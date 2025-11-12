После встречи трансфер доставит в центр азербайджанской столицы. Начнётся путешествие с прогулки по Старому городу — Ичери Шехер, где на извилистых улочках снимались сцены известных кинолент, таких как «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия» и «Тегеран-43». Мы увидим Девичью башню, ставшую символом города, посетим дворец Ширваншахов, некогда резиденцию средневековых правителей, и пройдём мимо старинных караван-сараев, где останавливались торговцы Шёлкового пути.

Прогуляемся по Бакинскому бульвару — набережной Каспия, обрамлённой пальмами и современными скульптурами. Полюбуемся на футуристическое здание Музея ковра, внешне напоминающее свёрнутый ковёр.

На территории парка «Малая Венеция» покатаемся на гондолах по узким каналам среди зелени и мостиков. После этого отправимся к Центру Гейдара Алиева, архитектурному шедевру, созданному Захой Хадид — его изогнутая форма и гладкие линии стали одним из самых узнаваемых образов современного Баку.

Завершим день у Аллеи шахидов, мемориального комплекса, расположенного на высоком плато. Здесь с обзорной площадки открывается панорама города и бухты — тот самый ракурс, который часто можно увидеть на открытках.