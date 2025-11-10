Утром вы выедете из Баку и отправитесь к священной горе Бешбармаг. Здесь испокон веков загадывают желания, а при желании можно подняться на вершину и увидеть Каспийское море.

Следом — радужные горы Хызы с яркими полосами красного, жёлтого и фиолетового цветов. Пейзажи напоминают инопланетные и идеально подходят для фото.

Возвращение в Баку с остановками в красивых местах. Вечером — свободное время или ужин по рекомендации гида.