Вы прогуляетесь по узким улицам Ичери-шехер, прокатитесь на гондоле по «Малой Венеции», увидите розовое озеро и древний храм огнепоклонников, а также побываете в высокогорных деревнях.
Вас ждёт чай на юге, цитрусовые сады, винодельни, ремесленные мастерские, горные пейзажи, спокойствие лесов и шум Каспия.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике, седане или минивэне в зависимости от количества участников.
Дети. От 14 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Гражданам РФ не нужна.
Тур проводится только для вашей компании, старт возможен ежедневно. Также можно расширить группу.
Обзорная экскурсия по Баку
После встречи трансфер доставит в центр азербайджанской столицы. Начнётся путешествие с прогулки по Старому городу — Ичери Шехер, где на извилистых улочках снимались сцены известных кинолент, таких как «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия» и «Тегеран-43». Мы увидим Девичью башню, ставшую символом города, посетим дворец Ширваншахов, некогда резиденцию средневековых правителей, и пройдём мимо старинных караван-сараев, где останавливались торговцы Шёлкового пути.
Прогуляемся по Бакинскому бульвару — набережной Каспия, обрамлённой пальмами и современными скульптурами. Полюбуемся на футуристическое здание Музея ковра, внешне напоминающее свёрнутый ковёр.
На территории парка «Малая Венеция» покатаемся на гондолах по узким каналам среди зелени и мостиков. После этого отправимся к Центру Гейдара Алиева, архитектурному шедевру, созданному Захой Хадид — его изогнутая форма и гладкие линии стали одним из самых узнаваемых образов современного Баку.
Завершим день у Аллеи шахидов, мемориального комплекса, расположенного на высоком плато. Здесь с обзорной площадки открывается панорама города и бухты — тот самый ракурс, который часто можно увидеть на открытках.
Заповедник «Гобустан», грязевые вулканы, Биби-Эйбат и нефтяная вышка
Утро начнётся с поездки к археологическому заповеднику «Гобустан», где на скалах сохранились петроглифы возрастом более 10 000 лет — сцены охоты, танцев и ритуалов, оставленные древними людьми. Познакомимся с экспозицией интерактивного музея.
Далее нас ждёт необычное природное явление — грязевые вулканы, которые создают пейзаж, напоминающий поверхность другой планеты. Из кратеров вырываются холодные потоки глины, создавая уникальный и почти безжизненный рельеф.
Мы также остановимся у мечети Биби-Эйбат, священного места, восстановленного в традициях исламской архитектуры. Рядом находится первая нефтяная вышка, с которой началась нефтяная история Азербайджана.
В обеденное время отдохнём у Каспийского моря, где можно насладиться свежим воздухом и видом на побережье. После насыщенного дня вернёмся обратно в Баку.
Атешгях, Янардаг, озеро Масазыр и Бешбармаг
Сегодня мы отправимся к Атешгяху, древнему зороастрийскому храму огня, где когда-то горел естественный газовый факел. Это место служило местом паломничества для последователей одной из старейших религий мира — зороастризма.
Продолжим путь к Янардагу, известной как Горящая гора, где природный газ выходит на поверхность и поддерживает непрерывное пламя на склоне — символ силы стихий и природной мистики.
Позже мы остановимся у розового озера Масазыр, воды которого окрашены в розоватые оттенки благодаря высокой концентрации соли и микроорганизмам — идеальное место для ярких фотографий.
Затем направимся к скале Бешбармаг, которую также называют скалой Желания. Это священное место, окружённое легендами, куда приезжают за исполнением заветных мечт.
Завершится день переездом в Губу, разместимся в горах.
Гачрешский лес, Красная Слобода и село Хыналыг
Раннее утро начнётся с остановки в Гачрешском лесу, одном из самых зелёных уголков региона, где царит спокойствие, а высокие деревья создают ощущение полного уединения.
Следом мы посетим Красную Слободу — уникальное поселение, где с давних времён живёт община горских евреев. Это единственное место в Европе, где они проживают столь компактно и сохраняют свои обычаи.
Проедем мимо панорамы Орлиного гнезда — живописной смотровой точки в горах.
Главной целью дня станет высокогорное село Хыналыг, расположенное на высоте более 2000 метров. Это одно из самых древних поселений Азербайджана с уникальным языком, культурой и архитектурой — дома здесь строятся из камня, один на другом.
Мы пообедаем в гостях у местной семьи. Вечером вернёмся в Баку.
Юг страны: чайные плантации, цитрусовые сады и озеро Амбуран
Сегодня направимся на юг страны, чтобы познакомиться с другой стороной Азербайджана. Первой остановкой станут чайные плантации, где выращивают знаменитый азербайджанский чай. Нас ждёт дегустация и рассказ о процессе выращивания и сбора листьев.
Затем мы прогуляемся по цитрусовым садам, где поспевают апельсины, лимоны и мандарины. Эти края славятся своим мягким климатом и ароматными плодами.
На обратном пути сделаем остановку у озера Амбуран — живописного водоёма, идеально подходящего для неспешного отдыха и фотосъёмки на фоне спокойной глади воды.
После насыщенного дня вернёмся в Баку.
Шемаха и Лагич: Джума-мечеть, винодельня «Абгора»
День начнётся с поездки в Шемаху, где мы посетим Джума-мечеть, одну из старейших в стране, основанную ещё в 743 году. Её архитектура сочетает в себе элементы раннеисламского стиля и местных традиций.
Далее отправимся на винодельню «Абгора», где по желанию можно будет поучаствовать в дегустации. Экскурсия познакомит нас с особенностями местного виноделия, сортами винограда и этапами производства.
Следующий пункт — Лагич, горная деревня, известная мастерскими по чеканке меди и ковроткачеству. Здесь можно увидеть, как вручную создаются традиционные изделия, а также приобрести сувениры.
По дороге обратно сделаем фотоостановки в горах, чтобы запечатлеть живописные виды. Для желающих — прогулка по канатному мосту, который добавит немного адреналина.
Вечером возвращаемся в столицу.
Окончание тура
У вас будет время отдохнуть и самостоятельно прогуляться, после чего трансфер доставит вас в аэропорт. До новых встреч!
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансфер от/до места встречи
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Проживание
- Питание
- При участии более 3 человек доплата с каждого участника 20 000 ₽