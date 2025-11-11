Приглашаем в край вкуснейшей халвы, национального супа пити и шебеке — традиционного способа сборки окон из фрагментов стекла и дерева. Вы окунётесь в историю средневекового Азербайджана, увидите наши святыни и архитектурные чудеса. А мы расскажем про образование ханств, шёлк и сладости.

Описание экскурсии

Шемаха. Древняя столица и родина знаменитой Шемаханской царицы. Здесь вы посетите Джума-мечеть 8 века. Это вторая по возрасту мусульманская святыня на Кавказе.

Габала. Город был первой столицей Кавказской Албании и крупным центром торговли до 15 века. Мы остановимся у Нохур Гёль — горного озера с чистой водой.

Шеки

Дворец шекинских ханов. Единственный сохранившийся почти в первозданном облике

Круглый храм — церковь Трёх Святителей

Малый караван-сарай

Дом сладостей

Мы расскажем вам о связи ханств между собой и внешним миром. И о проходившем в этих местах Шёлковом пути. Уделим внимание традициям и обычаям, а также быту жителей.

Организационные детали