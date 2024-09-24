Встречаемся в Баку и отправляемся в пешую экскурсию по столице. По пути выпьем чай с традиционным азербайджанским вареньем. Вы увидите роскошный Дворец Ширваншахов 13 века и Девичью башню, использовавшуюся в качестве маяка. Заглянем в Бакинский музей миниатюрной книги, внесённый в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое собрание миниатюрных изданий в мире. Затем посетим мастерскую художника Али Шамси, где полюбуемся картинами и рассмотрим необычные вещи, привезённые им из разных уголков планеты.

Прогуляемся по рыночной площади с колоннами и арками, расположенной на 5 метров ниже уровня земли. Археологи обнаружили и откопали древние сооружения только в 20 веке, до этого на территории стояли частные дома. Затем доберёмся до крепостных ворот, увидим хамамы и шумные торговые ряды.

Посетим руины часовни Святого Варфоломея — одного из апостолов Иисуса Христа. Постараемся не заплутать, бродя по средневековым улочкам, и пройдём по местам съёмок фильма «Бриллиантовая рука» — «чёрт побери!»

На обед вы сможете заглянуть в национальный ресторан и насладиться местной кухней. Затем отправимся в современную часть города. Вы увидите кульутрный центр Гейдар Алиева, признанный лучшим архитектурным строением за 2014 год. Поднимемся на смотровую площадку и увидим город с высоты птичьего полёта, а также посетим Аллею почётного захоронения, где покоятся самые выдающиеся деятели страны. Прогуляемся по Приморскому бульвару вдоль Каспийского моря и полюбуемся «Малой Венецией» — системой прогулочных водных каналов бирюзового цвета.

Следующая точка маршрута — Азербайджанский музей ковра, где хранится фрагмент ковра тебризской школы, вытканный в 17 веке. Побываем в самых значимых и известных достопримечательностях: на площади фонтантов, в Молоканском и Губернском садах, пройдёмся по Торговой улице и заглянем в Белый город.

Вы увидите кладбище кораблей, нашедших покой в на острове в Каспийском море, рассмотрите первую в мире нефтяную вышку и полюбуетесь мечетью Биби-Хейбат с усыпальницей потомков пророка Мухаммеда. Прочувствуем атмосферу Баку на восточном базаре, вдыхая ароматные специи и пополняя запасы необычных сувениров.

Обязательный пункт программы — знакомство с шедеврами архитектуры. Увидим белоснежный Кукольный театр им. А. Шаига, дворец Мухтарова в духе французской готики — покажется, будто мы забрели на улочку Парижа, контору Ротшильдов, мэрию, здание Исмаилия — роскошный пример венецианской готики и Дом правительства в стиле сталинского ампира, гордо возвышающийся над округой.