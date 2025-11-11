Приглашаем в край вкуснейшей халвы, национального супа пити и шебеке — традиционного способа сборки окон из фрагментов стекла и дерева. Вы окунётесь в историю средневекового Азербайджана, увидите наши святыни и архитектурные чудеса. А мы расскажем про образование ханств, шёлк и сладости.
Описание экскурсии
Шемаха. Древняя столица и родина знаменитой Шемаханской царицы. Здесь вы посетите Джума-мечеть 8 века. Это вторая по возрасту мусульманская святыня на Кавказе.
Габала. Город был первой столицей Кавказской Албании и крупным центром торговли до 15 века. Мы остановимся у Нохур Гёль — горного озера с чистой водой.
Шеки
- Дворец шекинских ханов. Единственный сохранившийся почти в первозданном облике
- Круглый храм — церковь Трёх Святителей
- Малый караван-сарай
- Дом сладостей
Мы расскажем вам о связи ханств между собой и внешним миром. И о проходившем в этих местах Шёлковом пути. Уделим внимание традициям и обычаям, а также быту жителей.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mercedes-Benz Vito, Kia Carnival или Used Mercedes-Benz Sprinter
- Дополнительные расходы: ханский дворец — 10 манат, обед (по желанию) — средний чек 30 манат
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 6951 туриста
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.Задать вопрос
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключение в горах Шемахи: эксклюзивная семейная экскурсия
Откройте для себя сокровища Шемахи: от древних мавзолеев до уникальных виноделен и встречи с альпаками
Начало: С места пребывания гостей
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
-
24%
Мини-группа
до 10 чел.
В сердце Кавказа: путешествие из Баку в Шеки
Отправляйтесь в Шеки - северную столицу Азербайджана, чтобы увидеть древние караван-сараи, ханские дворцы и насладиться традиционной кухней
Начало: В старом городе
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€59
€78 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Баку в Шеки за 12 часов: дворцы, храмы и сладости
Проехать по следам Шёлкового пути и прочувствовать мультикультурность Азербайджана
Завтра в 00:00
12 ноя в 00:00
от €250 за всё до 10 чел.