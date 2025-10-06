Трансфер из Бреста на экскурсии в Беловежскую пущу
Путешествие одного дня на комфортабельном микроавтобусе
Беловежская пуща хранит тысячелетнюю историю и первозданную природу, которую не найти больше нигде в Беларуси.
Я отвезу вас в национальный парк, где вы самостоятельно проведёте насыщенный день: побываете в музеях, познакомитесь с зубрами, увидите древние поселения, узнаете легенды и вернётесь с чувством, что прикоснулись к живой истории.
3 отзыва
Описание трансфер
Примерный тайминг из расчёта предоставляемых национальным парком экскурсионных и других услуг.
9:00 — встреча в Бресте, отправление
10:00 — музей природы
Первую остановку сделаем в одном из лучших тематических музеев в Европе. В пяти залах вы:
познакомитесь с историей и биоразнообразием Беловежской пущи
узнаете об этапах развития древнего леса и исчезнувших животных
увидите, как меняется природа в разные времена года
услышите любопытные истории из жизни лесных обитателей
11:00 — обзорная автобусная экскурсия (60 км) по территории Беловежской пущи
В сопровождении местного гида вы проедете по территории парка и увидите:
600-летний дуб и 350-летнюю сосну
живописные озёра и разнообразные ландшафты
исторические памятники и «Царский тракт» — бывшую стратегическую дорогу
старинные царские мостики с двуглавыми орлами
12:00 — музей народного быта и старинных технологий
Здесь вы:
узнаете о повседневной жизни жителей пущи 19 века
увидите предметы быта и утварь, без которых тогда невозможно было обойтись
познакомитесь с процессом самогоноварения
13:30 — зубры и прогулка по вольерам
Далее вас ждёт встреча с «царём пущи» — зубром, а также другими обитателями заповедника. Для этого вы пройдёте пешком вглубь чащи около 1 км мимо вольеров с животными.
14:00 — археологический музей под открытым небом
Здесь вы увидите три экспозиции, отражающие историю белорусских земель, от каменного века до раннего средневековья:
стоянки каменного века
поселения бронзового и раннего железного века
древнегерманское подворье и славянское поселение
Если вы путешествуете с детьми, эту экскурсию можно заменить на посещение поместья Деда Мороза, который принимает гостей круглый год.
16:00 — Каменецкая башня
На обратном пути в Брест мы остановимся у единственного в Беларуси памятника оборонительных сооружений 12–13 веков, сохранившегося в первозданном виде.
17:00 — возвращение в город
Организационные детали
Путешествие проходит на микроавтобусе Renault Trafic с кондиционером, вместимостью 8 пассажиров, объёмным багажным отделением. Для детей — по запросу автокресло и бустер
На всех локациях в Беловежской пуще с вами будут работать местные гиды (по желанию)
В поездке с вами буду я или другой профессиональный водитель из нашей команды
В стоимость входит
Транспортные услуги
Бронирование экскурсий в Беловежской пуще и в Каменецкой башне (по желанию)
Не входит в стоимость трансфера
Обзорные экскурсии на выбранных локациях
Входные билеты
Аудиогиды
Питание
Прокат велосипедов/электросамокатов
По понедельникам обзорные экскурсии в Беловежской пуще не проводятся
В Каменецкой башне понедельник — выходной
Ответы на вопросы
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Андрей — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 151 туриста
Коммуникабельность, общительность, порядочность и профессионализм.
Официально осуществляю пассажирские перевозки на территории Республики Беларусь, включён в соответствующий Реестр автомобильных перевозчиков и Реестр субъектов туристической деятельности с правом осуществления международного и внутреннего туризма.
В читать дальше
моей команде имеются аттестованные экскурсоводы и гиды-переводчики, в совершенстве владеющие английским, немецким и польским языками.
Мы обладаем обширными познаниями истории родного края и его историко-культурных ценностей, являемся уникальными носителями информации об исторических событиях и фактах недавнего прошлого. В процессе нашего путешествия этими знаниями о прошлом готовы поделиться и с вами!
Отзывы и рейтинг
Основано на 3 отзывах
Р
Рута
6 окт 2025
Наконец-то я добралась до отзыва. Хочу поделиться впечатлениями. Андрей - это настоящая "служба заботы". Заранее все обсудили и спланировали. Предупредил о том, что открылась новая выставка. Сразу, на выходе из читать дальше
отеля, я поняла, что поездка будет приятной. Это не про "заказали, заплатили, получили". Это как с добрым дальним родственником, с которым редко видитесь, но ощущаете себя родными. Во время поездки много говорили об истории Бреста. По прибытию в Пущу нас снабдили питьевой водой, за что отдельное спасибо (я про этот момент как то совсем забыла). Везде нас сопроводил, помог сориентироваться. А при посещении Каменецкой башни еще и помог организовать для моих ребят бесплатные билеты. Приятная поездка, которая закончилась классическим "усталые, но довольные, мы возвратились в гостиницу"…
Ольга
26 сен 2025
25 сентября ездили в заповедник с Андреем, наша компания 3 взрослых и 3 подростка. Андрей рассказал много интересного по пути в Беловежскую Пущу об истории заповедника, отвечал на наши многочисленные вопросы читать дальше
о стране, знает много, чего не услышали на экскурсии в заповеднике. Андрей помог приобрести билеты в кассе заповедника, порекомендовал что посетить дополнительно к обзорной экскурсии (музей Природы). Сопровождал нас на прогулке по вольерам с животными. Общительный, очень интересный собеседник. На обратном пути посетили Каменецкую башню, а так же по нашей просьбе местный магазин с очень вкусной продукцией мясокомбината. Автомобиль комфортный, с багажным отделением, куда поместились все наши чемоданы, что было очень актуально, т. к. после поездки в Пущу мы уезжали из Бреста на поезде. Рекомендуем Андрея как гида, водителя, экскурсовода.
М
Максим
23 сен 2025
Спасибо Андрею за трансфер из Бреста в Беловежскую пущу. Забрали и привезли нас в удобном для нас месте. Удобный автомобиль. По пути рассказал много интересного. Все четко по графику, что было нам важно. Поездкой остались довольны.