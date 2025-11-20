Мои заказы

Джан Азербайджан: главные места в Азербайджане за 3 дня

В этом трёхдневным туре без проживания мы покажем вам, как красива и впечатляюще интересна наша страна — Азербайджан. Вы увидите в Баку все охраняемые ЮНЕСКО памятники, возраст которых исчисляется веками.

За
пределами столицы прикоснётесь к древней истории и культуре и полюбуетесь чудесной природой и горными пейзажами: побываете у розового озера Масазыргёль и похожих на марсианские склоны Хызы, погуляете среди грязевых вулканов и подниметесь на вершину, исполняющую желания.

Описание тура

Захватывающее путешествие по Азербайджану: 3 незабываемых дня День 1: Знакомство с Баку Первый день тура мы посвятим знакомству с Баку. Город состоит из двух частей — Внутреннего города и Внешнего. Внутренний город называют Старым городом. Старый город — сердце столицы, где сохранились памятники ЮНЕСКО: величественная Девичья башня, Дворец Ширваншахов и древние крепостные стены. Здесь снимались фрагменты из фильмов «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», а узкие улочки хранят легенды веков. Современный Баку встретит вас футуристическим центром Гейдара Алиева, пламенными башнями Flame Towers и живописной набережной с музеем ковров и колесом обозрения. Вы подниметесь на фуникулёре к смотровой площадке для панорамных видов города. День 2: Древности и чудеса природы Утро начнётся с посещения Гобустанского заповедника, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место, где зарождалась история Азербайджана! Вы окажетесь на стоянке древнего человека, среди огромных валунов и скал, украшенных уникальными петроглифами, которым тысячи лет. Мы посетим интерактивный музей, затем отправимся на прогулку среди скал. Это путешествие в прошлое, которое оживит ваше воображение! Далее наш путь лежит к одному из самых необычных природных явлений — грязевым вулканам. Знаете ли вы, что Азербайджан занимает первое место в мире по количеству таких вулканов? Вы увидите, как из недр земли вырывается целебная смесь грязи и нефти, образуя кипящие грязевые озёра. Позже вы увидите мечеть «Биби-Эйбат» и узнаете её непростую судьбу. А также мы рассмотрим макет первой в мире нефтяной вышки. Макет представляет собой деревяную конструкцию буровой установки, созданную по технологии XIX века. Далее нас ждёт Храм огня «Атешгях» — огнепоклонников (Зороастрийцев), уникальный, не имеющий себе подобного историко-религиозный комплекс. День 3: Природные чудеса и деликатесы Также вы познакомитесь с известными и величественными горами Азербайджана Горящая гора Янардаг — природный феномен с вечным пламенем. Радужные горы — марсианские пейзажи с разноцветными слоями пород. Священная гора Бешбармаг — место исполнения желаний с потрясающими видами на Каспий. Вы своими глазами увидите уникальное Розовое озеро «Масазыргёль». Оно известно и необычно своим ярким розовым оттенком. В мире насчитывается всего 8 озер, которые имеют такую же особенность. Позже вас ожидает дегустация чёрной икры — изысканный финал путешествия с возможностью приобрести деликатесы. В программу всех дней включены перерывы на обед в аутентичных ресторанах. Подарите себе незабываемое путешествие по стране огней — забронируйте тур прямо сейчас! Важная информация:
  • Экскурсия 3-х дневная (но без проживания) и проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером.
  • В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду — теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь.
  • Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно.
  • Во время экскурсии можем прерваться на обед.
  • При желании можем изменить даты экскурсий.

Начало экскурсий около 9:00-10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пламенные башни (Flame Towers)
  • Нагорный парк (Смотровая площадка)
  • Аллея почетного захоронения
  • Дворец «Исмаилия»
  • «Зеленый» рынок
  • Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви
  • Старый город
  • Комплекс Дворца Ширваншахов
  • Караван-Сараи
  • Бани (Хамамы): баня Ага Микаила, баня Касум-Бека
  • Девичья Башня
  • Улица, где снимался культовый фильм «Бриллиантовая Рука»
  • Мечети
  • Грязевые вулканы
  • Гобустанский государственный историко-художественный заповедник
  • Первая нефтяная вышка в мире
  • Храм огня «Атешгях»
  • Горы (несколько локаций)
  • Розовое озеро «Масазыргель»
  • Каспийское море
Что включено
  • Транспорт
  • Услуга гида
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Проживание в гостинице
  • Обед и личные расходы
  • Музей Гобустан - 6$ (10 манат) за человека
  • На гору Янардаг - 5$ (9 манат) за человека
  • Храм Атешгях - 5$ (9 манат) за человека
  • Поездка к грязевым вулканам на внедорожнике - 20 долларов за группу (1-3 человека)
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсий около 9:00-10:00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

