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Весь Баку по маршруту "Формула 1"

5
1 отзыв
Фуад
Фуад – Гид из Баку
Маршрут «Формулы 1» охватывает все главные достопримечательности 🏛️ Старого города Баку.

Мы прогуляемся по Ичери Шехер («Старый город»), увидим Девичью башню, здание музея Ковров, здание Бакинской оперы, дворец Гаджиевых.

Я расскажу вам подлинные истории 📖 и легенды о каждом памятнике архитектуры.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • $50 за экскурсию

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Весь Баку по маршруту "Формула 1"
Весь Баку по маршруту "Формула 1"

Что вы увидите

  • Дом правительства
  • фонтан "7 красавиц"
  • Бакинский бульвар (и все его достопримечательности)
  • Кукольный театр
  • Фонтан "Белые лилии"
  • Дворец Гаджиевых
  • Девичья башня
  • Дворец Ширваншахов
  • Места съемок фильма "Бриллиантовая рука"
  • Каравансараи
  • Старый город (обзорная прогулка по всему "Ичери шехер")
  • Малая Венеция
  • Музей ковров
  • Центр мугама
  • Мариинское училище
  • Резиденция Ротшильдов (Дебуровский дворец)
  • Губернаторский сад
  • Филармония
  • дворец Городский Думы
  • Александрийское училище
  • Дворец Счастья Муртузы Мухтарова
  • Исмаилия
  • Памятник Низами
  • Дворец Музея Литературы
  • Торговая улица
  • площадь фонтанов
  • Здание Бакинской Оперы
  • Парк Бульвар

