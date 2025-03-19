Утром выезжаем из Баку в сторону гор. Вы увидите памятник архитектуры 15 века — мавзолей Дири Баба. В городе Шемаха рассмотрим пятничную соборную мечеть, старейшую на Кавказе и Ближнем Востоке после дербентской Джума-мечети. Затем остановимся у винодельни Мейсари. Если будет желание, программу можно дополнить заездом на ферму альпак. Совсем скоро окажемся в деревне ремесленников Лагидж, где местный житель ждёт нас в гости на обед. Вы понаблюдаете за бытом, заглянете в мастерские, сможете пообщаться с хозяином и отведаете домашних азербайджанских блюд.

Во второй половине дня пройдёмся по подвесному мосту над рекой, доедем до живописнейшего озера Нохур, расположенного среди леса и гор. Заселимся в отель в городе Шеки.