Старый город Баку, известный как Ичери Шехер, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлого.
Групповая экскурсия включает посещение таких знаковых мест, как Девичья башня, Дворец Ширваншахов и Джума-мечеть.
Опытный гид расскажет о богатой истории и культурном наследии города, его роли на Великом шёлковом пути и многом другом. Это идеальный способ познакомиться с архитектурой и легендами Баку, не упустите шанс
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 📜 Легенды и истории
- 🌆 Потрясающие виды
- 🕌 Культурное наследие
- 🚶♂️ Увлекательный маршрут
Что можно увидеть
- Девичья башня
- Дворец Ширваншахов
- Джума-мечеть
- Руины церкви Святого Варфоломея
- Хамам Хаджи Баани
- Караван-сараи Мултани и Бухара
- Дом моряка
- Закованный дом
- Резиденция бакинских ханов
- Двойные ворота, Гоша Гала Капысы
- Крепостные стены
- Бюст Алиага Вахида
- Место съёмок фильма «Бриллиантовая рука»
Описание экскурсии
- Девичья башня. Её уникальная форма и высота впечатляют, а со смотровой площадки открываются потрясающие виды на город и Каспийское море. Вы услышите легенды о строительстве и происхождении названия башни
- Руины церкви Святого Варфоломея. Храм, построенный в честь апостола Варфоломея, напоминает о раннем распространении христианства в Азербайджане
- Хамам Хаджи Баани. Старейшая баня в Ичери Шехер 1960 года постройки до сих пор удивляет архитектурой и историей
- Караван-сараи Мултани и Бухара. Эти средневековые гостиницы для торговцев из Индии и Средней Азии представляют важную часть истории Великого Шёлкового пути
- Дом моряка. Здание принадлежало известному азербайджанскому моряку и стилизовано под корабль. Сегодня это аутентичный магазин ковров, который сохранил дух морской истории Баку
- Закованный дом. Дом купца Хаджи Мамеда Гусейна восхищает архитектурой досоветских времён. Сегодня здесь размещён музей археологии, хранящий артефакты прошлого
- Резиденция бакинских ханов. Здание было домом правителей Баку в 18 веке
- Двойные ворота, Гоша Гала Капысы. Главные ворота в Старый город раньше служили единственным входом в крепость
- Крепостные стены. Остатки стен длиной 500 метров когда-то окружали всю территорию Старого города и защищали жителей древнего Баку
- Дворец Ширваншахов. В прошлом резиденция династии Ширваншахов 15 века постройки
- Бюст Алиага Вахида. Творчество этого известного азербайджанского поэта оказало значительное влияние на литературу страны
- Место съёмок фильма «Бриллиантовая рука». Знаменитая сцена «Чёрт побери!» происходила именно здесь
- Джума-мечеть. Старейшая мечеть в Баку была построена в 1437 году, пережила много реставраций и до сих пор служит местом поклонения и символом исламского наследия города
Гид расскажет:
- о богатой истории и культурном наследии Баку
- его роли в торговле на Великом шёлковом пути
- значении крепостных стен
- исторических банях и караван-сараях
- и множестве других мест, которые связаны с культурой и религией города
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€12
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — Организатор в Баку
Провела экскурсии для 1005 туристов
Мы туристическая компания, которая с 2022 года знакомит путешественников со всего мира с культурой и красотой великой Страны Огней. Наше агентство организует различные туры и экскурсии по всему Азербайджану, от захватывающих дух небоскрёбов Баку до завораживающих видов Габалы или Шеки. Мы гарантируем качество как самой поездки, так и знаний гидов, работающих с нами.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 188 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Андрей
14 ноя 2025
Отличная экскурсия по Старому Городу, гид Огуз не только прекрасно вовлекает в историю древних времён, но и делает вкрапления яркими деталями современной жизни. Рекомендации!
Мария
8 ноя 2025
Всё прошло успешно! Я осталась довольна, получила много полезной информации и лучше узнала историю Азербайджана ☺️
Гульмира
7 ноя 2025
Сегодня 7 ноября 2025 года мы посетили Баку с очень сжатым временем, так как вылетаем уже сегодня и едем сейчас в аэропорт, нам посчастливилось вместить в эти 5-6 часов еще
Ю
Юлия
3 ноя 2025
Была пересадка в Баку и очень успешно попали к Огузу на экскурсию. Экскурсия достаточно компактная по пространству, но ёмкая по содержанию. Прекрасная прогулка по старому городу, с возможностью окунуться в
Юрий
3 ноя 2025
Экскурсия по старому городу вдоль городских стен. Пройдете по лабиринту старого города от Девичьей башни до дворца Шерваншахов и обратно, узнаете где живет местный художник, посмотрите на Дом Капитана, зачем в Баку столько кошек, где стоит старая катапульта и почему она не работает, увидите старые казармы и узнаете, почему в Баку такая архитектура.
Д
Дмитрий
2 ноя 2025
Огуз провел отличную экскурсию. За 2 часа обошли весь старый город и посмотрели его основные достопримечательности. Огуз интересно рассказывает и отлично знает историю, грамотно ответил на все вопросы. Могу только сказать спасибо и порекомендовать
Юлия
2 ноя 2025
Все отлично, гид Руслан рассказывает очень интересно, влюбились в старый город. Однозначно обратилась бы еще раз к Руслану за экскурсией
Единственное, что не понравилось - очень активно просили написать отзыв. И во время экскурсии и после экскурсии дополнительно писали в вотсап дважды. Мне кажется, это перебор, и немного испортило впечатление:(
Д
Дониёр
31 окт 2025
Была экскурсия с гидом Рафаэлем) Нам очень понравилась - гид рассказывал все подробно и очень интересно, отвечая на все наши вопросы, так же попутно шутил, да и вообще атмосфера группы у нас получилась максимально приятная и дружелюбная
Однозначно рекомендую)
В
Вагиф
31 окт 2025
Очень интересно! Рафаэль отличный рассказчик и знаток мест, очень живо провел экскурсию. Рекомендую всем, кто окажется в Баку и захочет погрузиться в историю города и всего Азербайджана.
К
Ксения
31 окт 2025
В восторге от экскурсии. Гид Рафаэль просто потрясающий. очень интересно рассказывал материал, отвечал на все дополнительные вопросы по экскурсии и на все вопросы, которые к экскурсии не относились. Очень интересный маршрут, ждал если кто-то фотографировался, помогал семье с детской коляской на лестницах
a
andrey
26 окт 2025
Было отлично, хороший гид Руслан
Л
Людмила
21 окт 2025
Спасибо большое гиду Огузу за прекрасную экскурсию. Два часа пролетели на одном дыхании. Много полезной и интересной информации. Всё чётко, по делу, интеллигентно и легко.
К
Ксения
16 окт 2025
Благодарю Огуза за замечательную экскурсию! Интересно и познавательно!
София
13 окт 2025
Скучно, гид много говорил, но без каких-то интересных фактов
Екатерина
Ответ организатора:
Благодарим вас за честный отзыв. Нам очень жаль, что экскурсия с нашим гидом не оправдала ваших ожиданий. Для нас важно
B
Boris
12 окт 2025
Большое спасибо Огузу за очень хорошую экскурсию.
Все было отлично.
Входит в следующие категории Баку
