Откройте для себя Карабах — регион с богатой историей и многослойной культурой! Вы прогуляетесь по Шуше, услышите мугам, познакомитесь с местными легендами и побываете в мечети. Потом отправитесь в Ханкенди, чтобы оценить современный облик города. А в пути — горные серпантины, панорамные виды, чистый воздух и множество рассказов.
Описание экскурсии
Шуша — культурная столица Карабаха
- Вы увидите крепостные стены, погуляете по Старому городу и отыщете лучшие панорамные виды
- Услышите мугам — классическую азербайджанскую музыку (в записи)
- Узнаете о быте местных жителях, ремёслах и легендах
- Зайдёте в мечеть Юхары Говхар-ага и познакомитесь с её архитектурой и символами
Ханкенди — город будущего Карабаха
- Мы расскажем о прошлом региона, его стратегической роли и ханстве
- Поделимся историей восстановления города и постройкой современной инфраструктуры
Природа Карабаха — тишина и сила гор
В пути — невероятные виды на горы, ущелья и леса, рассказы о роли природы в жизни города, вдохновении поэтов и музыкантов.
Какие темы ещё обсудим
- Карабах — земля музыки, поэзии и крепостей
- Толерантность и многонациональная культура
- Мугам и его знаменитые композиторы
- Легенды про любовь, мужество и героизм
- Секретные уголки города и забавные истории местных жителей
- Религиозные объекты как связующее звено между прошлым и настоящим
- Штурмы, осады и крепость Шуши
Примерный тайминг
- ~8:00 — выезд
- ~14:00 или 15:00 — прибытие в Шушу, обед (по желанию)
- Поездка в Ханкенди — переезд ~25 мин
- 18:00–20:00 — дорога в Баку
Организационные детали
- Едем на комфортабельном седане или минивэне
- Обед и личные покупки оплачиваются дополнительно и по желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вахид — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 191 туриста
Официальный лицензированный гид по Азербайджану. Вместе с командой опытных гидов организуем туры по Азербайджану. Будем рады познакомить вас с природой и культурой нашей страны и, конечно же, с душой Азербайджана и его народа.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии на «Шуша и Ханкенди - жемчужины Карабаха (из Баку)»
-
50%
Индивидуальная
Бакинский Санторини, крепость Рамана, гора Янардаг и храм огня
Откройте для себя атмосферу Азербайджана: храм огня Атешгях, крепость Рамана и улицы Балаханы ждут вас на этой уникальной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €99
€197 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам, горящей горе, розовому озеру и скале Бешбармаг
Почувствовать себя на другой планете, подняться на мистическую гору и попробовать чёрную икру
Начало: По вашему адресу
Завтра в 00:00
31 мая в 00:00
€130 за всё до 4 чел.
-
35%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие из Баку: Радужные горы, Розовое озеро и Бешбармак
Увидеть главные природные жемчужины Азербайджана и получить фотографии на их фоне
Начало: Место проживания туриста
Завтра в 00:00
31 мая в 00:00
€130
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Горящая гора, храм огня, розовое озеро и агатовые горы - на экскурсии из Баку
Увидеть главные природные жемчужины Азербайджана за 1 день
Начало: У вашего отеля
2 июн в 08:00
5 июн в 08:00
от €130 за человека
от €400 за экскурсию