**Что ждет вас на маршруте экскурсии:

    Маршрут «Формулы-1» - словно золотое кольцо, окаймляющее это сердце. Он задумывался и был проложен так, чтобы охватить максимальное количество городских достопримечательностей 🏛️, в итоге удалось охватить их все. Вместе с вами мы пройдем по всему маршруту. **
    Старый город 🏙️ это сердце города Баку, по периметру словно драгоценными камнями окаймленное дворцами эпохи первого нефтяного бума. Маршрут «Формулы-1» - словно золотое кольцо, окаймляющее это сердце. Он задумывался и был проложен так, чтобы охватить максимальное количество городских достопримечательностей, в итоге удалось охватить их все. Вместе с вами мы пройдем по всему маршруту, от точки старта и далее мимо аллеи, посвященной Формуле-1, ко всем основным достопримечательностям. Я расскажу вам историю 📖 каждого памятника архитектуры на нашем пути, а их будет очень много. Вы узнаете тайны, счастливые и трагичные истории, окружающие дома Бакинских ханов, купцов и нефтяных магнатов.
    **Start! Начало путешествия от самого монументального строения советской эпохи. **
    Наше путешествие начнется от стартовой точки Формулы-1 - площади «Азадлыг». Мы полюбуемся самым грандиозным и масштабным строением Советского Азербайджана – Домом правительства. Дворцом, в архитектуре которого Сталинский монументализм переплетается с восточными элементами дворца Ширваншахов. Вы услышите интересную легенду о фашистской свастике, спрятанной в облике этого здания немецкими военнопленными, руками которых это здание и было построено.
    ** Приморский бульвар и Девичья башня. **
    Мимо красивейших музыкальных фонтанов мы прогуляемся к аллее, посвященной легендарной гонке болидов. Мы продолжим свое путешествие параллельно самому длинному и скоростному участку трассы. Вот что сказал о нем двукратный чемпион, гонщик команды «Макларен» Фернандо Алонсо: «Трасса в Баку уникальна. Она очень быстрая – самая быстрая городская трасса в мире». Вы услышите от меня еще множество других, интересных подробностей и историй про про «Formula 1» в Баку.
    Затем наша экскурсия ⛳ продолжиться по Бакинскому бульвару (Приморскому парку), где нам встретятся уникальные растения, такие как баобабы и огромные кактусы. Для гостей с детьми мы можем сделать небольшую паузу и позволить им порезвиться на аттракционах в парке 🌳. Вы узнаете, как создавался этот уникальный парк, о том как море 🌊 то поглощало его, то наоборот убегало, оголяя пустынный берег. Я покажу вам уникальные фотографии 📸 парка, сделанные в начале прошлого века. Одновременно, я постараюсь поделиться с вами максимально полезной информацией относительно нашего города. Например, вы узнаете где еще, кроме телебашни, можно посидеть во вращающемся ресторане, любуясь замечательной панорамой города. Мы пройдем мимо нескольких памятников архитектуры, у каждого из которых есть своя история, часто трагичная, но иногда наоборот очень веселая и ироничная. Осматривая эти достопримечательности, мы выйдем к самому древнему символу Баку – Девичьей башне. Я расскажу вам, какую роль она выполняла в разные периоды истории, поведаю все ее легенды и тайны (а их очень-очень много). При желании вы можете побывать и внутри башни, но вход платный и в стоимость не входит (как и стоимость всех входных билетов на нашем маршруте).
    **«Ичери шехер» - первое знакомство. **
    Далее мы немного отклонимся от маршрута гонок, для того, чтобы углубиться в изучение Древнего города – «Ичери шехер». Болиды мчались мимо этих достопримечательностей, а нам нужно осмотреть их подробно. Мы осмотрим древние караван-сараи, бани и мечети. Все, что расположено в нижней части старинного города-крепости. Вы не представляете, сколько всего интересного мне хочется сейчас написать, касательно этих сооружений … но, пожалуй я оставлю все это на саму экскурсию, иначе ведь будет не интересно.
    **«Бакинская Венеция» и новый символ Баку - «Deniz Mall». **
    Сделав круг, мы вновь возвратимся на наш маршрут и пройдем мимо здания Кукольного театра, узнаем, каким Феноменом оно было в далеком 1908-ом году и выйдем к знаменитой Бакинской Венеции. Покатавшись на лодках по венецианским каналам, а так же полюбовавшись яхтами «Яхт клуб»а, пройдем дальше и выйдем к Центру мугама и Музею ковров. Оба строения современные, с очень интересной формой, про которую я вам обязательно расскажу, как и про сам Азербайджанский мугам и ковры. Затем мы полюбуемся видом нового символа Баку: «Deniz Mall» и я расскажу вам, откуда взялась идея для формы этого феерического комплекса.
    **Фуникулер, Огненные башни и «Baku Panoramic View». **
    Для того, чтобы увидеть трассу с высоты, мы пройдем мимо первого в Баку бронзового памятника-фонтана «Бахрам Гур» (которую часто называют статуей Бакинского дракона) и фуникулером поднимемся в Нагорный парк. Сначала посмотрим вблизи на наиболее узнаваемый символ города - «Огненные башни», а так же на единственную в Баку Турецкую мечеть. Вы можете посетить Аллею шехидов, а затем прогуляться 👣 черед Нагорный парк к смотровой площадке «Baku Panoramic View», откуда весь Баку будет у вас "как на ладони". С этой площадки я смогу показать вам, затонувшую некогда и совсем недавно вновь показавшуюся из под Каспийских вод, Баиловскую крепость (которую часто называют "Бакинской Атлантидой") и поведать вам ее легенды (фрагменты этой крепости - загадочные "Баиловские камни", выставляются сейчас во дворце Ширваншахов). На обратном пути мы пройдем мимо прекрасного дома миллионера Сеида Мирбабаева - певца, ставшего нефтяным магнатом. Я расскажу вам историю богатства этого "Любимчика судьбы".
    **Садик Филармонии, Исмаилия, Дворец Ширваншахов и «Бриллиантовая рука». **
    Затем мы возвратимся к городской стене, и я покажу вам место, где два тысячелетия словно встречаются друг с другом. Мы прогуляемся по фантастически красивому Губернаторскому садику, увидим потайной ход древней крепости и осмотрим здание Бакинской филармонии. Прогуляемся к одному из красивейших зданий в Баку - Дворцу счастья (у которого, по иронии судьбы, одна из самых трагичных историй в этом городе). Затем пройдя мимо еще несколько исторических зданий (дом Садыховых, Исмаилия, Первая на востоке школа для девочек и т. д. ), спустимся к самому узкому и знаковому участку Формулы-1 – «Парным воротам». Пройдем в верхнюю часть «Ичери шехер» и осмотрим дворец Ширваншахов, Ханский дом и оборонительные сооружения городской стены. Отыщем место съемок фильма «Бриллиантовая рука» (обязательно по фотографируемся, имитируя знаменитую сцену "Черт побери!"), а так же посетим мастерскую известного художника Али Шамси. Обратно мы пройдем по узкой внутренней улочке мимо местного Гиблегаха – дома в котором жил святой Атага (у которого, по поверью, не было костей). Множество интересных историй и легенд вновь будут ждать вас на всем протяжении пути.
    **Торговая, Музей 🖼 им. Низами и финишная прямая!**
    Покинув стены старого города, мы пройдем мимо еще целого ряда знаковых мест (т. к. маршрут Формулы-1 на одном из участков повторяется, мы обогатим его прогулкой по «Торговой»). Полюбуемся удивительной архитектурой музея им. Низами, а так же величественным памятником великому поэту, пройдем мимо здания Оперы и балета (я расскажу вам историю самого дорого пари между Азербайджанскими магнатами) и наконец, добираемся до финиша.
    Что входит
    • При количестве участников до 4 человек - трансфер входит в стоимость
    • Бутилированная вода входит в стоимость экскурсии
    • Билеты на фуникулер входит в стоимость экскурсии.
    Что не входит
    • Если количество участников 5-6 человек то оплачивается дополнительно 40$ за минивен Mercedes Vito (либо без трансфера от метро «Ичеришехер»)
    • Если количество участников от 7 человек то оплачивается дополнительно 70$ за микроавтобус Mercedes Sprinter (либо без трансфера от метро «Ичеришехер»)
    • Посещение музеев (в том числе Девичьей башни и Дворца Ширваншахов), а так же различных аттракционов в стоимость экскурсии не входит (некоторые цены: Девичья башня - 6$, Дворец Ширваншахов - 6$, Музей ковра - 4$ Гондола - 2$).
    • Совет! Т. к. экскурсия очень насыщенная, посещение музеев лучше отложить на последующие дни.
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель, либо станция метро "Ичери шехер"
    Весь Баку по маршруту "Формула 1"
    Весь Баку по маршруту "Формула 1"
    Весь Баку по маршруту "Формула 1"
    Весь Баку по маршруту "Формула 1"
    Весь Баку по маршруту "Формула 1"

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Фуад
    Фуад
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    1 отзыв оставили туристы

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