4.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Земля и небо Баку
Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни
Начало: Напротив Кукольного Театра
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
от €223 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня
Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов
21 сен в 08:30
22 сен в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Баку: прогулка по сказочному Старому городу и его окрестностям
Начало: У вашего отеля
Расписание: По договорённости
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
$120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 апреля 2024Отличная экскурсия. Всё понравилось.
- ММихаил7 января 2024Лала потрясающий знаток и рассказчик.
- DDina12 сентября 2018Была на обзорной экскурсии в начале сентября. Прогулку проводил не сам Амир, а гид Кямран (в описании экскурсии изначально было
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Бакинская телебашня»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Баку в сентябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Бакинская телебашня" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 223. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Бакинская телебашня», 3 ⭐ отзыва, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь