Описание тура
Организационные детали
По желанию путешественников программа может быть изменена: сокращена или дополнена. В этом случае стоимость тура согласовывается.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Баку
Встречаемся в Баку и отправляемся в пешую экскурсию по столице. По пути выпьем чай с традиционным азербайджанским вареньем. Вы увидите роскошный Дворец Ширваншахов 13 века и Девичью башню, использовавшуюся в качестве маяка. Заглянем в Бакинский музей миниатюрной книги, внесённый в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое собрание миниатюрных изданий в мире. Затем посетим мастерскую художника Али Шамси, где полюбуемся картинами и рассмотрим необычные вещи, привезённые им из разных уголков планеты.
Прогуляемся по рыночной площади с колоннами и арками, расположенной на 5 метров ниже уровня земли. Археологи обнаружили и откопали древние сооружения только в 20 веке, до этого на территории стояли частные дома. Затем доберёмся до крепостных ворот, увидим хамамы и шумные торговые ряды.
Посетим руины часовни Святого Варфоломея — одного из апостолов Иисуса Христа. Постараемся не заплутать, бродя по средневековым улочкам, и пройдём по местам съёмок фильма «Бриллиантовая рука» — «чёрт побери!»
На обед вы сможете заглянуть в национальный ресторан и насладиться местной кухней. Затем отправимся в современную часть города. Вы увидите кульутрный центр Гейдар Алиева, признанный лучшим архитектурным строением за 2014 год. Поднимемся на смотровую площадку и увидим город с высоты птичьего полёта, а также посетим Аллею почётного захоронения, где покоятся самые выдающиеся деятели страны. Прогуляемся по Приморскому бульвару вдоль Каспийского моря и полюбуемся «Малой Венецией» — системой прогулочных водных каналов бирюзового цвета.
Следующая точка маршрута — Азербайджанский музей ковра, где хранится фрагмент ковра тебризской школы, вытканный в 17 веке. Побываем в самых значимых и известных достопримечательностях: на площади фонтантов, в Молоканском и Губернском садах, пройдёмся по Торговой улице и заглянем в Белый город.
Вы увидите кладбище кораблей, нашедших покой в на острове в Каспийском море, рассмотрите первую в мире нефтяную вышку и полюбуетесь мечетью Биби-Хейбат с усыпальницей потомков пророка Мухаммеда. Прочувствуем атмосферу Баку на восточном базаре, вдыхая ароматные специи и пополняя запасы необычных сувениров.
Обязательный пункт программы — знакомство с шедеврами архитектуры. Увидим белоснежный Кукольный театр им. А. Шаига, дворец Мухтарова в духе французской готики — покажется, будто мы забрели на улочку Парижа, контору Ротшильдов, мэрию, здание Исмаилия — роскошный пример венецианской готики и Дом правительства в стиле сталинского ампира, гордо возвышающийся над округой.
Гобустан, долина вулканов и посёлок Балаханы
Разместимся в машине и отправимся в посёлок Гобустан в 68 км от Баку. Посетим Государственный историко-художественный заповедник и рассмотрим наскальные рисунки и стоянки древних людей. Побываем в долине грязевых вулканов — окажемся на другой планете с плюющимися и булькающими краторами.
Пообедаем в рыбном ресторане на берегу моря и поедем в нефтяной посёлок Балаханы. Вы узнаете, как началась добыча «чёрного золота», пройдётесь по ярким и колоритным улочкам — каждый дом похож на уникальный арт-объект с цветными ставнями, необычными рисунками на стенах и дверях. Завершим экскурсию чаепитием в местном кафе.
Заповедники "Атешгях", "Гала" и "Янардаг"
Сегодня отправимся в автомобильную экскурсию в посёлок Сураханы и посетим историко-архитектурный заповедник «Атешгях», где заглянем в храм огнепоклонников. Вы увидите ротонду храма-алтаря с негасимым огнём во внутреннем дворе пятиугольного каменного здания. Затем переедем в историко-этнографический заповедник «Гала» — музей под открытым небом, где представлены курганы, древние поселения, наскальные рисунки и захоронения.
Затем побываем в музее самоваров и пройдёмся по выставке «От отходов к искусству» и рассмотрим арт-объекты из коробок, пакетов и бутылок. Вы познакомитесь с бытом Галы, узнаете, как развивалась активная торговля солью в регионе.
Устроим перерыв на чаепитие в старинном атмосферном дворике 18 века и поедем в посёлок Шувалан, где полюбуемся мечетью. По желанию пообедаем в местном ресторане, а затем отправимся в посёлок Мардакян. Здесь осмотрим Четырёхугольный замок 12 века, возведённый в честь победы ширваншаха Ахситана над врагом. Затем прогуляемся по живописному песчаному пляжу и доберёмся до мечети Туба-Шахи. Вас ждёт визит в дендропарк, основанный известным ботаников Н. И. Вавиловым, и посещение бывшей дачи бакинского нефтепромышленника — местной знати царских времён. Вы окажетесь в доме, где С. Есенин написал «Персидские мотивы».
Следующая точка маршрута — историко-культурный и природный заповедник «Янардаг». Здесь, на склонах холма, вот уже более 2000 лет горит огонь из-за природного газа, идущего из земли. Паломники со всего света считают гору священной, а кто-то специально приезжает на гору Янардаг, чтобы помедитировать у вечного огня.
Полюбуемся чудом природы, сделаем эффектные кадры и завершим тур.
Что включено
- Услуги гида
- Трансферы по программе
- Чаепитие в Старом Городе и в этнографическом заповеднике «Гала»
- Трансферы из аэропорта и обратно
Что не входит в цену
- Билеты до Баку и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты в заповедники, музеи «Галы» и крепость Мардакан
- Возможно участие в туре больших групп до 15 человек, стоимость обговаривается
Очень приятный, культурный и умный человек. Очень рада, что попала на этот тут