Если вы хотите сменить ритм мегаполиса на уютную фермерскую атмосферу, эта поездка для вас. Всего в 40 минутах от Баку вас ждёт место, где царит спокойствие. Вы познакомитесь с разными породами лошадей, узнаете секреты ухода за ними и под руководством опытных инструкторов отправитесь на конную прогулку.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с обитателями фермы

Мы посетим современные конюшни, где вы узнаете о характере и привычках лошадей. Вы сможете покормить животных яблоками или морковью. Специалист расскажет о породах и особенностях коневодства в Азербайджане, а на территории фермы будет достаточно времени для красивой фотосессии.

Конная прогулка для всех

Даже если вы никогда не сидели в седле, профессионалы проведут инструктаж и помогут вам уверенно держаться. А для самых маленьких гостей на ферме есть дружелюбные пони.

Отдых и гостеприимство

После общения с лошадьми у вас будет свободное время. Дети смогут поиграть на специальной площадке, а взрослые — отдохнуть в тени или заказать обед в ресторане на территории фермы, чтобы попробовать блюда домашней азербайджанской кухни в сельской обстановке.

Ориентировочный тайминг

Дорога — 40–45 мин

Знакомство с фермой — 30–40 мин

Посещение конюшни — 15–20 мин

Конная прогулка с инструктором — 10–15 мин

Кормление лошадей — 10–25 мин

Свободное время — 30–40 мин

Дорога обратно — 40–45 мин

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер из Баку и обратно, бутилированная вода и Wi-Fi в дороге, вход на ферму, короткая прогулка на лошади

Перед началом проводится обязательный инструктаж. Конная прогулка проходит под контролем профессиональных инструкторов фермы. Вы получите всю необходимую амуницию и защитные шлемы

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются на месте

Получасовое катание с инструктором — 40–60 манат (€20–€30)

Дополнительные круги — 15 манат (€7,5). Продолжительность круга — 7–10 мин на одного участника

Катание на пони для детей (2–5 лет) — 10 манат (€5)

Питание

Пример расчёта

Если едет 1 взрослый и 2 ребёнка (4 и 9 лет):