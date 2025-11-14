А Андрей Отличная экскурсия по Старому Городу, гид Огуз не только прекрасно вовлекает в историю древних времён, но и делает вкрапления яркими деталями современной жизни. Рекомендации!

Мария Всё прошло успешно! Я осталась довольна, получила много полезной информации и лучше узнала историю Азербайджана ☺️

Гульмира читать дальше и экскурсию по Старому городу, а еще и очень повезло с замечательным гидом по имени Руслан, и это было одно из лучших впечатлений за всё время путешествия! 🌟

Руслан самый настоящий профессионал своего дела. Несмотря на то, что он довольно молодой, он невероятно эрудированный, начитанный и прекрасно владеет как русским, так и азербайджанским языками. Благодаря ему история Баку ожила прямо у нас перед глазами, так как он рассказывал не просто факты, а целые истории, наполненные атмосферой, юмором и душой.

Очень понравилось, что Руслан умеет заинтересовать, ответить на любые вопросы и при этом делает это легко, с улыбкой и огромным уважением к своим гостям. Видно, что он искренне любит свой город и своё дело.

Если вы планируете поездку в Баку и хотите по-настоящему почувствовать дух Старого города, то обязательно обращайтесь к Руслану! Молодой, умный, доброжелательный и талантливый гид, с которым прогулка превращается в настоящее путешествие во времени 💙 Сегодня 7 ноября 2025 года мы посетили Баку с очень сжатым временем, так как вылетаем уже сегодня и едем сейчас в аэропорт, нам посчастливилось вместить в эти 5-6 часов еще

Ю Юлия читать дальше историю с визуальным шикарным колоритом. Все посмотрели, послушали, зашли в музей мини-книг, в мастерскую Али Шамси, на дегустацию местных вин, в конце получили рекомендации по местам для ужина. Все хорошо 👌🏻 особо был приятен момент, когда Огуз помог местной бабушке донести сумку и провел её по неудобному участку дороги. Была пересадка в Баку и очень успешно попали к Огузу на экскурсию. Экскурсия достаточно компактная по пространству, но ёмкая по содержанию. Прекрасная прогулка по старому городу, с возможностью окунуться в

Юрий Экскурсия по старому городу вдоль городских стен. Пройдете по лабиринту старого города от Девичьей башни до дворца Шерваншахов и обратно, узнаете где живет местный художник, посмотрите на Дом Капитана, зачем в Баку столько кошек, где стоит старая катапульта и почему она не работает, увидите старые казармы и узнаете, почему в Баку такая архитектура.

Д Дмитрий Огуз провел отличную экскурсию. За 2 часа обошли весь старый город и посмотрели его основные достопримечательности. Огуз интересно рассказывает и отлично знает историю, грамотно ответил на все вопросы. Могу только сказать спасибо и порекомендовать

Юлия Все отлично, гид Руслан рассказывает очень интересно, влюбились в старый город. Однозначно обратилась бы еще раз к Руслану за экскурсией



Единственное, что не понравилось - очень активно просили написать отзыв. И во время экскурсии и после экскурсии дополнительно писали в вотсап дважды. Мне кажется, это перебор, и немного испортило впечатление:(

Д Дониёр Была экскурсия с гидом Рафаэлем) Нам очень понравилась - гид рассказывал все подробно и очень интересно, отвечая на все наши вопросы, так же попутно шутил, да и вообще атмосфера группы у нас получилась максимально приятная и дружелюбная



Однозначно рекомендую)

В Вагиф Очень интересно! Рафаэль отличный рассказчик и знаток мест, очень живо провел экскурсию. Рекомендую всем, кто окажется в Баку и захочет погрузиться в историю города и всего Азербайджана.

К Ксения В восторге от экскурсии. Гид Рафаэль просто потрясающий. очень интересно рассказывал материал, отвечал на все дополнительные вопросы по экскурсии и на все вопросы, которые к экскурсии не относились. Очень интересный маршрут, ждал если кто-то фотографировался, помогал семье с детской коляской на лестницах

a andrey Было отлично, хороший гид Руслан

Л Людмила Спасибо большое гиду Огузу за прекрасную экскурсию. Два часа пролетели на одном дыхании. Много полезной и интересной информации. Всё чётко, по делу, интеллигентно и легко.

К Ксения Благодарю Огуза за замечательную экскурсию! Интересно и познавательно!

София Скучно, гид много говорил, но без каких-то интересных фактов Екатерина Ответ организатора: читать дальше понять, что именно вызвало неоднозначное впечатление. Мы обязательно обсудим ваши замечания с гидом и всей командой, чтобы улучшить качество наших услуг Благодарим вас за честный отзыв. Нам очень жаль, что экскурсия с нашим гидом не оправдала ваших ожиданий. Для нас важно