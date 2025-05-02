Персональный мини-тур по Баку и окрестностям: от улиц Старого города до гор Хызы
Увидеть огни Апшерона, подняться на Бешбармаг и полюбоваться розовым озером Масазыр
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
52 000 ₽ за всё до 3 чел.
Апшеронские красоты только для вас: от Баку до знаковых заповедников и природных огней
Увидеть архитектуру Ичери-шехер, посетить «Гобустан» и познакомиться с историей нефтедобычи
Начало: Баку, ваше место проживания (центральная часть гор...
15 мая в 09:00
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$836 за всё до 3 чел.
Индивидуальное путешествие по знаковым локациям и скрытым уголкам Азербайджана
Погулять по Баку, посетить Шеки и Шемаху, увидеть святыни и природу
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
2 мая в 10:00
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95 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Приморский бульвар»
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