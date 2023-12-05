Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц

Индивидуальная экскурсия в Баку

Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места

Баку — это настоящий лабиринт, который таит в себе множество историй, тайн и легенд.

Без надёжного проводника здесь очень легко заблудиться и пройти мимо многих артефактов, даже не заметив их.

На автопешеходной экскурсии мы посетим самые значимые места Старого города и осмотрим его достопримечательности.

Вы проследите за возрождением и преображением столицы, погрузитесь в атмосферу Баку и почувствуете, как бьётся его сердце.
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Символы Баку

На обзорном маршруте по городу — от исторического сердца столицы до современных кварталов — вам встретятся самые яркие достопримечательности и красивые локации. Гид расскажет об архитектурных достижениях как 19-20 веков, так и последних лет. Среди них:

  • Нагорный парк, где с высоты птичьего полёта открывается незабываемая панорама города
  • Башни пламени и Аллея почетного захоронения;
  • Приморский бульвар и бакинская Венеция
  • Кристал Холл, где проходило Евровидение 2012, и Площадь флага с самым высоким флагом в мире
  • Площадь фонтанов и улица Низами
  • особняки бывших нефтяных магнатов и Молоканский сад
  • Центр «Мугам» и Музей ковра;
  • бакинский фуникулёр
  • Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту Захи Хадид

Православная святыня

Церквей в честь женщин-мироносиц не так уж много, они словно смиренно остаются в тени. Тем интереснее будет посетить этот собор, хранящий память об окружавших Христа женщинах. Внутри вы увидите притягивающие внимание росписи, а также значимые православные реликвии. Здесь хранится ковчег с частицей мощей Апостола Варфоломея, покровителя азербайджанской столицы.

Организационные детали

Экскурсия проходит в автопешеходном формате: транспорт включён в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом удобном месте в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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