию ночного Баку в атмосферном туре с гидом Вы увидите главные достопримечательности города в огнях, насладитесь панорамными видами и сделаете красивые фотографии. Живое общение, интересные истории и уютная атмосфера сделают этот вечер незабываемым.

AzerbaijanTripAdventures Ваш гид в Баку Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка $50 за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский

турецкий 2 часа 1-15 человек На автобусе

Описание фото-прогулки 1. Центр Гейдара Алиева Откройте для себя одну из самых знаковых достопримечательностей Баку, созданную всемирно известным архитектором Захой Хадид. Его плавные футуристические формы делают здание настоящим архитектурным шедевром и важным культурным центром города. 2. Бакинский бульвар (Приморский парк) Насладитесь приятной прогулкой по знаменитому Бакинскому бульвару вдоль побережья Каспийского моря. Здесь вас ждут зелёные аллеи, уютные кафе и живописные морские виды. 3. Площадь Государственного флага Посетите впечатляющую площадь, где развевается один из самых больших национальных флагов. Просторная территория идеально подходит для красивых фотографий с видом на море. 4. Бакинский Кристальный зал (Baku Crystal Hall) Проезжая мимо современного концертного комплекса, построенного для конкурса Евровидение 2012, вы увидите одно из самых ярких архитектурных сооружений города. 5. Нагорный парк (Панорамная площадка) Поднимитесь в Нагорный парк, чтобы насладиться одним из лучших панорамных видов на Баку и Каспийское море. Отличное место для отдыха и незабываемых фото. 6. Аллея Шехидов Посетите Аллею Шехидов — важный мемориал, посвящённый героям, отдавшим жизнь за Родину. Это место сочетает в себе историческую значимость и спокойную атмосферу. 7. Flame Towers (Пламенные башни) Завершите тур у знаменитых Пламенных башен — символа современного Баку. Их уникальная форма и ночная подсветка создают впечатляющий вид на город.

