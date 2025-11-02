Откройте для себя Старый город Баку — не просто исторический памятник, а настоящий живой музей с тайнами, легендами и загадками! Вместо стандартной прогулки вас ждёт увлекательное путешествие, где каждая улочка и камень рассказывают свои истории.
Описание экскурсииПриглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие по Старому городу Баку — месту, где каждый уголок дышит историей, а древние камни хранят многовековые тайны. Ичери Шехер — это не просто исторический памятник, это живой музей, где переплетаются легенды, мифы и реальные события, уходящие корнями в глубину веков. На нашей экскурсии вы не просто прогуляетесь по узким улочкам Старого города — вы погрузитесь в его атмосферу, раскроете его секреты и станете частью удивительных историй. Что Вас ждёт:• Мистические легенды Девичьей башни. Узнайте, почему эта загадочная башня веками будоражит умы и какие тайны скрывает её многовековая история.
- Малоизвестные факты. Мы поделимся историями, которые не найти в путеводителях, — от древних традиций до скрытых деталей архитектуры.
- Загадки Ичери Шехера. Вы погрузитесь в интеллектуальное приключение, где вам предстоит разгадать головоломки, связанные с историей и культурой Баку.
- Атмосфера прошлого. Каждая улочка, каждый двор расскажет вам свою уникальную историю — от эпохи Ширваншахов до современных дней. Важная информация: Важно учитывать, что экскурсия по Ичери-Шехер — это пешая прогулка по узким, часто булыжным улочкам, с подъемами, спусками и неровным покрытием. Поэтому маршрут не рекомендуется пожилым людям с ограниченной подвижностью и людям с инвалидностью, особенно тем, кому сложно долго ходить или подниматься по лестницам. Также обзорная экскурсия не включает вход в музеи.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парные ворота
- Подземная баня 17 века
- Дом бакинских ханов
- Дом с цепями
- Дом моряка
- Дом кошек
- Девичья башня
- Баня Гаджи Гаиба
- Базарная площадь
- Мечеть Сыныг Гала
- Мечеть Джума
- Мечеть Сеид Яхья
- Дом Гани Мамедова
- Церковь Варфоломея
- Бухарский каравансарай
- Мултанский каравансарай
- Черт побери
- Памятник Вахиду
- Дворец Ширваншахов
- Мастерская Али Шамси
- Донжон
- Музей миниатюрной книги
- Винный магазин Апшеронского винзавода (по желанию)
Что включено
- Услуги профессионального гида/n/n
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ичери Щехер метро. (Içəri şəhər metro stansiya)
Завершение: откуда начали
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Важно учитывать, что экскурсия по Ичери-Шехер - это пешая прогулка по узким, часто булыжным улочкам, с подъемами, спусками и неровным покрытием. Поэтому маршрут не рекомендуется пожилым людям с ограниченной подвижностью и людям с инвалидностью, особенно тем, кому сложно долго ходить или подниматься по лестницам
- Также обзорная экскурсия не включает вход в музеи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
2 ноя 2025
Очень интересная и познавательная жкскурсия
М
Маргарита
2 ноя 2025
Замечательная пешая прогулка по узким улочкам Ичери-Шехера. Это и сердце, и душа Баку; его прошлое, настоящее и будущее. Кварталы старого города, хранят дух прошедших столетий, но это не мешает им
A
Anatoliy
30 окт 2025
Дина молодец, провела экскурсию даже дольше, чем было заявлено! Прекрасно говорит по русски!
А
Алексей
30 окт 2025
Н
Наталья
23 окт 2025
Сама экскурсия в целом достаточно интересная.
Мало было прогулок прям по закоулкам, рассчитывайте, что потом надо будет нагуливать)
Дина достаточно общительная девушка, было комфортно.
Но если она будет советовать Вам ресторан Фисиджан, знайте, на вкус и цвет, нам там очень не понравилось)))
О
Ольга
7 окт 2025
Отличная экскурсия, очень понравилось! Дина молодая, энергичная, образованная, хорошо идёт на контакт, гибко подстраивается под запрос клиента. Очень интересно рассказала и про историю страны, и про старый город, и про современный Баку. Отлично погуляли, пофоткались) Мне зашло, очень советую)
Л
Людмила
4 окт 2025
Очень понравилось. Гид Дина - веселая, молоденькая девушка, много знает, интересно рассказывает. Не было нагромождения ненужных фактов, которые всё равно тут же забудутся
Всё только интересное и необычное
E
Egor
8 сен 2025
Т
Тимур
30 авг 2025
Экскурсию проводила экскурсовод - Дина. Девушка молодая, экскурсию провела интересно и познавательно, рассказала историю старого города, о верованиях, которые здесь существовали и их особенностях,. Рассказала о зданиях, где размещались разные учреждения, дома для собственного проживания и доходный дома богатых людей Баку. Нам было интересно. На все наши вопросы Дина нам давала содержательные ответы.
Р
Рукмини
27 авг 2025
Спасибо Динаре за прекрасную экскурсию! Время пролетело незаметно. Узнали много интересных деталей про Старый город и Азербайджан в целом. Отлично провели время!
При необходимости будем обращаться ещё.
А
Анастасия
12 авг 2025
Отличная экскурсия. Спасибо Дине!! Показала интересные места, красивые локации для фото! Кроме того сделала классные фото нас с мужем.
Н
Наталья
3 авг 2025
Спасибо Дине за прекрасную экскурсию!
Познавательно, нескучно и очень душевно было! Очень советую!
М
Михаил
2 авг 2025
Все понравилось
О
Олег
28 июл 2025
У нас получилась индивидуальная экскурсия. Гид все показала, обьяснила и даже сделала мне пару классных фоток. Рекомендую!
М
Мария
27 июл 2025
Гид был замечательным. Она хорошо рассказала об истории Баку, делая экскурсию интересной и увлекательной. Всё объясняла простым языком. Рекомендую!
