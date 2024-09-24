Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня

Побывать в долине вулканов, погрузиться в местную культуру и посетить храм огнепоклонников
«Руссо туристо облико морале» — отправляемся в Баку, чтобы пройтись по местам съёмок легендарного фильма «Бриллиантовая рука», насладиться уникальной архитектурой древнего города, где французская и венецианская готика соседствует со сталинским
ампиром.

Вы побываете в окрестностях столицы, увидите грязевые вулканы, напоминающие инопланетные кратеры, и вечный природный огонь, посетите дачу, где Есенин написал свои «Персидские мотивы», выпьете ароматный азербайджанский чай в колоритном дворике 18 века и насладитесь местной кухней.

Описание тура

Организационные детали

По желанию путешественников программа может быть изменена: сокращена или дополнена. В этом случае стоимость тура согласовывается.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Баку

Встречаемся в Баку и отправляемся в пешую экскурсию по столице. По пути выпьем чай с традиционным азербайджанским вареньем. Вы увидите роскошный Дворец Ширваншахов 13 века и Девичью башню, использовавшуюся в качестве маяка. Заглянем в Бакинский музей миниатюрной книги, внесённый в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое собрание миниатюрных изданий в мире. Затем посетим мастерскую художника Али Шамси, где полюбуемся картинами и рассмотрим необычные вещи, привезённые им из разных уголков планеты.

Прогуляемся по рыночной площади с колоннами и арками, расположенной на 5 метров ниже уровня земли. Археологи обнаружили и откопали древние сооружения только в 20 веке, до этого на территории стояли частные дома. Затем доберёмся до крепостных ворот, увидим хамамы и шумные торговые ряды.

Посетим руины часовни Святого Варфоломея — одного из апостолов Иисуса Христа. Постараемся не заплутать, бродя по средневековым улочкам, и пройдём по местам съёмок фильма «Бриллиантовая рука» — «чёрт побери!»

На обед вы сможете заглянуть в национальный ресторан и насладиться местной кухней. Затем отправимся в современную часть города. Вы увидите кульутрный центр Гейдар Алиева, признанный лучшим архитектурным строением за 2014 год. Поднимемся на смотровую площадку и увидим город с высоты птичьего полёта, а также посетим Аллею почётного захоронения, где покоятся самые выдающиеся деятели страны. Прогуляемся по Приморскому бульвару вдоль Каспийского моря и полюбуемся «Малой Венецией» — системой прогулочных водных каналов бирюзового цвета.

Следующая точка маршрута — Азербайджанский музей ковра, где хранится фрагмент ковра тебризской школы, вытканный в 17 веке. Побываем в самых значимых и известных достопримечательностях: на площади фонтантов, в Молоканском и Губернском садах, пройдёмся по Торговой улице и заглянем в Белый город.

Вы увидите кладбище кораблей, нашедших покой в на острове в Каспийском море, рассмотрите первую в мире нефтяную вышку и полюбуетесь мечетью Биби-Хейбат с усыпальницей потомков пророка Мухаммеда. Прочувствуем атмосферу Баку на восточном базаре, вдыхая ароматные специи и пополняя запасы необычных сувениров.

Обязательный пункт программы — знакомство с шедеврами архитектуры. Увидим белоснежный Кукольный театр им. А. Шаига, дворец Мухтарова в духе французской готики — покажется, будто мы забрели на улочку Парижа, контору Ротшильдов, мэрию, здание Исмаилия — роскошный пример венецианской готики и Дом правительства в стиле сталинского ампира, гордо возвышающийся над округой.

2 день

Гобустан, долина вулканов и посёлок Балаханы

Разместимся в машине и отправимся в посёлок Гобустан в 68 км от Баку. Посетим Государственный историко-художественный заповедник и рассмотрим наскальные рисунки и стоянки древних людей. Побываем в долине грязевых вулканов — окажемся на другой планете с плюющимися и булькающими краторами.

Пообедаем в рыбном ресторане на берегу моря и поедем в нефтяной посёлок Балаханы. Вы узнаете, как началась добыча «чёрного золота», пройдётесь по ярким и колоритным улочкам — каждый дом похож на уникальный арт-объект с цветными ставнями, необычными рисунками на стенах и дверях. Завершим экскурсию чаепитием в местном кафе.

