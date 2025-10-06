Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Бресте, цены от 5450 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
На машине
4.5 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость и исторический центр
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Пешая
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5450 ₽ за всё до 6 чел.
Трансфер из Бреста на экскурсии в Беловежскую пущу
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Бреста на экскурсии в Беловежскую пущу
Путешествие одного дня на комфортабельном микроавтобусе
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
15 900 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рута
    6 октября 2025
    Трансфер из Бреста на экскурсии в Беловежскую пущу
    Наконец-то я добралась до отзыва. Хочу поделиться впечатлениями. Андрей - это настоящая "служба заботы". Заранее все обсудили и спланировали. Предупредил
    читать дальше

    о том, что открылась новая выставка. Сразу, на выходе из отеля, я поняла, что поездка будет приятной. Это не про "заказали, заплатили, получили". Это как с добрым дальним родственником, с которым редко видитесь, но ощущаете себя родными. Во время поездки много говорили об истории Бреста. По прибытию в Пущу нас снабдили питьевой водой, за что отдельное спасибо (я про этот момент как то совсем забыла). Везде нас сопроводил, помог сориентироваться. А при посещении Каменецкой башни еще и помог организовать для моих ребят бесплатные билеты. Приятная поездка, которая закончилась классическим "усталые, но довольные, мы возвратились в гостиницу"…

  • О
    Ольга
    26 сентября 2025
    Трансфер из Бреста на экскурсии в Беловежскую пущу
    25 сентября ездили в заповедник с Андреем, наша компания 3 взрослых и 3 подростка.
    Андрей рассказал много интересного по пути в
    читать дальше

    Беловежскую Пущу об истории заповедника, отвечал на наши многочисленные вопросы о стране, знает много, чего не услышали на экскурсии в заповеднике. Андрей помог приобрести билеты в кассе заповедника, порекомендовал что посетить дополнительно к обзорной экскурсии (музей Природы). Сопровождал нас на прогулке по вольерам с животными. Общительный, очень интересный собеседник. На обратном пути посетили Каменецкую башню, а так же по нашей просьбе местный магазин с очень вкусной продукцией мясокомбината. Автомобиль комфортный, с багажным отделением, куда поместились все наши чемоданы, что было очень актуально, т. к. после поездки в Пущу мы уезжали из Бреста на поезде.
    Рекомендуем Андрея как гида, водителя, экскурсовода.

    25 сентября ездили в заповедник с Андреем, наша компания 3 взрослых и 3 подростка25 сентября ездили в заповедник с Андреем, наша компания 3 взрослых и 3 подростка25 сентября ездили в заповедник с Андреем, наша компания 3 взрослых и 3 подростка25 сентября ездили в заповедник с Андреем, наша компания 3 взрослых и 3 подростка25 сентября ездили в заповедник с Андреем, наша компания 3 взрослых и 3 подростка25 сентября ездили в заповедник с Андреем, наша компания 3 взрослых и 3 подростка25 сентября ездили в заповедник с Андреем, наша компания 3 взрослых и 3 подростка25 сентября ездили в заповедник с Андреем, наша компания 3 взрослых и 3 подростка25 сентября ездили в заповедник с Андреем, наша компания 3 взрослых и 3 подростка25 сентября ездили в заповедник с Андреем, наша компания 3 взрослых и 3 подростка
  • М
    Максим
    23 сентября 2025
    Трансфер из Бреста на экскурсии в Беловежскую пущу
    Спасибо Андрею за трансфер из Бреста в Беловежскую пущу. Забрали и привезли нас в удобном для нас месте. Удобный автомобиль. По пути рассказал много интересного. Все четко по графику, что было нам важно. Поездкой остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
  2. Брест: выйти из сумрака веков
  3. Трансфер из Бреста на экскурсии в Беловежскую пущу
Какие места ещё посмотреть в Бресте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Беловежская пуща
  2. Самое главное
  3. Брестская Крепость
  4. Советская улица
  5. Железнодорожный вокзал
  6. Музей железнодорожной техники
  7. Художественный Музей
  8. Старый город
  9. Музей обороны Брестской крепости
  10. Монумент «Мужество»
Сколько стоит экскурсия по Бресту в декабре 2025
Сейчас в Бресте в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 5450 до 15 900. Туристы уже оставили гидам 196 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Бресте на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 196 ⭐ отзывов, цены от 5450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль