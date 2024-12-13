3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Баку: автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям
Начало: По месту вашего проживания (в черте города)
Расписание: Ежедневно по договоренности (время начала экскурсии согласовывается заранее).
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Баку
Начало: Встреча у вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомимся с Баку: насыщенная обзорная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Аллея Шехидов»
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