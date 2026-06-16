Беловежская пуща, Каменец и Коссово: трансфер на 1 день из Бреста

Самые интересные места Брестской области находятся далеко друг от друга, и за один день непросто увидеть их самостоятельно. В этом путешествии вы посетите Беловежскую пущу, подниметесь на Каменецкую башню и побываете в дворцовых комплексах Ружан и Коссово. В результате познакомитесь с природным и историческим наследием Беларуси — от заповедного леса до резиденций могущественных магнатских родов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

9:00 — выезд из Бреста. Я встречу вас в удобном месте, и мы отправимся в путь. За окном — поля, перелески и деревни Брестчины.

10:00–10:45 — Музей природы. Первая остановка в Беловежской пуще. Вы увидите экспозиции, которые знакомят с обитателями заповедного леса — от зубров до редких птиц. Это отличное начало перед живой встречей с лесом.

11:00–13:20 — обзорная экскурсия по пуще. Вы отправитесь на автобусе с местным гидом заповедника. Маршрут пройдёт через лес к многовековым дубам, с остановками у царских мостов и лесных озёр. Вы увидите места, куда самостоятельные туристы обычно не попадают.

13:20–14:00 — вольеры и кормление животных. Я встречу вас после экскурсии, и мы отправимся к вольерам. Вы покормите зубров, оленей, кабанов и других лесных жителей — с рук и под моим присмотром.

14:20–15:00 — Каменецкая башня. Вы подниметесь к знаменитому донжону XIII века. Перед вами предстанет памятник оборонного зодчества, переживший столетия.

16:15–17:00 — дворец Сапег в Ружанах. Вы посетите возрождённую резиденцию могущественного рода Сапег. Перед вами откроется архитектурный ансамбль, в котором угадывается былое величие одного из самых влиятельных магнатских родов Речи Посполитой.

17:20–18:00 — дворец Пусловских в Коссово. Финальный аккорд путешествия — самостоятельный осмотр неоготического замка. Вы пройдётесь по залам, подниметесь на смотровые площадки и полюбуетесь видами на окрестности.

18:30 — возвращение в Брест. Я отвезу вас обратно. Время в программе указано ориентировочно и может меняться в зависимости от продолжительности остановок и ваших пожеланий.

Организационные детали