Приглашаю вас в авторское путешествие в Беловежскую пущу. Я сертифицированный гид по Бресту и национальному парку.
Обещаю не только интересные факты, но и живое знакомство с удивительными белорусскими уголками, которые наполнены историей, природной красотой и особой атмосферой.
Обещаю не только интересные факты, но и живое знакомство с удивительными белорусскими уголками, которые наполнены историей, природной красотой и особой атмосферой.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Бреста
9:20–9:40 — Чернавчицы и Троицкий костёл 16 века
10:00–10:25 — Каменец, Каменецкая башня и Свято-Симеоновский храм
10:45 — прибытие в Беловежскую пущу
11:00–13:00 — автобусная экскурсия с гидом нацпарка по исторической дороге, осмотр реликтового леса, дуба-патриарха и музея народного быта
13:00–14:40 — вольеры с животными: зубры, олени, кабаны, волки и другие обитатели пущи
14:40–15:20 — обед в местном кафе
16:30–17:00 — возвращение в Брест
Организационные детали
- Поедем на минивэне Mercedes Vito. Бустер и детское автокресло — по запросу
- Остаток экскурсии оплачивается на месте в белорусских рублях по курсу НБ РБ
- Программа может меняться по запросу
Дополнительные расходы
- автобусная экскурсия с гидом национального парка — 30 бел. руб. за взрослого, 18 бел. руб. за ребёнка
- посещение вольеров — 14 бел. руб. за взрослого, 8 бел. руб. за ребёнка
- обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 359 туристов
Я родилась и выросла в Бресте и искренне люблю этот город с его богатой историей и уникальной атмосферой. Изучая Брест и его многовековые тайны, я постоянно открываю для себя новые
Входит в следующие категории Бреста
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