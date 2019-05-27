13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов

Fuad
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Маршрут «Формулы-1» в Баку, окаймляющий сердце города, задумывался и был проложен так, чтобы охватить все важнейшие городские достопримечательности.

Мы прогуляемся по всему маршруту гонки — от площади Азадлыг, Бакинского бульвара и Девичьей башни до древних стен Ичери-шехер, смотровой площадки «Baku Panoramic View» и красивейшей Бакинской Венеции.

Вы узнаете легенды старых улочек Баку и, конечно, услышите счастливые и трагичные истории, окружающие дома бакинских ханов, купцов и нефтяных магнатов.
От 78 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш отель.
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У этой экскурсии13 отзывов
5
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»

Что вас ожидает

Советские легенды и аллея Формулы-1
Start! Наша прогулка от стартовой точки Формулы-1 — площади Азадлыг. Здесь вы увидите грандиозное строение советского Азербайджана — Дом правительства, в архитектуре которого сталинский монументализм сочетается с восточными элементами, и узнаете интересную теорию о фашистской свастике, спрятанной в облике этого здания немецкими военнопленными. А после я проведу вас мимо красивейших музыкальных фонтанов к аллее, посвященной легендарной гонке болидов, и расскажу подробности про этап «Formula 1» в Баку.

Символы города от Девичьей башни до Бакинской Венеции
Затем мы прогуляемся по Бакинскому бульвару, рассматривая баобабы, огромные кактусы и другие уникальные растения. Вы узнаете, как создавался этот парк и увидите по фотографиям начала прошлого века, каким он был раньше. По дороге рассмотрим знаковые достопримечательности Баку, чьи истории, веселые или трагичные, я обязательно расскажу. После мы выйдем к самому древнему символу Баку — Девичьей башне: вы узнаете, какую роль выполняло это сооружение, и услышите легенды и тайны, связанные с башней. Мимо здания Кукольного театра (я расскажу, почему в начале 20 века оно считалось настоящим феноменом) мы выйдем к знаменитой Бакинской Венеции, где вы сможете покататься на гондоле и рассмотреть красивые яхты. А у Центра мугама и Музея ковров вы не только сравните эти современные и интересные по форме здания, но и познакомитесь с важными пластами азербайджанской культуры.

Лучшая панорама Баку
Чтобы увидеть трассу с высоты, мы пройдем мимо бронзового памятника-фонтана Бахрам Гур, который часто называют статуей Бакинского дракона, и на фуникулере поднимемся в нагорный парк. Вы посмотрите вблизи на знаменитые Огненные башни и единственную в Баку турецкую мечеть, а после полюбуетесь невероятной панорамой города с высоты смотровой площадки «Baku Panoramic View».

Сокровища и тайны Ичери-шехер
Немного отклонившись от маршрута гонок, мы углубимся в улочки древнего города-крепости Ичери-шехер. Вы осмотрите древние караван-сараи, бани и мечети. Увидите место, где два тысячелетия словно встречаются друг с другом. Прогуляетесь по красивому Губернаторскому садику, обнаружите потайной ход крепости и осмотрите здание Бакинской филармонии. Затем спустимся к самому узкому и знаковому участку Формулы-1 — Двойным воротам. Здесь вы встретите дворец Ширваншахов, Ханский дом и оборонительные сооружения городской стены, побываете на месте съемок фильма «Бриллиантовая рука» и в мастерской художника Али Шамси. По пути мы поговорим об удивительных историях и легендах, наполняющих Ичери-шехер, а выйдя за пределы Старого города — полюбуемся архитектурой бакинских достопримечательностей и, наконец, доберемся до финиша!

