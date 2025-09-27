Индивидуальная
до 8 чел.
Брест раскрывает свои тайны
Погрузитесь в атмосферу Бреста, гуляя по его улицам и открывая для себя уникальные места и истории. Узнайте, чем живёт этот удивительный город
Начало: В историческом центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4600 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость и исторический центр
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5450 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Брестом
Прогулка по Бресту - это встреча с историей и архитектурой. Узнайте, почему здесь нет зданий старше 19 века и как связаны польские вывески с городом
Завтра в 09:00
11 дек в 15:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина27 сентября 2025Брест раскрывает свои тайныДата посещения: 25 сентября 2025Экскурсия получилась спонтанная. Гид сразу откликнулся. Встретились в условленнои месте без опозданий. Рассказывал интересно все по существу без кучи дат которые не запоминаются. Экскурсия прошла интересно. Рекомендуем
- ММарина21 августа 2025Брест раскрывает свои тайныДата посещения: 20 августа 2025Очень хороший гид, интересно рассказывает. 5+
- ССветлана8 ноября 2025Экскурсия понравилась, для первого знакомства с городом - просто идеально! Узнала много интересного и необычного о Бресте, то, чего просто не заметишь, гуляя самостоятельно. Спасибо Александру!
- ССергей3 ноября 2025Замечательно. Интересно и в меру по времени.
- ККира3 ноября 2025Недавно посетила экскурсию по Бресту и это было незабываемое впечатление! Очень знающий и увлеченный гид. Он поделился множеством интересных фактов о городе и его истории.
Экскурсия была хорошо организована. Рекомендую всем, кто интересуется историей и культурой, обязательно посетить этот замечательный город!
- ООльга2 ноября 2025Спасибо большое!!! Александр чудесный экскурсовод!!! С Вами было очень интересно!!!
- ВВероника2 ноября 2025Спасибо Александру за мини-путешествие!!! Интресные истории, красивый маршрут, история города! Все прошло на одном дыхании, молодежи 19 лет очень понравилось! Рекомендую!!!
- ККсения29 октября 2025Большое спасибо Александру за познавательную и увлекательную экскурсию!! Очень рекомендуем!
- ННаталья21 октября 2025Очень академичная, структурированная и насыщенная экскурсия.
По времени недолгая, как раз достаточно, чтобы узнать всё самое интересное о городе и не устать.
- ААндрей29 сентября 2025Спасибо большое за великолепную Экскурсию.
Активно, живо, позитивно и много информации.
Всем нам очень понравилось 🤩😄
- ООльга21 сентября 2025Александр замечательный экскурсовод. Всё понравилось! Впечатлений масса, узнали много нового, заинтересовал на 100%. Рекомендуем!
- ААнна6 сентября 2025Отличная экскурсия! Александр рассказал все о городе, непринужденно и интересно.
Молодым людям 18 лет очень понравилось.
- РРуслан5 сентября 2025Всем добрый день!
Знаю, насколько важны отзывы, ведь сам всегда на них ориентируюсь. Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии с Александром.
Нам действительно
- ААннушка2 сентября 2025Нам не повезло с погодой - периодически начинался дождь. Но сама прогулка и рассказ были очень интересными. Нам показали и рассказали, не только историю города и его основные достопримечательности, но и колоритные дворики Бреста)
- ССнитко1 сентября 2025Экскурсовод Александр большой профессионал. Захватывающий рассказ впечатления только положительные
- ТТимур27 августа 2025Рады что попали на экскурсию к Александру. Очень приятный человек. Экскурсия оказалась интересной и познавательной. Спасибо!
- ННиколаева27 августа 2025Благодарим Александра за интересный рассказ о Бресте. Экскурсия помогла по-другому взглянуть на город,в котором мы уже были около недели. Несколько историй из жизни местных,поведанных экскурсоводом,стали удачным дополнением к основному историческому экскурсы.
Процветания и профессиональных успехов!
- ЮЮлия25 августа 2025Приятная прогулка по центру города
- ННаталья23 августа 2025Приятная пешеходная прогулка,лёгкое прикосновение к истории города. Александр хороший рассказчик,все понятно,с любовью рассказал об основных вехах. Нам понравилось! Благодарим
- ДДенис23 августа 2025Лёгкий променад с важными деталями в истории. Александр погрузил в атмосферу города, познакомил с его главным символом - фонарщиком и важными историческими достопримечательностями. Александру спасибо за комфортную и дружескую атмосферу.
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Бресте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Бресту в декабре 2025
Сейчас в Бресте в категории "Необычные дома" можно забронировать 4 экскурсии от 4600 до 14 100. Туристы уже оставили гидам 242 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Бресте на 2025 год по теме «Необычные дома», 242 ⭐ отзыва, цены от 4600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль