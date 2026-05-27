Мои заказы

Знакомство с лошадьми и конная прогулка - на ферме под Баку

Отдохнуть от городской суеты и пообщаться с благородными животными
Если вы хотите сменить ритм мегаполиса на уютную фермерскую атмосферу, эта поездка для вас. Всего в 40 минутах от Баку вас ждёт место, где царит спокойствие.

Вы познакомитесь с разными породами лошадей, узнаете секреты ухода за ними и под руководством опытных инструкторов отправитесь на конную прогулку.
Знакомство с лошадьми и конная прогулка - на ферме под Баку
Знакомство с лошадьми и конная прогулка - на ферме под Баку
Знакомство с лошадьми и конная прогулка - на ферме под Баку

Описание экскурсии

Знакомство с обитателями фермы

Мы посетим современные конюшни, где вы узнаете о характере и привычках лошадей. Вы сможете покормить животных яблоками или морковью. Специалист расскажет о породах и особенностях коневодства в Азербайджане, а на территории фермы будет достаточно времени для красивой фотосессии.

Конная прогулка для всех

Даже если вы никогда не сидели в седле, профессионалы проведут инструктаж и помогут вам уверенно держаться. А для самых маленьких гостей на ферме есть дружелюбные пони.

Отдых и гостеприимство

После общения с лошадьми у вас будет свободное время. Дети смогут поиграть на специальной площадке, а взрослые — отдохнуть в тени или заказать обед в ресторане на территории фермы, чтобы попробовать блюда домашней азербайджанской кухни в сельской обстановке.

Ориентировочный тайминг

Дорога — 40–45 мин
Знакомство с фермой — 30–40 мин
Посещение конюшни — 15–20 мин
Конная прогулка с инструктором — 10–15 мин
Кормление лошадей — 10–25 мин
Свободное время — 30–40 мин
Дорога обратно — 40–45 мин

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из Баку и обратно, бутилированная вода и Wi-Fi в дороге, вход на ферму, короткая прогулка на лошади
  • Перед началом проводится обязательный инструктаж. Конная прогулка проходит под контролем профессиональных инструкторов фермы. Вы получите всю необходимую амуницию и защитные шлемы
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются на месте

  • Получасовое катание с инструктором — 40–60 манат (€20–€30)
  • Дополнительные круги — 15 манат (€7,5). Продолжительность круга — 7–10 мин на одного участника
  • Катание на пони для детей (2–5 лет) — 10 манат (€5)
  • Питание

Пример расчёта

Если едет 1 взрослый и 2 ребёнка (4 и 9 лет):

  • Взрослый — €7,5 (7–10 мин на лошади)
  • Ребёнок 9 лет — €7,5 (7–10 мин на лошади)
  • Ребёнок 4 года — €5 (7–10 мин на пони)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Турал
Турал — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 166 туристов
Я работаю гидом в Азербайджане. Для меня это не просто работа, а призвание. Обожаю делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Провожу экскурсии в команде с такими же амбициозными, увлечёнными единомышленниками. Каждый день мы стараемся показать страну гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии на «Знакомство с лошадьми и конная прогулка - на ферме под Баку»

Ассоциативная прогулка по Баку с историком: нескучная летопись города в камне
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
Ассоциативная прогулка по Баку с историком: нескучная летопись города в камне
Погружение в архитектурные тайны Баку с историком: увлекательный маршрут, где каждый камень расскажет свою историю. Откройте для себя магию города
Начало: В районе станции метро «Ичери Шехер»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €88 за человека
Истоки древнего Баку: современный и Старый город
Пешая
4 часа
-
24%
35 отзывов
Индивидуальная
Истоки древнего Баку: современный и Старый город
Узнать, как роковая Шамаханская царица связана с Баку
Начало: У памятника Низами Гянджеви
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:30
от €59€78 за человека
Трансфер из аэропорта Баку: быстро и безопасно
На машине
Трансфер в/из аэропорта
1 час
-
60%
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Баку: быстро и безопасно
Насладитесь комфортным трансфером в Баку с гидом-водителем, который расскажет об Азербайджане и его столице. Встреча в аэропорту и помощь с багажом
Начало: В аэропорту Баку
Завтра в 00:00
29 мая в 00:00
€33€82 за всё до 3 чел.
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
На машине
6 часов
-
50%
11 отзывов
Индивидуальная
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
Откройте для себя уникальное сочетание природы, истории и гастрономии. Путешествие к альпакам, суфийскому мавзолею и винодельне в одном туре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
от €200€400 за человека
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку
от €160 за экскурсию