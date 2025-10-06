Мои заказы

Трансфер из Бреста на экскурсии в Беловежскую пущу

Путешествие одного дня на комфортабельном микроавтобусе
Беловежская пуща хранит тысячелетнюю историю и первозданную природу, которую не найти больше нигде в Беларуси.

Я отвезу вас в национальный парк, где вы самостоятельно проведёте насыщенный день: побываете в музеях, познакомитесь с зубрами, увидите древние поселения, узнаете легенды и вернётесь с чувством, что прикоснулись к живой истории.
5
3 отзыва
Описание трансфер

Примерный тайминг из расчёта предоставляемых национальным парком экскурсионных и других услуг.

9:00 — встреча в Бресте, отправление

10:00 — музей природы

Первую остановку сделаем в одном из лучших тематических музеев в Европе. В пяти залах вы:

  • познакомитесь с историей и биоразнообразием Беловежской пущи
  • узнаете об этапах развития древнего леса и исчезнувших животных
  • увидите, как меняется природа в разные времена года
  • услышите любопытные истории из жизни лесных обитателей

11:00 — обзорная автобусная экскурсия (60 км) по территории Беловежской пущи

В сопровождении местного гида вы проедете по территории парка и увидите:

  • 600-летний дуб и 350-летнюю сосну
  • живописные озёра и разнообразные ландшафты
  • исторические памятники и «Царский тракт» — бывшую стратегическую дорогу
  • старинные царские мостики с двуглавыми орлами

12:00 — музей народного быта и старинных технологий

Здесь вы:

  • узнаете о повседневной жизни жителей пущи 19 века
  • увидите предметы быта и утварь, без которых тогда невозможно было обойтись
  • познакомитесь с процессом самогоноварения

13:30 — зубры и прогулка по вольерам

Далее вас ждёт встреча с «царём пущи» — зубром, а также другими обитателями заповедника. Для этого вы пройдёте пешком вглубь чащи около 1 км мимо вольеров с животными.

14:00 — археологический музей под открытым небом

Здесь вы увидите три экспозиции, отражающие историю белорусских земель, от каменного века до раннего средневековья:

  • стоянки каменного века
  • поселения бронзового и раннего железного века
  • древнегерманское подворье и славянское поселение

Если вы путешествуете с детьми, эту экскурсию можно заменить на посещение поместья Деда Мороза, который принимает гостей круглый год.

16:00 — Каменецкая башня

На обратном пути в Брест мы остановимся у единственного в Беларуси памятника оборонительных сооружений 12–13 веков, сохранившегося в первозданном виде.

17:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Путешествие проходит на микроавтобусе Renault Trafic с кондиционером, вместимостью 8 пассажиров, объёмным багажным отделением. Для детей — по запросу автокресло и бустер
  • На всех локациях в Беловежской пуще с вами будут работать местные гиды (по желанию)
  • В поездке с вами буду я или другой профессиональный водитель из нашей команды

В стоимость входит

  • Транспортные услуги
  • Бронирование экскурсий в Беловежской пуще и в Каменецкой башне (по желанию)

Не входит в стоимость трансфера

  • Обзорные экскурсии на выбранных локациях
  • Входные билеты
  • Аудиогиды
  • Питание
  • Прокат велосипедов/электросамокатов
  • По понедельникам обзорные экскурсии в Беловежской пуще не проводятся
  • В Каменецкой башне понедельник — выходной

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 151 туриста
Коммуникабельность, общительность, порядочность и профессионализм. Официально осуществляю пассажирские перевозки на территории Республики Беларусь, включён в соответствующий Реестр автомобильных перевозчиков и Реестр субъектов туристической деятельности с правом осуществления международного и внутреннего туризма. В
читать дальше

моей команде имеются аттестованные экскурсоводы и гиды-переводчики, в совершенстве владеющие английским, немецким и польским языками. Мы обладаем обширными познаниями истории родного края и его историко-культурных ценностей, являемся уникальными носителями информации об исторических событиях и фактах недавнего прошлого. В процессе нашего путешествия этими знаниями о прошлом готовы поделиться и с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
Рута
6 окт 2025
Наконец-то я добралась до отзыва. Хочу поделиться впечатлениями. Андрей - это настоящая "служба заботы". Заранее все обсудили и спланировали. Предупредил о том, что открылась новая выставка. Сразу, на выходе из
читать дальше

отеля, я поняла, что поездка будет приятной. Это не про "заказали, заплатили, получили". Это как с добрым дальним родственником, с которым редко видитесь, но ощущаете себя родными. Во время поездки много говорили об истории Бреста. По прибытию в Пущу нас снабдили питьевой водой, за что отдельное спасибо (я про этот момент как то совсем забыла). Везде нас сопроводил, помог сориентироваться. А при посещении Каменецкой башни еще и помог организовать для моих ребят бесплатные билеты. Приятная поездка, которая закончилась классическим "усталые, но довольные, мы возвратились в гостиницу"…

Ольга
Ольга
26 сен 2025
25 сентября ездили в заповедник с Андреем, наша компания 3 взрослых и 3 подростка.
Андрей рассказал много интересного по пути в Беловежскую Пущу об истории заповедника, отвечал на наши многочисленные вопросы
читать дальше

о стране, знает много, чего не услышали на экскурсии в заповеднике. Андрей помог приобрести билеты в кассе заповедника, порекомендовал что посетить дополнительно к обзорной экскурсии (музей Природы). Сопровождал нас на прогулке по вольерам с животными. Общительный, очень интересный собеседник. На обратном пути посетили Каменецкую башню, а так же по нашей просьбе местный магазин с очень вкусной продукцией мясокомбината. Автомобиль комфортный, с багажным отделением, куда поместились все наши чемоданы, что было очень актуально, т. к. после поездки в Пущу мы уезжали из Бреста на поезде.
Рекомендуем Андрея как гида, водителя, экскурсовода.

М
Максим
23 сен 2025
Спасибо Андрею за трансфер из Бреста в Беловежскую пущу. Забрали и привезли нас в удобном для нас месте. Удобный автомобиль. По пути рассказал много интересного. Все четко по графику, что было нам важно. Поездкой остались довольны.

