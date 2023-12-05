Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места
Баку — это настоящий лабиринт, который таит в себе множество историй, тайн и легенд.
Без надёжного проводника здесь очень легко заблудиться и пройти мимо многих артефактов, даже не заметив их.
На автопешеходной экскурсии мы посетим самые значимые места Старого города и осмотрим его достопримечательности.
Вы проследите за возрождением и преображением столицы, погрузитесь в атмосферу Баку и почувствуете, как бьётся его сердце.
Без надёжного проводника здесь очень легко заблудиться и пройти мимо многих артефактов, даже не заметив их.
На автопешеходной экскурсии мы посетим самые значимые места Старого города и осмотрим его достопримечательности.
Вы проследите за возрождением и преображением столицы, погрузитесь в атмосферу Баку и почувствуете, как бьётся его сердце.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Символы Баку
На обзорном маршруте по городу — от исторического сердца столицы до современных кварталов — вам встретятся самые яркие достопримечательности и красивые локации. Гид расскажет об архитектурных достижениях как 19-20 веков, так и последних лет. Среди них:
- Нагорный парк, где с высоты птичьего полёта открывается незабываемая панорама города
- Башни пламени и Аллея почетного захоронения;
- Приморский бульвар и бакинская Венеция
- Кристал Холл, где проходило Евровидение 2012, и Площадь флага с самым высоким флагом в мире
- Площадь фонтанов и улица Низами
- особняки бывших нефтяных магнатов и Молоканский сад
- Центр «Мугам» и Музей ковра;
- бакинский фуникулёр
- Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту Захи Хадид
Православная святыня
Церквей в честь женщин-мироносиц не так уж много, они словно смиренно остаются в тени. Тем интереснее будет посетить этот собор, хранящий память об окружавших Христа женщинах. Внутри вы увидите притягивающие внимание росписи, а также значимые православные реликвии. Здесь хранится ковчег с частицей мощей Апостола Варфоломея, покровителя азербайджанской столицы.
Организационные детали
Экскурсия проходит в автопешеходном формате: транспорт включён в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- В любом удобном месте в черте города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лала — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 138 туристов
Я лицензированный гид-экскурсовод в Азербайджане, международный мастер по шахматам, коренная бакинка. До 2010 года работала корреспондентом крупнейшего немецкого информационного агентства DPA (Deutsche Presse-Agentur) в Азербайджане. Два высших образования (в Азербайджане и в Норвегии). Прошла сотни курсов и тренингов, в том числе и в WFTGA. Провожу обзорные, тематические и авторские экскурсии для взрослых и детей на датском, норвежском, русском и английском языках (свыше 125 программ).
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