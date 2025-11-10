Мои заказы

В Азербайджан за горными пейзажами и вином: индивидуальный тур

Полюбоваться радужными переливами гор Хызы, посетить озеро Нохур и увидеть Каспий
За 4 насыщенных дня вы увидите Радужные горы, прогуляетесь по мощёным улочкам Лагича, подниметесь по канатной дороге к вершинам Кавказа и попробуете вина на двух уникальных винодельнях.

Побываете в Шеки —
городе с архитектурным наследием и атмосферой восточной сказки, зайдёте в храм 1 века и узнаете, как создаётся знаменитая шекинская халва. Также успеем заглянуть в Шемаху и Габалу, а ещё осмотрим Бешбармаг.

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Гид сообщит все необходимые детали путешествия.

Программа тура по дням

1 день

Бешбармаг и Радужные горы

Утром вы выедете из Баку и отправитесь к священной горе Бешбармаг. Здесь испокон веков загадывают желания, а при желании можно подняться на вершину и увидеть Каспийское море.

Следом — радужные горы Хызы с яркими полосами красного, жёлтого и фиолетового цветов. Пейзажи напоминают инопланетные и идеально подходят для фото.

Возвращение в Баку с остановками в красивых местах. Вечером — свободное время или ужин по рекомендации гида.

2 день

Шемаха, винодельня Abgora и ремесленный Лагич

Направимся в Шемаху, чтобы увидеть Джума-мечеть — один из древнейших исламских храмов Кавказа, основанный в 8 веке.

Затем вас ждёт экскурсия на винодельню Abgora, где производят органическое вино Meysari. Узнаете, как выращивают виноград, выдерживают вино в глиняных сосудах и как его дегустировать.

Через горный перевал Демирчи вы приедете в Лагич — старинный посёлок ремесленников. Прогуляетесь по мощёным улочкам, заглянете в мастерские и познакомитесь с местной культурой.

Ночёвка в Лагиче — в домиках с балконами и видом на горы.

3 день

Природа Габалы, дегустация в Savalan и старинный Шеки

После выезда из Лагича вы посетите озеро Нохур — спокойное горное место, окружённое лесами. Далее — водопад «Семь красавиц» в ущелье и подъём по канатной дороге «Туфандаг» на высоту 2000 метров, откуда открываются виды на Кавказ.

Затем — винодельня Savalan: экскурсия по погребам и дегустация местных вин.

Финиш дня — переезд в один из красивейших городов страны — Шеки, где вы остановитесь на ночь.

4 день

Дворец шекинских ханов, село Киш и возвращение в Баку

Утром вы посетите Дворец шекинских ханов 18 века с витражами и росписью, выполненными без гвоздей. Затем — Караван-сарай времён Шёлкового пути.

По пути в Баку заглянете в село Киш, где стоит древний албанский храм 1 века — один из первых христианских на Кавказе. Завершит день визит в магазин шекинской халвы — местного десерта из орехов и шафрана.

Вечером — возвращение в Баку и окончание тура.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до места встречи
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • 2 винные дегустации
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • При участии более 3 человек стоимость тура составит $250 с каждого участника
  • Тур проводится ежедневно
Место начала и завершения?
Баку, точное время и место - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф
Ариф — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 1287 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ариф, работаю гидом со своими коллегами в Азербайджане уже более 7 лет. Для нас это не просто работа, а призвание. Мы обожаем делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день мы стараемся показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.
Задать вопрос

