Первый день начнётся с посещения мавзолея Дири Баба — двухэтажной мечети, встроенной в скалу и построенной в 1402 году. Далее отправимся в Шемаху, где увидим старейшую мечеть страны — Джума-мечеть 8-9 веков.

По дороге к горному селу Лагич нас ждут живописные виды, виноградники и перевалы. Остановимся у подвесного моста над рекой, чтобы прогуляться и сделать фото.

В Лагиче познакомимся с местными ремёслами — чеканкой меди и резьбой по дереву. Прогуляемся по каменным улицам, осмотрим мечеть, старинные бани и заглянем в действующие мастерские. Обед — в ресторане или у местных жителей. По желанию — остановка на винодельне «Мейсари» или визит на ферму альпак.

Далее сделаем остановку у водопада «Семь красавиц» в селе Вандам. Обед — рядом с водопадом или уже в Габале.

В Габале поднимемся на канатной дороге на курорт «Туфандаг» (до 2000 м). В зимний сезон — катание на лыжах, летом — обзорные виды. Продолжим путь в село Нидж, где живут удины — потомки кавказских албанцев. Осмотрим храм Святого Елисея.

Вечером прибудем в Шеки, где остановимся на ночёвку.