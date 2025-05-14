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в Азербайджане однозначно прекрасным. Для меня особенно ценен подход Турала и Маиса, который состоит не в формальной отработке заказа с провозом по указанным точкам, а в глубоком погружении в историю и культуру в сочетании с заботой о каждом госте. Хотите красивые фотографии - они точно будут. Хотите получить достаточно информации - тоже будет! Большое спасибо, если еще приеду в Азербайджан, то точно обращусь для организации поездки по новым маршрутам.