Вкусный тур-погружение по окрестностям Баку: только для вашей компании

Побывать в гостях у ремесленника и познакомиться с кухней и достоянием страны за 2 дня
Вместе с местным жителем вы отправитесь в окрестности Баку — к природным, культурным и историческим богатствам Азербайджана.

Увидите значимые локации, в том числе мавзолей Дири Баба, соборную мечеть в Шемахе, албанскую
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церковь и бывшую резиденцию шекинских ханов.

Побываете в гостях у ремесленника в деревне Лагидж, рассмотрите мастерские, пообщаетесь с хозяином и отведаете домашних блюд.

Также попробуете сладости и вина, пообедаете в ресторане национальной кухни — питание включено в стоимость тура. За 2 дня у вас сложится представление о стране, её традициях и культуре. Тур проводится только для вашей компании на комфортабельном автомобиле.

Вкусный тур-погружение по окрестностям Баку: только для вашей компании
Вкусный тур-погружение по окрестностям Баку: только для вашей компании
Вкусный тур-погружение по окрестностям Баку: только для вашей компании
Ближайшие даты:
19
мар22
мар26
мар29
мар2
апр5
апр9
апр
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании в индивидуальном формате. Возможно внести изменения в программу.

Проживание. В отеле 3* в Шеки в 2-местных номерах со всеми удобствами.

Питание. Всё включено: обед в доме местного жителя, ужин в кафе, завтрак в отеле, обед в традиционном ресторане, дегустация локальных сладостей и вин.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль на 1–7 пассажирских мест. Есть кондиционер.

Дети. С любого возраста. Тур индивидуальный, программу можно адаптировать. Детское кресло предоставляется.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

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Программа тура по дням

1 день

Памятники архитектуры, винодельня, в гостях у ремесленника, домашний обед, горное озеро и Шеки

Утром выезжаем из Баку в сторону гор. Вы увидите памятник архитектуры 15 века — мавзолей Дири Баба. В городе Шемаха рассмотрим пятничную соборную мечеть, старейшую на Кавказе и Ближнем Востоке после дербентской Джума-мечети. Затем остановимся у винодельни Мейсари. Если будет желание, программу можно дополнить заездом на ферму альпак. Совсем скоро окажемся в деревне ремесленников Лагидж, где местный житель ждёт нас в гости на обед. Вы понаблюдаете за бытом, заглянете в мастерские, сможете пообщаться с хозяином и отведаете домашних азербайджанских блюд.

Во второй половине дня пройдёмся по подвесному мосту над рекой, доедем до живописнейшего озера Нохур, расположенного среди леса и гор. Заселимся в отель в городе Шеки.

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2 день

Продолжение знакомства с культурными и гастрономическими богатствами страны

Позавтракаем и отправимся далее — сначала к албанской церкви в деревне Киш. Затем посетим бывшую резиденцию шекинских ханов, в которой сейчас находится музей. Увидим караван-сарай и заглянем в проверенное место на дегустацию локальных сладостей, приготовленных по традиционным рецептам. Также сегодня остановимся на обед в ресторане, где отведаем национальных блюд, включая азербайджанский суп из баранины (пити).

Вечером вернёмся в Баку.

Продолжение знакомства с культурными и гастрономическими богатствами страныПродолжение знакомства с культурными и гастрономическими богатствами страныПродолжение знакомства с культурными и гастрономическими богатствами страныПродолжение знакомства с культурными и гастрономическими богатствами страныПродолжение знакомства с культурными и гастрономическими богатствами страныПродолжение знакомства с культурными и гастрономическими богатствами страныПродолжение знакомства с культурными и гастрономическими богатствами страныПродолжение знакомства с культурными и гастрономическими богатствами страныПродолжение знакомства с культурными и гастрономическими богатствами страныПродолжение знакомства с культурными и гастрономическими богатствами страны

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Дегустация сладостей
  • Дегустация местных вин
  • Все переезды по программе
  • Посещение всех локаций по программе
  • Работа гида-водителя
Что не входит в цену
  • Билеты до Баку и обратно в ваш город
  • Повышение категории отеля/номера - по запросу
  • Тур проводится только для вашей компании в любые даты. Программу можно изменить
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, выезд рано утром (время и место по договорённости)
Завершение: Баку, возвращение поздно вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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