Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном автомобиле в зависимости от количества участников.
Дети. От 14 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Гражданам РФ не нужна.
Тур проводится ежедневно.
Программа тура по дням
1 день
Мавзолей Дири Баба, Лагич, «Туфандаг», Габала и село Нидж
Первый день начнётся с посещения мавзолея Дири Баба — двухэтажной мечети, встроенной в скалу и построенной в 1402 году. Далее отправимся в Шемаху, где увидим старейшую мечеть страны — Джума-мечеть 8-9 веков.
По дороге к горному селу Лагич нас ждут живописные виды, виноградники и перевалы. Остановимся у подвесного моста над рекой, чтобы прогуляться и сделать фото.
В Лагиче познакомимся с местными ремёслами — чеканкой меди и резьбой по дереву. Прогуляемся по каменным улицам, осмотрим мечеть, старинные бани и заглянем в действующие мастерские. Обед — в ресторане или у местных жителей. По желанию — остановка на винодельне «Мейсари» или визит на ферму альпак.
Далее сделаем остановку у водопада «Семь красавиц» в селе Вандам. Обед — рядом с водопадом или уже в Габале.
В Габале поднимемся на канатной дороге на курорт «Туфандаг» (до 2000 м). В зимний сезон — катание на лыжах, летом — обзорные виды. Продолжим путь в село Нидж, где живут удины — потомки кавказских албанцев. Осмотрим храм Святого Елисея.
Вечером прибудем в Шеки, где остановимся на ночёвку.
2 день
Шеки, Киш, горы Гаха и водопад в Илису
Утром осмотрим Ханский дворец 18 века с витражами и фресками, созданный без единого гвоздя. Затем увидим Верхний и Нижний караван-сараи и подземную баню XIX века.
На ужин попробуем национальное блюдо шеки-пити и продегустируем медовую пахлаву.
После этого поедем в деревню Киш, где находится древний христианский храм, основанный, по преданию, апостолом Елисеем. Далее направимся в Гах, где побываем у крепости Сумух Гала. Затем — в Илису: пересаживаемся на внедорожники и едем к горному водопаду.
