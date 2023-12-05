Баку — это настоящий лабиринт, который таит в себе множество историй, тайн и легенд. Без надёжного проводника здесь очень легко заблудиться и пройти мимо многих артефактов, даже не заметив их. На автопешеходной экскурсии мы посетим самые значимые места Старого города и осмотрим его достопримечательности. Вы проследите за возрождением и преображением столицы, погрузитесь в атмосферу Баку и почувствуете, как бьётся его сердце.

Описание

Что вас ожидает

Символы Баку

На обзорном маршруте по городу — от исторического сердца столицы до современных кварталов — вам встретятся самые яркие достопримечательности и красивые локации. Гид расскажет об архитектурных достижениях как 19-20 веков, так и последних лет. Среди них:

Нагорный парк, где с высоты птичьего полёта открывается незабываемая панорама города

Башни пламени и Аллея почетного захоронения;

Приморский бульвар и бакинская Венеция

Кристал Холл, где проходило Евровидение 2012, и Площадь флага с самым высоким флагом в мире

Площадь фонтанов и улица Низами

особняки бывших нефтяных магнатов и Молоканский сад

Центр «Мугам» и Музей ковра;

бакинский фуникулёр

Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту Захи Хадид

Православная святыня

Церквей в честь женщин-мироносиц не так уж много, они словно смиренно остаются в тени. Тем интереснее будет посетить этот собор, хранящий память об окружавших Христа женщинах. Внутри вы увидите притягивающие внимание росписи, а также значимые православные реликвии. Здесь хранится ковчег с частицей мощей Апостола Варфоломея, покровителя азербайджанской столицы.

Организационные детали

Экскурсия проходит в автопешеходном формате: транспорт включён в стоимость.