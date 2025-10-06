Беловежская пуща хранит тысячелетнюю историю и первозданную природу, которую не найти больше нигде в Беларуси. Я отвезу вас в национальный парк, где вы самостоятельно проведёте насыщенный день: побываете в музеях, познакомитесь с зубрами, увидите древние поселения, узнаете легенды и вернётесь с чувством, что прикоснулись к живой истории.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Примерный тайминг из расчёта предоставляемых национальным парком экскурсионных и других услуг.

9:00 — встреча в Бресте, отправление

10:00 — музей природы

Первую остановку сделаем в одном из лучших тематических музеев в Европе. В пяти залах вы:

познакомитесь с историей и биоразнообразием Беловежской пущи

узнаете об этапах развития древнего леса и исчезнувших животных

увидите, как меняется природа в разные времена года

услышите любопытные истории из жизни лесных обитателей

11:00 — обзорная автобусная экскурсия (60 км) по территории Беловежской пущи

В сопровождении местного гида вы проедете по территории парка и увидите:

600-летний дуб и 350-летнюю сосну

живописные озёра и разнообразные ландшафты

исторические памятники и «Царский тракт» — бывшую стратегическую дорогу

старинные царские мостики с двуглавыми орлами

12:00 — музей народного быта и старинных технологий

Здесь вы:

узнаете о повседневной жизни жителей пущи 19 века

увидите предметы быта и утварь, без которых тогда невозможно было обойтись

познакомитесь с процессом самогоноварения

13:30 — зубры и прогулка по вольерам

Далее вас ждёт встреча с «царём пущи» — зубром, а также другими обитателями заповедника. Для этого вы пройдёте пешком вглубь чащи около 1 км мимо вольеров с животными.

14:00 — археологический музей под открытым небом

Здесь вы увидите три экспозиции, отражающие историю белорусских земель, от каменного века до раннего средневековья:

стоянки каменного века

поселения бронзового и раннего железного века

древнегерманское подворье и славянское поселение

Если вы путешествуете с детьми, эту экскурсию можно заменить на посещение поместья Деда Мороза, который принимает гостей круглый год.

16:00 — Каменецкая башня

На обратном пути в Брест мы остановимся у единственного в Беларуси памятника оборонительных сооружений 12–13 веков, сохранившегося в первозданном виде.

17:00 — возвращение в город

Организационные детали

Путешествие проходит на микроавтобусе Renault Trafic с кондиционером, вместимостью 8 пассажиров, объёмным багажным отделением. Для детей — по запросу автокресло и бустер

На всех локациях в Беловежской пуще с вами будут работать местные гиды (по желанию)

В поездке с вами буду я или другой профессиональный водитель из нашей команды

В стоимость входит

Транспортные услуги

Бронирование экскурсий в Беловежской пуще и в Каменецкой башне (по желанию)

Не входит в стоимость трансфера

Обзорные экскурсии на выбранных локациях

Входные билеты

Аудиогиды

Питание

Прокат велосипедов/электросамокатов