**Что ждет вас на маршруте экскурсии:

Маршрут «Формулы-1» - словно золотое кольцо, окаймляющее это сердце. Он задумывался и был проложен так, чтобы охватить максимальное количество городских достопримечательностей 🏛️, в итоге удалось охватить их все. Вместе с вами мы пройдем по всему маршруту. **

Старый город 🏙️ это сердце города Баку, по периметру словно драгоценными камнями окаймленное дворцами эпохи первого нефтяного бума. Маршрут «Формулы-1» - словно золотое кольцо, окаймляющее это сердце. Он задумывался и был проложен так, чтобы охватить максимальное количество городских достопримечательностей, в итоге удалось охватить их все. Вместе с вами мы пройдем по всему маршруту, от точки старта и далее мимо аллеи, посвященной Формуле-1, ко всем основным достопримечательностям. Я расскажу вам историю 📖 каждого памятника архитектуры на нашем пути, а их будет очень много. Вы узнаете тайны, счастливые и трагичные истории, окружающие дома Бакинских ханов, купцов и нефтяных магнатов.

**Start! Начало путешествия от самого монументального строения советской эпохи. **

Наше путешествие начнется от стартовой точки Формулы-1 - площади «Азадлыг». Мы полюбуемся самым грандиозным и масштабным строением Советского Азербайджана – Домом правительства. Дворцом, в архитектуре которого Сталинский монументализм переплетается с восточными элементами дворца Ширваншахов. Вы услышите интересную легенду о фашистской свастике, спрятанной в облике этого здания немецкими военнопленными, руками которых это здание и было построено.

** Приморский бульвар и Девичья башня. **

Мимо красивейших музыкальных фонтанов мы прогуляемся к аллее, посвященной легендарной гонке болидов. Мы продолжим свое путешествие параллельно самому длинному и скоростному участку трассы. Вот что сказал о нем двукратный чемпион, гонщик команды «Макларен» Фернандо Алонсо: «Трасса в Баку уникальна. Она очень быстрая – самая быстрая городская трасса в мире». Вы услышите от меня еще множество других, интересных подробностей и историй про про «Formula 1» в Баку.

Затем наша экскурсия ⛳ продолжиться по Бакинскому бульвару (Приморскому парку), где нам встретятся уникальные растения, такие как баобабы и огромные кактусы. Для гостей с детьми мы можем сделать небольшую паузу и позволить им порезвиться на аттракционах в парке 🌳. Вы узнаете, как создавался этот уникальный парк, о том как море 🌊 то поглощало его, то наоборот убегало, оголяя пустынный берег. Я покажу вам уникальные фотографии 📸 парка, сделанные в начале прошлого века. Одновременно, я постараюсь поделиться с вами максимально полезной информацией относительно нашего города. Например, вы узнаете где еще, кроме телебашни, можно посидеть во вращающемся ресторане, любуясь замечательной панорамой города. Мы пройдем мимо нескольких памятников архитектуры, у каждого из которых есть своя история, часто трагичная, но иногда наоборот очень веселая и ироничная. Осматривая эти достопримечательности, мы выйдем к самому древнему символу Баку – Девичьей башне. Я расскажу вам, какую роль она выполняла в разные периоды истории, поведаю все ее легенды и тайны (а их очень-очень много). При желании вы можете побывать и внутри башни, но вход платный и в стоимость не входит (как и стоимость всех входных билетов на нашем маршруте).

**«Ичери шехер» - первое знакомство. **

Далее мы немного отклонимся от маршрута гонок, для того, чтобы углубиться в изучение Древнего города – «Ичери шехер». Болиды мчались мимо этих достопримечательностей, а нам нужно осмотреть их подробно. Мы осмотрим древние караван-сараи, бани и мечети. Все, что расположено в нижней части старинного города-крепости. Вы не представляете, сколько всего интересного мне хочется сейчас написать, касательно этих сооружений … но, пожалуй я оставлю все это на саму экскурсию, иначе ведь будет не интересно.

