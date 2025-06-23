6 граней Азербайджана: индивидуальное путешествие от Баку до ремесленного Киша
Попробовать местное вино, познакомиться с искусством шебеке и полюбоваться горами с канатной дороги
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
23 июн в 10:00
30 июн в 10:00
$1370 за человека
Отпуск в Азербайджане и Грузии с национальным обедом и винными дегустациями
Погулять по Баку и Тбилиси, заехать в Мцхету и Боржоми, изучить Кахетию и азербайджанскую глубинку
Начало: Аэропорт Баку, по времени рейса
«Пройдёмся по современному парку Рике, по канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала и монументу Мать Картли»
26 июн в 10:00
3 июл в 10:00
96 075 ₽ за человека
Палитра Азербайджана: индивидуальное путешествие от Баку до Шеки
Погулять по столице, посетить шёлковую фабрику и подняться в горы по канатной дороге
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
«Вы осмотрите мавзолей Дири Баба и Джума-мечеть, подниметесь в горы по канатной дороге и при желании попробуете пити, приготовленное по проверенному столетиями рецепту»
25 июн в 10:00
2 июл в 10:00
€570 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Канатная дорога»
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