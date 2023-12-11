Знакомство с городом ветров Баку: трехдневная программа
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 10:00
8 апр в 10:00
$600 за экскурсию
Увидеть Баку и влюбиться: всё главное в столице и окрестностях
Пройти по городу в свете дня и ночных огней, изучить Ичери-Шехер, съездить в Атешгях и на Янардаг
Начало: Аэропорт Баку, по времени рейса
11 апр в 10:00
17 апр в 10:00
30 962 ₽ за человека
Первая встреча с Азербайджаном: знаковые символы Баку и окрестностей
Увидеть всё от авангарда Захи Хадид до древнего Ичери-Шехер, посетить Атешгях, Янардг и «Гобустан»
Начало: Аэропорт Баку, по времени рейса
8 апр в 10:00
9 апр в 10:00
39 354 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья11 декабря 2023Спасибо Рашаду за чудесные три дня в Азербайджане, интересные экскурсии, гостеприимство и заботу. Однозначно рекомендую этого гида для знакомства с чудесной страной.
- ЯЯрославская1 декабря 2023Благодарим Рашада за чудесные три дня в Азербайджане, за интересные экскурсии, гостеприимство и заботу. Определенно рекомендую этого гида для знакомства с прекрасной страной.
- ЕЕкатерина25 сентября 2023У нас было всего 3 дня для знакомства с Азербайджаном, и за это короткое время благоадаря Рашаду мы смогли познакомиться
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Бакинский фуникулёр»
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