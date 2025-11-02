С Светлана Очень интересная и познавательная жкскурсия

М Маргарита читать дальше быть наполненными современной жизнью - здесь жилые дома, магазинчики, кафе и рестораны, музеи, действующая мечеть и многое другое.

Все это можно увидеть и почуствовать ритм жизни вместе с экскурсоводом Диной.

Очень приятно, что молодая девушка любит свой город, интересуется его историей и с удовольствием делится своими знаниями о нем с туристами, приехавшими в Баку.

Это не была формальная экскурсия, где просто показали объекты, в ней были живые эмоции и желание, чтобы мы увидели город таким, каким его любит и знает сама Дина.

Спасибо! Рекомендую! Замечательная пешая прогулка по узким улочкам Ичери-Шехера. Это и сердце, и душа Баку; его прошлое, настоящее и будущее. Кварталы старого города, хранят дух прошедших столетий, но это не мешает им

A Anatoliy Дина молодец, провела экскурсию даже дольше, чем было заявлено! Прекрасно говорит по русски!

А Алексей

Н Наталья Сама экскурсия в целом достаточно интересная.

Мало было прогулок прям по закоулкам, рассчитывайте, что потом надо будет нагуливать)

Дина достаточно общительная девушка, было комфортно.

Но если она будет советовать Вам ресторан Фисиджан, знайте, на вкус и цвет, нам там очень не понравилось)))

О Ольга Отличная экскурсия, очень понравилось! Дина молодая, энергичная, образованная, хорошо идёт на контакт, гибко подстраивается под запрос клиента. Очень интересно рассказала и про историю страны, и про старый город, и про современный Баку. Отлично погуляли, пофоткались) Мне зашло, очень советую)

Л Людмила Очень понравилось. Гид Дина - веселая, молоденькая девушка, много знает, интересно рассказывает. Не было нагромождения ненужных фактов, которые всё равно тут же забудутся

Всё только интересное и необычное

E Egor

Т Тимур Экскурсию проводила экскурсовод - Дина. Девушка молодая, экскурсию провела интересно и познавательно, рассказала историю старого города, о верованиях, которые здесь существовали и их особенностях,. Рассказала о зданиях, где размещались разные учреждения, дома для собственного проживания и доходный дома богатых людей Баку. Нам было интересно. На все наши вопросы Дина нам давала содержательные ответы.

Р Рукмини Спасибо Динаре за прекрасную экскурсию! Время пролетело незаметно. Узнали много интересных деталей про Старый город и Азербайджан в целом. Отлично провели время!



При необходимости будем обращаться ещё.

А Анастасия Отличная экскурсия. Спасибо Дине!! Показала интересные места, красивые локации для фото! Кроме того сделала классные фото нас с мужем.

Н Наталья Спасибо Дине за прекрасную экскурсию!

Познавательно, нескучно и очень душевно было! Очень советую!

М Михаил Все понравилось

О Олег У нас получилась индивидуальная экскурсия. Гид все показала, обьяснила и даже сделала мне пару классных фоток. Рекомендую!