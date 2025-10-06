читать дальше

о том, что открылась новая выставка. Сразу, на выходе из отеля, я поняла, что поездка будет приятной. Это не про "заказали, заплатили, получили". Это как с добрым дальним родственником, с которым редко видитесь, но ощущаете себя родными. Во время поездки много говорили об истории Бреста. По прибытию в Пущу нас снабдили питьевой водой, за что отдельное спасибо (я про этот момент как то совсем забыла). Везде нас сопроводил, помог сориентироваться. А при посещении Каменецкой башни еще и помог организовать для моих ребят бесплатные билеты. Приятная поездка, которая закончилась классическим "усталые, но довольные, мы возвратились в гостиницу"…