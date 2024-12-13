Аллея Шехидов – экскурсии в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Аллея Шехидов» в Баку на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Баку: автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Баку: автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям
Начало: По месту вашего проживания (в черте города)
Расписание: Ежедневно по договоренности (время начала экскурсии согласовывается заранее).
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Баку
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Баку
Начало: Встреча у вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Знакомимся с Баку: насыщенная обзорная экскурсия
Пешая
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомимся с Баку: насыщенная обзорная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Аллея Шехидов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Баку: автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям
  2. Добро пожаловать в Баку
  3. Знакомимся с Баку: насыщенная обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Старый город
  2. Девичья башня
  3. Самое главное
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Джума-Мечеть
  9. Мечеть Биби-Эйбат
  10. Апшерон
Сколько стоит экскурсия по Баку в декабре 2024
Сейчас в Баку в категории "Аллея Шехидов" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 200.
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