Беловежская пуща — без очереди к вольерам и сувенирных ларьков? Именно такой вы увидите её со мной. Поедем в заповедные места, куда обычным туристам вход закрыт. На рассвете или закате, когда звери выходят кормиться на опушки, вы окажетесь с ними лицом к лицу. Без толпы, без гидов с флажками. Только вы и лес.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В отличие от стандартных экскурсий, наш маршрут пройдёт вдали от протоптанных троп. На внедорожнике Land Rover Defender мы попадём в те уголки парка, куда доступ строго ограничен. Наша главная цель — понаблюдать за дикими животными в их естественной среде.

Вы увидите:

охраняемые поля и опушки, где звери кормятся в сумерках

места выходов зубра, оленя, лани и косули (с большой вероятностью встречи)

лесные участки, закрытые для массового посещения

естественные переходы животных

Сложно сказать заранее, кто именно из лесных обитателей выйдет к нам. Если повезёт, встретим оленей, ланей, косуль, зубров, лис и других зверей, которые в предрассветный или предзакатный час отправляются на поиски пищи.

Организационные детали

Едем на внедорожнике Land Rover Defender, подготовленном для движения по труднопроходимой местности. Автомобиль оборудован холодильником, запасом питьевой и технической воды, а также розетками 12 и 220 В. Для детей от 5 лет предусмотрены бустеры

Остаток суммы вносится непосредственно перед поездкой наличными в белорусских рублях

Так как мы будем находиться в пограничной зоне, возьмите с собой документы, удостоверяющие личность

В стоимость входят