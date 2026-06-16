Беловежская пуща — без очереди к вольерам и сувенирных ларьков? Именно такой вы увидите её со мной. Поедем в заповедные места, куда обычным туристам вход закрыт. На рассвете или закате, когда звери выходят кормиться на опушки, вы окажетесь с ними лицом к лицу. Без толпы, без гидов с флажками. Только вы и лес.
Описание экскурсии
В отличие от стандартных экскурсий, наш маршрут пройдёт вдали от протоптанных троп. На внедорожнике Land Rover Defender мы попадём в те уголки парка, куда доступ строго ограничен. Наша главная цель — понаблюдать за дикими животными в их естественной среде.
Вы увидите:
- охраняемые поля и опушки, где звери кормятся в сумерках
- места выходов зубра, оленя, лани и косули (с большой вероятностью встречи)
- лесные участки, закрытые для массового посещения
- естественные переходы животных
Сложно сказать заранее, кто именно из лесных обитателей выйдет к нам. Если повезёт, встретим оленей, ланей, косуль, зубров, лис и других зверей, которые в предрассветный или предзакатный час отправляются на поиски пищи.
Организационные детали
- Едем на внедорожнике Land Rover Defender, подготовленном для движения по труднопроходимой местности. Автомобиль оборудован холодильником, запасом питьевой и технической воды, а также розетками 12 и 220 В. Для детей от 5 лет предусмотрены бустеры
- Остаток суммы вносится непосредственно перед поездкой наличными в белорусских рублях
- Так как мы будем находиться в пограничной зоне, возьмите с собой документы, удостоверяющие личность
В стоимость входят
- Походный завтрак или ужин на огне
- Аренда биноклей для наблюдения
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Большую часть своей жизни я был связан с дикой природой Беларуси. Хочу помочь вам окунуться в этот загадочный и разнообразный мир, увидеть своими глазами диких животных и птиц в их естественной среде обитания. Я работаю в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь. Буду рад составить вам компанию в самых заповедных местах нашего края. Давайте вместе насладимся красотой и разнообразием его обитателей!
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии на «Джип-сафари по заповедным уголкам Беловежской пущи (из Бреста)»
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия из Бреста в Беловежскую пущу
Увидеть зубров и реликтовый лес, познакомиться с историей и культурой Беларуси
30 июн в 09:00
1 июл в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
Познакомиться с заповедным лесом и его историей
Начало: В месте вашего проживания
19 июн в 09:00
20 июн в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Ранний или, наоборот, предзакатный выезд, поиск зубров в дикой природе и завтрак в лесу
Начало: В деревне Мыльниск
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в Беловежскую пущу
Знакомство с заповедной природой и судьбой первобытного реликтового леса - для детей и взрослых
Начало: От места проживания в пределах Бреста
2 июл в 08:00
5 июл в 08:00
10 370 ₽ за всё до 5 чел.
от 31 500 ₽ за экскурсию