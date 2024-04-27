Бакинская телебашня – экскурсии в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Бакинская телебашня» в Баку на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Земля и небо Баку
Пешая
3 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Земля и небо Баку
Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни
Начало: Напротив Кукольного Театра
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
от 223 за всё до 2 чел.
Первая встреча с Баку + посещение телебашни
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня
Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов
21 сен в 08:30
22 сен в 08:00
150 за всё до 6 чел.
Баку: прогулка по сказочному Старому городу и его окрестностям
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Баку: прогулка по сказочному Старому городу и его окрестностям
Начало: У вашего отеля
Расписание: По договорённости
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
$120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Земля и небо Баку
    Отличная экскурсия. Всё понравилось.
  • М
    Михаил
    7 января 2024
    Земля и небо Баку
    Лала потрясающий знаток и рассказчик.
  • D
    Dina
    12 сентября 2018
    Земля и небо Баку
    Была на обзорной экскурсии в начале сентября. Прогулку проводил не сам Амир, а гид Кямран (в описании экскурсии изначально было
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    оговорено, что прогулки проводит команда гидов). Для путешественников, которые первый раз в городе - обзорная экскурсия вещь необходимая. Кямран оказался очень приятным молодым человеком и интересным собеседником, из интеллигентной семьи, с прекрасным знанием русского языка и истории города Баку. Несколько часов пролетели незаметно в интересной беседе. Главное для такой экскурсии - удобная обувь (об этом по-моему написано в описании). Также хотела уточнить, что немаловажно, если после подтверждения даты и времени экскурсии у вас случается форс-мажор (как было у меня), то по договоренности с Амиром начало и дату экскурсии можно перенести на новое удобное время. Главное не переносить ее на позднее время (позже 18:00), так как некоторые достопримечательности могут уже закрыться для посетителей. Огромный плюс, если экскурсия получается индивидуальная - то гостя могут встретить/подождать у отеля. Рекомендую эту обзорную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Бакинская телебашня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Земля и небо Баку
  2. Первая встреча с Баку + посещение телебашни
  3. Баку: прогулка по сказочному Старому городу и его окрестностям
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Старый город
  2. Девичья башня
  3. Самое главное
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Джума-Мечеть
  10. Апшерон
Сколько стоит экскурсия по Баку в сентябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Бакинская телебашня" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 223. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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