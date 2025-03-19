Увидите значимые локации, в том числе мавзолей Дири Баба, соборную мечеть в Шемахе, албанскую
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании в индивидуальном формате. Возможно внести изменения в программу.
Проживание. В отеле 3* в Шеки в 2-местных номерах со всеми удобствами.
Питание. Всё включено: обед в доме местного жителя, ужин в кафе, завтрак в отеле, обед в традиционном ресторане, дегустация локальных сладостей и вин.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль на 1–7 пассажирских мест. Есть кондиционер.
Дети. С любого возраста. Тур индивидуальный, программу можно адаптировать. Детское кресло предоставляется.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Программа тура по дням
Памятники архитектуры, винодельня, в гостях у ремесленника, домашний обед, горное озеро и Шеки
Утром выезжаем из Баку в сторону гор. Вы увидите памятник архитектуры 15 века — мавзолей Дири Баба. В городе Шемаха рассмотрим пятничную соборную мечеть, старейшую на Кавказе и Ближнем Востоке после дербентской Джума-мечети. Затем остановимся у винодельни Мейсари. Если будет желание, программу можно дополнить заездом на ферму альпак. Совсем скоро окажемся в деревне ремесленников Лагидж, где местный житель ждёт нас в гости на обед. Вы понаблюдаете за бытом, заглянете в мастерские, сможете пообщаться с хозяином и отведаете домашних азербайджанских блюд.
Во второй половине дня пройдёмся по подвесному мосту над рекой, доедем до живописнейшего озера Нохур, расположенного среди леса и гор. Заселимся в отель в городе Шеки.
Продолжение знакомства с культурными и гастрономическими богатствами страны
Позавтракаем и отправимся далее — сначала к албанской церкви в деревне Киш. Затем посетим бывшую резиденцию шекинских ханов, в которой сейчас находится музей. Увидим караван-сарай и заглянем в проверенное место на дегустацию локальных сладостей, приготовленных по традиционным рецептам. Также сегодня остановимся на обед в ресторане, где отведаем национальных блюд, включая азербайджанский суп из баранины (пити).
Вечером вернёмся в Баку.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Дегустация сладостей
- Дегустация местных вин
- Все переезды по программе
- Посещение всех локаций по программе
- Работа гида-водителя
Что не входит в цену
- Билеты до Баку и обратно в ваш город
- Повышение категории отеля/номера - по запросу
- Тур проводится только для вашей компании в любые даты. Программу можно изменить