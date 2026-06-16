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Беловежская пуща, Каменец и Коссово: трансфер на 1 день из Бреста

Зубры, древняя башня и дворцы магнатов в одном путешествии
Самые интересные места Брестской области находятся далеко друг от друга, и за один день непросто увидеть их самостоятельно.

В этом путешествии вы посетите Беловежскую пущу, подниметесь на Каменецкую башню и побываете в дворцовых комплексах Ружан и Коссово.

В результате познакомитесь с природным и историческим наследием Беларуси — от заповедного леса до резиденций могущественных магнатских родов.
Беловежская пуща, Каменец и Коссово: трансфер на 1 день из Бреста
Беловежская пуща, Каменец и Коссово: трансфер на 1 день из Бреста
Беловежская пуща, Каменец и Коссово: трансфер на 1 день из Бреста

Описание трансфер

9:00 — выезд из Бреста. Я встречу вас в удобном месте, и мы отправимся в путь. За окном — поля, перелески и деревни Брестчины.

10:00–10:45 — Музей природы. Первая остановка в Беловежской пуще. Вы увидите экспозиции, которые знакомят с обитателями заповедного леса — от зубров до редких птиц. Это отличное начало перед живой встречей с лесом.

11:00–13:20 — обзорная экскурсия по пуще. Вы отправитесь на автобусе с местным гидом заповедника. Маршрут пройдёт через лес к многовековым дубам, с остановками у царских мостов и лесных озёр. Вы увидите места, куда самостоятельные туристы обычно не попадают.

13:20–14:00 — вольеры и кормление животных. Я встречу вас после экскурсии, и мы отправимся к вольерам. Вы покормите зубров, оленей, кабанов и других лесных жителей — с рук и под моим присмотром.

14:20–15:00 — Каменецкая башня. Вы подниметесь к знаменитому донжону XIII века. Перед вами предстанет памятник оборонного зодчества, переживший столетия.

16:15–17:00 — дворец Сапег в Ружанах. Вы посетите возрождённую резиденцию могущественного рода Сапег. Перед вами откроется архитектурный ансамбль, в котором угадывается былое величие одного из самых влиятельных магнатских родов Речи Посполитой.

17:20–18:00 — дворец Пусловских в Коссово. Финальный аккорд путешествия — самостоятельный осмотр неоготического замка. Вы пройдётесь по залам, подниметесь на смотровые площадки и полюбуетесь видами на окрестности.

18:30 — возвращение в Брест. Я отвезу вас обратно. Время в программе указано ориентировочно и может меняться в зависимости от продолжительности остановок и ваших пожеланий.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Škoda Rapid 2017 года, кондиционер. В салоне есть питьевая вода, Wi-Fi. Предоставлю детские кресла и бустеры — сообщите возраст ребёнка при бронировании
  • Дополнительно оплачивается обед в Пуще, входные билеты в заповедник и дворцы. Помогу сориентироваться по стоимости и подскажу, где приобрести билеты
  • Экскурсия в Пуще: проводится местным гидом заповедника на автобусе
  • Осмотр дворца Пусловских: самостоятельный, времени достаточно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 114 туристов
Я вожу трансферы по региону и Беларуси. Мои поездки — это не просто сухие факты, а живые истории, которые погружают вас в атмосферу места. Я люблю свою работу за возможность
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делиться эмоциями, знакомить людей с культурой и открывать для них новые грани знакомых достопримечательностей. В наших поездках вы не просто услышите о прошлом — вы попробуете его на вкус! Я включаю в трансферы остановки в аутентичные кафе, где подают блюда по особым рецептам.

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