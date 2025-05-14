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Туры по мечетям и соборам Баку

Найдено 3 тура в категории «Мечети и Соборы» в Баку на русском языке, цены от $350, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
На машине
3 дня
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30%
2 отзыва
Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
Попробовать местную икру, полюбоваться Радужными горами и увидеть великолепную мечеть Биби-Эйбат
Начало: Баку, место вашего проживания, время по договорённ...
Завтра в 10:00
22 июн в 10:00
$420$600 за всё до 4 чел.
В Шеки через Шемаху, Гейчай и Габалу: индивидуальное путешествие
На машине
2 дня
В Шеки через Шемаху, Гейчай и Габалу: индивидуальное путешествие
Увидеть одну из древнейших мечетей Кавказа, полюбоваться горами и осмотреть Дворец шекинских ханов
Начало: Баку, место и время - по договорённости
25 июн в 10:00
2 июл в 10:00
€350 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
2 дня
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Посетить водопад Хал-Хал, пройти по Исмаиллинскому мосту и увидеть древнюю Джума-мечеть
Начало: Баку, ул. Азиза Алиева, время обговаривается индив...
Завтра в 08:00
22 июн в 08:00
$400 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на туры

  • В
    Валерия
    14 мая 2025
    Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
    Если сомневаетесь- не сомневайтесь! И сам Турал, и его команда гидов (обзорную по Баку мне проводил Маис) сделают ваше пребывание
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    в Азербайджане однозначно прекрасным. Для меня особенно ценен подход Турала и Маиса, который состоит не в формальной отработке заказа с провозом по указанным точкам, а в глубоком погружении в историю и культуру в сочетании с заботой о каждом госте. Хотите красивые фотографии - они точно будут. Хотите получить достаточно информации - тоже будет! Большое спасибо, если еще приеду в Азербайджан, то точно обращусь для организации поездки по новым маршрутам.

  • Ю
    Юлия
    9 апреля 2025
    Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
    Три дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересно, комфортно! Сам тур очень
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    насыщенный, все без исключения стоит посмотреть. Орхан помогал нам во всём, о чем мы просили, стал нам близким другом! Спасибо за открытие Азербайджана!

    Три дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересноТри дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересноТри дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересноТри дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересноТри дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Мечети и Соборы»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
  2. В Шеки через Шемаху, Гейчай и Габалу: индивидуальное путешествие
  3. Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Янардаг
  2. Гобустан
  3. Мавзолей Дири Баба
  4. Девичья башня
  5. Джума-Мечеть
  6. Дворец Ширваншахов
  7. Апшерон
  8. Нагорный парк
  9. Старый город
  10. Мечеть Биби-Эйбат
Сколько стоит тур в Баку в июне 2025
Сейчас в Баку в категории "Мечети и Соборы" можно забронировать 3 тура от 350 до 420 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Мечети и Соборы», 2 ⭐ отзыва, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август