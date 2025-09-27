Мои заказы

Необычные дома в Бресте

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные дома» в Бресте, цены от 4600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Брест раскрывает свои тайны
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Брест раскрывает свои тайны
Погрузитесь в атмосферу Бреста, гуляя по его улицам и открывая для себя уникальные места и истории. Узнайте, чем живёт этот удивительный город
Начало: В историческом центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4600 ₽ за всё до 8 чел.
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
На машине
4.5 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость и исторический центр
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Пешая
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5450 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомство с Брестом
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Брестом
Прогулка по Бресту - это встреча с историей и архитектурой. Узнайте, почему здесь нет зданий старше 19 века и как связаны польские вывески с городом
Завтра в 09:00
11 дек в 15:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    27 сентября 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Дата посещения: 25 сентября 2025
    Экскурсия получилась спонтанная. Гид сразу откликнулся. Встретились в условленнои месте без опозданий. Рассказывал интересно все по существу без кучи дат которые не запоминаются. Экскурсия прошла интересно. Рекомендуем
  • М
    Марина
    21 августа 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Дата посещения: 20 августа 2025
    Очень хороший гид, интересно рассказывает. 5+
  • С
    Светлана
    8 ноября 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Экскурсия понравилась, для первого знакомства с городом - просто идеально! Узнала много интересного и необычного о Бресте, то, чего просто не заметишь, гуляя самостоятельно. Спасибо Александру!
  • С
    Сергей
    3 ноября 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Замечательно. Интересно и в меру по времени.
  • К
    Кира
    3 ноября 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Недавно посетила экскурсию по Бресту и это было незабываемое впечатление! Очень знающий и увлеченный гид. Он поделился множеством интересных фактов о городе и его истории.
    Экскурсия была хорошо организована. Рекомендую всем, кто интересуется историей и культурой, обязательно посетить этот замечательный город!
  • О
    Ольга
    2 ноября 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Спасибо большое!!! Александр чудесный экскурсовод!!! С Вами было очень интересно!!!
  • В
    Вероника
    2 ноября 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Спасибо Александру за мини-путешествие!!! Интресные истории, красивый маршрут, история города! Все прошло на одном дыхании, молодежи 19 лет очень понравилось! Рекомендую!!!
  • К
    Ксения
    29 октября 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Большое спасибо Александру за познавательную и увлекательную экскурсию!! Очень рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    21 октября 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Очень академичная, структурированная и насыщенная экскурсия.
    По времени недолгая, как раз достаточно, чтобы узнать всё самое интересное о городе и не устать.
  • А
    Андрей
    29 сентября 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Спасибо большое за великолепную Экскурсию.
    Активно, живо, позитивно и много информации.
    Всем нам очень понравилось 🤩😄
  • О
    Ольга
    21 сентября 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Александр замечательный экскурсовод. Всё понравилось! Впечатлений масса, узнали много нового, заинтересовал на 100%. Рекомендуем!
  • А
    Анна
    6 сентября 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Отличная экскурсия! Александр рассказал все о городе, непринужденно и интересно.
    Молодым людям 18 лет очень понравилось.
  • Р
    Руслан
    5 сентября 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Всем добрый день!

    Знаю, насколько важны отзывы, ведь сам всегда на них ориентируюсь. Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии с Александром.

    Нам действительно
    читать дальше

    крупно повезло, потому что Александр великолепно рассказал всю историю региона и города, провел нас по невероятно интересным маршрутам. Чувствуется, что он искренне любит свой город — Брест.

    Поэтому смело рекомендую всем, кто планирует поездку сюда. Вы точно останетесь довольны!

  • А
    Аннушка
    2 сентября 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Нам не повезло с погодой - периодически начинался дождь. Но сама прогулка и рассказ были очень интересными. Нам показали и рассказали, не только историю города и его основные достопримечательности, но и колоритные дворики Бреста)
  • С
    Снитко
    1 сентября 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Экскурсовод Александр большой профессионал. Захватывающий рассказ впечатления только положительные
  • Т
    Тимур
    27 августа 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Рады что попали на экскурсию к Александру. Очень приятный человек. Экскурсия оказалась интересной и познавательной. Спасибо!
  • Н
    Николаева
    27 августа 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Благодарим Александра за интересный рассказ о Бресте. Экскурсия помогла по-другому взглянуть на город,в котором мы уже были около недели. Несколько историй из жизни местных,поведанных экскурсоводом,стали удачным дополнением к основному историческому экскурсы.
    Процветания и профессиональных успехов!
  • Ю
    Юлия
    25 августа 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Приятная прогулка по центру города
  • Н
    Наталья
    23 августа 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Приятная пешеходная прогулка,лёгкое прикосновение к истории города. Александр хороший рассказчик,все понятно,с любовью рассказал об основных вехах. Нам понравилось! Благодарим
  • Д
    Денис
    23 августа 2025
    Брест раскрывает свои тайны
    Лёгкий променад с важными деталями в истории. Александр погрузил в атмосферу города, познакомил с его главным символом - фонарщиком и важными историческими достопримечательностями. Александру спасибо за комфортную и дружескую атмосферу.

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Брест раскрывает свои тайны
  2. Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
  3. Брест: выйти из сумрака веков
  4. Знакомство с Брестом
Какие места ещё посмотреть в Бресте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Беловежская пуща
  2. Самое главное
  3. Брестская Крепость
  4. Советская улица
  5. Железнодорожный вокзал
  6. Музей железнодорожной техники
  7. Художественный Музей
  8. Старый город
  9. Музей обороны Брестской крепости
  10. Монумент «Мужество»
Сколько стоит экскурсия по Бресту в декабре 2025
Сейчас в Бресте в категории "Необычные дома" можно забронировать 4 экскурсии от 4600 до 14 100. Туристы уже оставили гидам 242 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