**«Бакинская Венеция» и новый символ Баку - «Deniz Mall». **

Сделав круг, мы вновь возвратимся на наш маршрут и пройдем мимо здания Кукольного театра, узнаем, каким Феноменом оно было в далеком 1908-ом году и выйдем к знаменитой Бакинской Венеции. Покатавшись на лодках по венецианским каналам, а так же полюбовавшись яхтами «Яхт клуб»а, пройдем дальше и выйдем к Центру мугама и Музею ковров. Оба строения современные, с очень интересной формой, про которую я вам обязательно расскажу, как и про сам Азербайджанский мугам и ковры. Затем мы полюбуемся видом нового символа Баку: «Deniz Mall» и я расскажу вам, откуда взялась идея для формы этого феерического комплекса.

**Фуникулер, Огненные башни и «Baku Panoramic View». **

Для того, чтобы увидеть трассу с высоты, мы пройдем мимо первого в Баку бронзового памятника-фонтана «Бахрам Гур» (которую часто называют статуей Бакинского дракона) и фуникулером поднимемся в Нагорный парк. Сначала посмотрим вблизи на наиболее узнаваемый символ города - «Огненные башни», а так же на единственную в Баку Турецкую мечеть. Вы можете посетить Аллею шехидов, а затем прогуляться 👣 черед Нагорный парк к смотровой площадке «Baku Panoramic View», откуда весь Баку будет у вас "как на ладони". С этой площадки я смогу показать вам, затонувшую некогда и совсем недавно вновь показавшуюся из под Каспийских вод, Баиловскую крепость (которую часто называют "Бакинской Атлантидой") и поведать вам ее легенды (фрагменты этой крепости - загадочные "Баиловские камни", выставляются сейчас во дворце Ширваншахов). На обратном пути мы пройдем мимо прекрасного дома миллионера Сеида Мирбабаева - певца, ставшего нефтяным магнатом. Я расскажу вам историю богатства этого "Любимчика судьбы".

**Садик Филармонии, Исмаилия, Дворец Ширваншахов и «Бриллиантовая рука». **

Затем мы возвратимся к городской стене, и я покажу вам место, где два тысячелетия словно встречаются друг с другом. Мы прогуляемся по фантастически красивому Губернаторскому садику, увидим потайной ход древней крепости и осмотрим здание Бакинской филармонии. Прогуляемся к одному из красивейших зданий в Баку - Дворцу счастья (у которого, по иронии судьбы, одна из самых трагичных историй в этом городе). Затем пройдя мимо еще несколько исторических зданий (дом Садыховых, Исмаилия, Первая на востоке школа для девочек и т. д. ), спустимся к самому узкому и знаковому участку Формулы-1 – «Парным воротам». Пройдем в верхнюю часть «Ичери шехер» и осмотрим дворец Ширваншахов, Ханский дом и оборонительные сооружения городской стены. Отыщем место съемок фильма «Бриллиантовая рука» (обязательно по фотографируемся, имитируя знаменитую сцену "Черт побери!"), а так же посетим мастерскую известного художника Али Шамси. Обратно мы пройдем по узкой внутренней улочке мимо местного Гиблегаха – дома в котором жил святой Атага (у которого, по поверью, не было костей). Множество интересных историй и легенд вновь будут ждать вас на всем протяжении пути.

**Торговая, Музей 🖼 им. Низами и финишная прямая!**

Покинув стены старого города, мы пройдем мимо еще целого ряда знаковых мест (т. к. маршрут Формулы-1 на одном из участков повторяется, мы обогатим его прогулкой по «Торговой»). Полюбуемся удивительной архитектурой музея им. Низами, а так же величественным памятником великому поэту, пройдем мимо здания Оперы и балета (я расскажу вам историю самого дорого пари между Азербайджанскими магнатами) и наконец, добираемся до финиша.