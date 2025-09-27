Г Галина Брест раскрывает свои тайны Дата посещения: 25 сентября 2025 Экскурсия получилась спонтанная. Гид сразу откликнулся. Встретились в условленнои месте без опозданий. Рассказывал интересно все по существу без кучи дат которые не запоминаются. Экскурсия прошла интересно. Рекомендуем

М Марина Брест раскрывает свои тайны Дата посещения: 20 августа 2025 Очень хороший гид, интересно рассказывает. 5+

С Светлана Брест раскрывает свои тайны Экскурсия понравилась, для первого знакомства с городом - просто идеально! Узнала много интересного и необычного о Бресте, то, чего просто не заметишь, гуляя самостоятельно. Спасибо Александру!

С Сергей Брест раскрывает свои тайны Замечательно. Интересно и в меру по времени.

К Кира Брест раскрывает свои тайны Недавно посетила экскурсию по Бресту и это было незабываемое впечатление! Очень знающий и увлеченный гид. Он поделился множеством интересных фактов о городе и его истории.

Экскурсия была хорошо организована. Рекомендую всем, кто интересуется историей и культурой, обязательно посетить этот замечательный город!

О Ольга Брест раскрывает свои тайны Спасибо большое!!! Александр чудесный экскурсовод!!! С Вами было очень интересно!!!

В Вероника Брест раскрывает свои тайны Спасибо Александру за мини-путешествие!!! Интресные истории, красивый маршрут, история города! Все прошло на одном дыхании, молодежи 19 лет очень понравилось! Рекомендую!!!

К Ксения Брест раскрывает свои тайны Большое спасибо Александру за познавательную и увлекательную экскурсию!! Очень рекомендуем!

Н Наталья Брест раскрывает свои тайны Очень академичная, структурированная и насыщенная экскурсия.

По времени недолгая, как раз достаточно, чтобы узнать всё самое интересное о городе и не устать.

А Андрей Брест раскрывает свои тайны Спасибо большое за великолепную Экскурсию.

Активно, живо, позитивно и много информации.

Всем нам очень понравилось 🤩😄

О Ольга Брест раскрывает свои тайны Александр замечательный экскурсовод. Всё понравилось! Впечатлений масса, узнали много нового, заинтересовал на 100%. Рекомендуем!

А Анна Брест раскрывает свои тайны Отличная экскурсия! Александр рассказал все о городе, непринужденно и интересно.

Молодым людям 18 лет очень понравилось.

Знаю, насколько важны отзывы, ведь сам всегда на них ориентируюсь. Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии с Александром.



Нам действительно читать дальше крупно повезло, потому что Александр великолепно рассказал всю историю региона и города, провел нас по невероятно интересным маршрутам. Чувствуется, что он искренне любит свой город — Брест.



Поэтому смело рекомендую всем, кто планирует поездку сюда. Вы точно останетесь довольны! Всем добрый день!Знаю, насколько важны отзывы, ведь сам всегда на них ориентируюсь. Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии с Александром.Нам действительно

А Аннушка Брест раскрывает свои тайны Нам не повезло с погодой - периодически начинался дождь. Но сама прогулка и рассказ были очень интересными. Нам показали и рассказали, не только историю города и его основные достопримечательности, но и колоритные дворики Бреста)

С Снитко Брест раскрывает свои тайны Экскурсовод Александр большой профессионал. Захватывающий рассказ впечатления только положительные

Т Тимур Брест раскрывает свои тайны Рады что попали на экскурсию к Александру. Очень приятный человек. Экскурсия оказалась интересной и познавательной. Спасибо!

Н Николаева Брест раскрывает свои тайны Благодарим Александра за интересный рассказ о Бресте. Экскурсия помогла по-другому взглянуть на город,в котором мы уже были около недели. Несколько историй из жизни местных,поведанных экскурсоводом,стали удачным дополнением к основному историческому экскурсы.

Процветания и профессиональных успехов!

Ю Юлия Брест раскрывает свои тайны Приятная прогулка по центру города

Н Наталья Брест раскрывает свои тайны Приятная пешеходная прогулка,лёгкое прикосновение к истории города. Александр хороший рассказчик,все понятно,с любовью рассказал об основных вехах. Нам понравилось! Благодарим