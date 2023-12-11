читать дальше не только с историческими достопримечательностями, но и с природой, культурой, людьми, которые живут в этой чудесной стране. С выбором гида однозначно не ошиблись! Большое спасибо!

У нас было всего 3 дня для знакомства с Азербайджаном, и за это короткое время благоадаря Рашаду мы смогли познакомиться