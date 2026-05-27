Знакомство с лошадьми и конная прогулка - на ферме под Баку
Отдохнуть от городской суеты и пообщаться с благородными животными
Если вы хотите сменить ритм мегаполиса на уютную фермерскую атмосферу, эта поездка для вас. Всего в 40 минутах от Баку вас ждёт место, где царит спокойствие.
Вы познакомитесь с разными породами лошадей, узнаете секреты ухода за ними и под руководством опытных инструкторов отправитесь на конную прогулку.
Описание экскурсии
Знакомство с обитателями фермы
Мы посетим современные конюшни, где вы узнаете о характере и привычках лошадей. Вы сможете покормить животных яблоками или морковью. Специалист расскажет о породах и особенностях коневодства в Азербайджане, а на территории фермы будет достаточно времени для красивой фотосессии.
Конная прогулка для всех
Даже если вы никогда не сидели в седле, профессионалы проведут инструктаж и помогут вам уверенно держаться. А для самых маленьких гостей на ферме есть дружелюбные пони.
Отдых и гостеприимство
После общения с лошадьми у вас будет свободное время. Дети смогут поиграть на специальной площадке, а взрослые — отдохнуть в тени или заказать обед в ресторане на территории фермы, чтобы попробовать блюда домашней азербайджанской кухни в сельской обстановке.
Ориентировочный тайминг
Дорога — 40–45 мин Знакомство с фермой — 30–40 мин Посещение конюшни — 15–20 мин Конная прогулка с инструктором — 10–15 мин Кормление лошадей — 10–25 мин Свободное время — 30–40 мин Дорога обратно — 40–45 мин
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер из Баку и обратно, бутилированная вода и Wi-Fi в дороге, вход на ферму, короткая прогулка на лошади
Перед началом проводится обязательный инструктаж. Конная прогулка проходит под контролем профессиональных инструкторов фермы. Вы получите всю необходимую амуницию и защитные шлемы
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачиваются на месте
Получасовое катание с инструктором — 40–60 манат (€20–€30)
Дополнительные круги — 15 манат (€7,5). Продолжительность круга — 7–10 мин на одного участника
Катание на пони для детей (2–5 лет) — 10 манат (€5)
Питание
Пример расчёта
Если едет 1 взрослый и 2 ребёнка (4 и 9 лет):
Взрослый — €7,5 (7–10 мин на лошади)
Ребёнок 9 лет — €7,5 (7–10 мин на лошади)
Ребёнок 4 года — €5 (7–10 мин на пони)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Турал — ваша команда гидов в Баку
Я работаю гидом в Азербайджане. Для меня это не просто работа, а призвание. Обожаю делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины.
Провожу экскурсии в команде с такими же амбициозными, увлечёнными единомышленниками. Каждый день мы стараемся показать страну гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.