Организационные детали

  • Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна, детям до 12 лет — скидка 50%
  • При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Chevrolet Captiva входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 30 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.
  • Трансфер осуществляется из любого отеля Баку с обратным возвращением в отель после экскурсии
  • В стоимость экскурсии входят билеты на фуникулер и бутилированная вода
  • Посещение музеев и аттракционов в стоимость экскурсии не входит (Девичья башня — 6$, Дворец Ширваншахов — 6$, Музей ковра — 4$; катание на гондоле — 3$)
  • Совет! Экскурсия очень насыщенная, поэтому посещение музеев лучше отложить на последующие дни.
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Fuad
Fuad
Я бакинец, влюбленный в свой город и его окрестности. К каждой экскурсии отношусь, как к захватывающему приключению, в которое я каждый раз отправляюсь вместе со своими новыми друзьями. Показывая исторические достопримечательности, я стараюсь погрузиться вместе с вами в ту эпоху Азербайджана, когда они были созданы. Присоединяйтесь!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 мая 2019
Нам с мужем очень повезло, что своё первое знакомство с душой азербайджанского народа и его разноплановой столицей мы начали «с прогулки по маршруту Формулы-1». Свой выбор среди множества предложений делали на основании отзывов про экскурсию с Фуадом, как встречу с добрым другом, интересным рассказчиком и интеллигентным человеком, что и подтвердилось в реальности. Время, проведённое вместе, прошло интересно, вкусно и незаметно (даже не смотря на слегка испортившуюся погоду). Для того, чтобы больше показать, а так же сберечь ресурс ног туристов, передвижение между отдаленными точками маршрута происходит в комфортабельном авто. Мужа очень интересовали история и тонкости нефтедобычи, поэтому Фуад любезно согласился расширить маршрут, показать и рассказать побольше про «черное золото», которое играет существенную роль в судьбе Азербайджана. Кроме истории и культуры, нам помогли разобраться в гастрономических и «сувенирных» изюминками страны.
По нашему мнению, эта экскурсия подойдет для тех, кто предпочитает слушать не просто сухие факты и заученные фразы, для тех, кто не любит толкаться с толпами глазеющих туристов возле основных мест в путеводителе. «Прогулка по маршруту Формулы-1» – это индивидуальный подход и сервис с большой буквы «С».
Фуад, огромное Вам спасибо! С Вашей легкой руки все остальные дни, которые мы провели в Азербайджане прошли интересно, легко и очень приятно.
12 января 2019
В первый день нашего пребывания в Баку мы побывали на замечательной экскурсии по городу, проведённой Фуадом. Именно Фуад, сам любящий и хорошо знающий свой город и его историю, смог за один день показать Баку во всей его красоте. Мы увидели потрясающие виды Баку, увидели старый город, увидели скверы и парки , Приморский бульвар, Бакинскую Венецию, ещё много всего интересного. Мы увидели слияние Востока и Запада, Европы и Азии в одном городе. Мы узнали много нового об истории города и страны, о традициях и кухне Азербайджана. Фуад- очень знающий и эрудированный экскурсовод, отличный рассказчик. Очень вежливый, пунктуальный, внимательный человек, умеющий найти подход к любой аудитории. Так что советую всем посетить экскурсии Фуада.
Ирина
10 ноября 2018
Были на экскурсии с Фуадом. Поразил Баку. Особая заслуга в этом Фауда:умный,интеллигентный,доброжелательный экскурсовод. Этот день пролетел,как один час. Но столько эмоций и новой информации об этом чудесном городе. Всем советую посетить Азербайджан и ,конечно,всем советую Фауда в качестве экскурсовода. Такое ощущение,как будто побывали в гостях у очень близкого родственника.
14 октября 2018
В Баку я уже третий раз, но в этот раз приезжал с детьми, поэтому снова взял экскурсию. И не пожалел! Без сомнения, лучшая экскурсия, из тех, что я видел. Фуад очень хорошо чувствует тех, кому рассказывает, и выбирает именно то, что будет интересно этим людям. Мы с большим удовольствием провели это время! Интересно, познавательно, замечательно!