3 день

Заповедники "Атешгях", "Гала" и "Янардаг"

Сегодня отправимся в автомобильную экскурсию в посёлок Сураханы и посетим историко-архитектурный заповедник «Атешгях», где заглянем в храм огнепоклонников. Вы увидите ротонду храма-алтаря с негасимым огнём во внутреннем дворе пятиугольного каменного здания. Затем переедем в историко-этнографический заповедник «Гала» — музей под открытым небом, где представлены курганы, древние поселения, наскальные рисунки и захоронения.

Затем побываем в музее самоваров и пройдёмся по выставке «От отходов к искусству» и рассмотрим арт-объекты из коробок, пакетов и бутылок. Вы познакомитесь с бытом Галы, узнаете, как развивалась активная торговля солью в регионе.

Устроим перерыв на чаепитие в старинном атмосферном дворике 18 века и поедем в посёлок Шувалан, где полюбуемся мечетью. По желанию пообедаем в местном ресторане, а затем отправимся в посёлок Мардакян. Здесь осмотрим Четырёхугольный замок 12 века, возведённый в честь победы ширваншаха Ахситана над врагом. Затем прогуляемся по живописному песчаному пляжу и доберёмся до мечети Туба-Шахи. Вас ждёт визит в дендропарк, основанный известным ботаников Н. И. Вавиловым, и посещение бывшей дачи бакинского нефтепромышленника — местной знати царских времён. Вы окажетесь в доме, где С. Есенин написал «Персидские мотивы».

Следующая точка маршрута — историко-культурный и природный заповедник «Янардаг». Здесь, на склонах холма, вот уже более 2000 лет горит огонь из-за природного газа, идущего из земли. Паломники со всего света считают гору священной, а кто-то специально приезжает на гору Янардаг, чтобы помедитировать у вечного огня.

Полюбуемся чудом природы, сделаем эффектные кадры и завершим тур.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансферы по программе
  • Чаепитие в Старом Городе и в этнографическом заповеднике «Гала»
  • Трансферы из аэропорта и обратно
Что не входит в цену
  • Билеты до Баку и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты в заповедники, музеи «Галы» и крепость Мардакан
  • Возможно участие в туре больших групп до 15 человек, стоимость обговаривается
Место начала и завершения?
Аэропорт Баку, точное время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Офил
Офил — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 1760 туристов
Коренной бакинец, член Ассоциации гидов Азербайджана. В туризме с 2008 года. В 2024 году отмечен почетной грамотой государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики. Имею сертификат Министерства туризма Греции. Являюсь главным
редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель национальной туристической премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую по Азербайджану, фотографирую, пишу статьи. Имею высшее образование (вуз окончил в России). Учредитель польской диаспоры в Азербайджане, почётный гражданин Далласа (США). Свободно владею русским и азербайджанским языками, говорю на польском, турецком и английском.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Марсель
Очень понравилась подача информации. Офил увлекает, задает вопросы, рассказывает очень здорово. Показал и рассказал очень много интересного включая детали, о которых вряд ли бы догадались. Гид пунктуальный, общительный, внимательный. Очень рекомендуем. Мы остались довольны. Оценка 10 из 10. Супер.
Р
Очень понравился тур. Гид знает места, про которые даже местные не все знают, рассказывал интересные факты о достопримечательностях, много чего изгнала об истории.
Очень приятный, культурный и умный человек. Очень рада, что попала на этот тут
В
Скажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местные достопримечательности нужно смотреть с гидом) выбрали трехдневную программу от Офила и не прогадали: в
программу входит встреча и проводы в аэропорту, 1 день обзорная экскурсия по городу и 2 дня экскурсии за городом. Хочется отметить пунктуальность и обязательность Офила, а также его знание всех этих мест, обычаев и искреннюю любовь к Азербайджану, которую он донес и до нас 🙏 посетили все места, которые указаны по плану, пили чай, гид возил нас в рыбный ресторан, в который мы возвращались уже сами повторно 😋 к тому же Офил всегда был на связи, отвечал на все наши вопросы, в том числе куда сходить, что посмотреть и где купить) помог по выгодному курсу поменять деньги, порекомендовал банки, рестораны, магазины))) возил нас на рынок 👍

Н
На майские праздники открыли для себя теплый и гостеприимный Баку. Поскольку приехали впервые, то решили сразу взять трехдневный тур. И совершенно не прогадали! Офил познакомил нас со всеми достопримечательностями в
городе и окрестностях, помог решить все наши вопросы помимо экскурсий. Это очень спокойный, доброжелательный, пунктуальный человек с глубокими знаниями и любовью к своему городу. С ним интересно пообщаться на любые темы. Будьте готовы к тому, что эти дни будут очень насыщенны на впечатления!

