13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Советские легенды и аллея Формулы-1

Start! Наша прогулка от стартовой точки Формулы-1 — площади Азадлыг. Здесь вы увидите грандиозное строение советского Азербайджана — Дом правительства, в архитектуре которого сталинский монументализм сочетается с восточными элементами, и узнаете интересную теорию о фашистской свастике, спрятанной в облике этого здания немецкими военнопленными. А после я проведу вас мимо красивейших музыкальных фонтанов к аллее, посвященной легендарной гонке болидов, и расскажу подробности про этап «Formula 1» в Баку.

Символы города от Девичьей башни до Бакинской Венеции

Затем мы прогуляемся по Бакинскому бульвару, рассматривая баобабы, огромные кактусы и другие уникальные растения. Вы узнаете, как создавался этот парк и увидите по фотографиям начала прошлого века, каким он был раньше. По дороге рассмотрим знаковые достопримечательности Баку, чьи истории, веселые или трагичные, я обязательно расскажу. После мы выйдем к самому древнему символу Баку — Девичьей башне: вы узнаете, какую роль выполняло это сооружение, и услышите легенды и тайны, связанные с башней. Мимо здания Кукольного театра (я расскажу, почему в начале 20 века оно считалось настоящим феноменом) мы выйдем к знаменитой Бакинской Венеции, где вы сможете покататься на гондоле и рассмотреть красивые яхты. А у Центра мугама и Музея ковров вы не только сравните эти современные и интересные по форме здания, но и познакомитесь с важными пластами азербайджанской культуры.

Лучшая панорама Баку

Чтобы увидеть трассу с высоты, мы пройдем мимо бронзового памятника-фонтана Бахрам Гур, который часто называют статуей Бакинского дракона, и на фуникулере поднимемся в нагорный парк. Вы посмотрите вблизи на знаменитые Огненные башни и единственную в Баку турецкую мечеть, а после полюбуетесь невероятной панорамой города с высоты смотровой площадки «Baku Panoramic View».

Сокровища и тайны Ичери-шехер

Немного отклонившись от маршрута гонок, мы углубимся в улочки древнего города-крепости Ичери-шехер. Вы осмотрите древние караван-сараи, бани и мечети. Увидите место, где два тысячелетия словно встречаются друг с другом. Прогуляетесь по красивому Губернаторскому садику, обнаружите потайной ход крепости и осмотрите здание Бакинской филармонии. Затем спустимся к самому узкому и знаковому участку Формулы-1 — Двойным воротам. Здесь вы встретите дворец Ширваншахов, Ханский дом и оборонительные сооружения городской стены, побываете на месте съемок фильма «Бриллиантовая рука» и в мастерской художника Али Шамси. По пути мы поговорим об удивительных историях и легендах, наполняющих Ичери-шехер, а выйдя за пределы Старого города — полюбуемся архитектурой бакинских достопримечательностей и, наконец, доберемся до финиша!