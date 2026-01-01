Найдено 3 тура в категории « Гегард » в Баку на русском языке, цены от $1230. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. Формат Передвижение Цена По популярности На машине На автобусе Канатная дорога Велотуры На микроавтобусе 13 дней 1 отзыв В лучших традициях гостеприимства: большой тур по Закавказью с вкусными нотками Объехать Азербайджан, Грузию, Армению, налюбоваться природой и архитектурой, отведать блюд и вин Начало: Аэропорт Баку, с 9:00. Возможна встреча в любое вр... «Заедем в монастырь Гегард: заглянем в кельи, поговорим о копье, пронзившем Иисуса Христа, и других реликвиях обители, погрузимся в историю становления христианства в Армении» $1890 за человека Джиппинг На машине На микроавтобусе 12 дней 1 отзыв Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения Увидеть огни Апшерона, насладиться кахетинским вином и попробовать армянский коньяк Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при... «Следующая интересная локация — монастырь Гегард, высеченный в скале» $1230 за человека 12 дней Кавказское комбо: гранд-тур по Азербайджану, Грузии и Армении Увидеть пламя Янардага, полюбоваться Казбеком и попробовать армянский коньяк Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при... «Также сегодня побываем в скальном монастыре Гегард» 119 800 ₽ за билет Все туры Баку

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