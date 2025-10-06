Индивидуальная
Брестская крепость и исторический центр
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Брест: выйти из сумрака веков
Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
Трансфер из Бреста на экскурсии в Беловежскую пущу
Путешествие одного дня на комфортабельном микроавтобусе
- РРута6 октября 2025Наконец-то я добралась до отзыва. Хочу поделиться впечатлениями. Андрей - это настоящая "служба заботы". Заранее все обсудили и спланировали. Предупредил
- ООльга26 сентября 202525 сентября ездили в заповедник с Андреем, наша компания 3 взрослых и 3 подростка.
Андрей рассказал много интересного по пути в
- ММаксим23 сентября 2025Спасибо Андрею за трансфер из Бреста в Беловежскую пущу. Забрали и привезли нас в удобном для нас месте. Удобный автомобиль. По пути рассказал много интересного. Все четко по графику, что было нам важно. Поездкой остались довольны.