10 октября 2018
Фуад провел очень интересную экскурсию в непростых погодных условиях. Человек обширной эрудиции, отзывчивый и приятный собеседник.
9 октября 2018
Спасибо большое Фуаду за прекрасно проведенную экскурсию! Мы на день стали настоящими бакинцами. Море впечатлений, хорошее настроение и прекрасный рассказ о замечательном солнечном городе. Спасибо большое!
Любовь
25 сентября 2018
Мы с друзьями были на экскурсии "Прогулка по маршруту "Формулы-1" 16 сентября. Я была в Баку впервые, друзья были очень давно. Баку с тех пор сильно изменился. Вместе с Фуадом мы прошли по центру Баку. За один день мы получили очень цельное представление о центральной части города, потом могли уже ориентироваться в городе самостоятельно. Фуад очень интересно рассказал нам об истории города, о том, как рос и менялся город. Показал много интересного: Приморский бульвар, баобабы и кактусы, Старый город и Нагорный парк. Фуад дал нам много полезных советов, которые пригодились нам во время нашего пребывания в Баку. Экскурсия продлилась дольше запланированного времени, но мы не устали. Было очень интересно и познавательно. Фуад, большое спасибо!
18 сентября 2018
Самые свежие впечатления)) Экскурсия понравилась!! Ходить очень много, но сами бы мы не увидели и 5 части, того, что увидели с Фуадом!! И много узнали и про историю Баку и про современную жизнь города, в Старом городе пили свежевыжатый гранатовый сок и ели кутапы)))
Такое впечатление, что мы гуляли с другом, который показывал нам свой любимый город!)
Фуад прекрасно говорит на русском языке, очень вежлив, предупредителен, старается помочь во всем. Заехал за нами в гостиницу на машине, предложил по бутылочке воды, после экскурсии привёз обратно в гостиницу, по дороге заехал с нами в супермаркет, посоветовал какое купить вино и пахлаву, вообщем, все было отлично!
31 августа 2018
Это была самая долгая и самая интересная пешая экскурсия в моей жизни! За 5 часов мы с семьей познакомились со всеми основными достопримечательностями Баку. Программа была очень насыщенной, но мы не устали. Грамотно составленный маршрут, эксклюзивные сведения, приятная манера рассказа – все это отличало данную экскурсию. Благодаря Фуаду, мы не только узнали историю этого города, но и получили множество интересных фото. Гид в совершенстве владеет материалом, сопровождает свои рассказы иллюстрациями, фотографиями. От Фуада мы получили не только историческую информацию, но и множество практических советов для проживания в Баку.
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Рекомендую всем!
29 августа 2018
Были всего один день в Баку и очень довольны выбранной экскурсией, которую провел для нас Фуад. За пять часов обошли все доступные в центре города достопримечательности, узнали много интересных фактов, которых ни в одном путеводителе не найдешь, получили ответы на все интересовавшие вопросы. Для первого знакомства с Баку это отличный вариант экскурсии!
Ещё 3 отзыва

Fuad проводит ещё 10 экскурсий

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3 часа
80 отзывов
Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
Айда знакомиться с секретами Баку и улицами Старого города в компании коренного бакинца! Мы обойдем главные must-see локации города от Ичери Шехер до Пламенных башен, поговорим о судьбах местных жителей и традициях Азербайджана, при этом никуда не спеша – ведь «впереди вечность», как говорят бакинцы. За три часа вы погрузитесь в атмосферу Баку, наполненного солнцем, негой, восточным колоритом и ароматами местной кухни.
С Баку на «ты»С Баку на «ты»С Баку на «ты»
От 44 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Пройти по Старому городу, посетить дворец Ширваншахов и музей ковров и завершить прогулку чаепитием
Это легкая экскурсия отлично подойдет для знакомства с Баку! Вы увидите главное в старом центре, погрузитесь в историю и колорит нашей страны. Во дворце Ширваншахов услышите о великой династии, а в Музее ковра — о древнем ремесле и обычаях азербайджанцев. В конце я угощу вас чаем, чтобы впечатления от первой встречи с Баку остались самыми приятными.

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