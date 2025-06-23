Найдено 3 тура в категории « Канатная дорога » в Баку на русском языке, цены от $570. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 дней 6 граней Азербайджана: индивидуальное путешествие от Баку до ремесленного Киша Попробовать местное вино, познакомиться с искусством шебеке и полюбоваться горами с канатной дороги Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при... $1370 за человека На машине 8 дней Отпуск в Азербайджане и Грузии с национальным обедом и винными дегустациями Погулять по Баку и Тбилиси, заехать в Мцхету и Боржоми, изучить Кахетию и азербайджанскую глубинку Начало: Аэропорт Баку, по времени рейса «Пройдёмся по современному парку Рике, по канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала и монументу Мать Картли» 96 075 ₽ за человека На машине 5 дней Палитра Азербайджана: индивидуальное путешествие от Баку до Шеки Погулять по столице, посетить шёлковую фабрику и подняться в горы по канатной дороге Начало: Баку, точное время и место - по договорённости «Вы осмотрите мавзолей Дири Баба и Джума-мечеть, подниметесь в горы по канатной дороге и при желании попробуете пити, приготовленное по проверенному столетиями рецепту» €570 за всё до 4 чел. Все туры Баку

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Канатная дорога»

Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Канатная дорога», цены от $570. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август