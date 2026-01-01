В лучших традициях гостеприимства: большой тур по Закавказью с вкусными нотками
Объехать Азербайджан, Грузию, Армению, налюбоваться природой и архитектурой, отведать блюд и вин
Начало: Аэропорт Баку, с 9:00. Возможна встреча в любое вр...
«Заедем в монастырь Гегард: заглянем в кельи, поговорим о копье, пронзившем Иисуса Христа, и других реликвиях обители, погрузимся в историю становления христианства в Армении»
2 сен в 09:00
9 сен в 09:00
$1890 за человека
Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Увидеть огни Апшерона, насладиться кахетинским вином и попробовать армянский коньяк
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Следующая интересная локация — монастырь Гегард, высеченный в скале»
5 сен в 10:00
19 сен в 10:00
$1230 за человека
Кавказское комбо: гранд-тур по Азербайджану, Грузии и Армении
Увидеть пламя Янардага, полюбоваться Казбеком и попробовать армянский коньяк
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Также сегодня побываем в скальном монастыре Гегард»
5 сен в 08:00
19 сен в 08:00
119 800 ₽ за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Гегард»
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