Экскурсия предлагает прогулку по исторической части Бреста, где можно увидеть здание бывшей лютеранской кирхи и дом Машерова.
Аллея кованых фонарей вдохновит произведениями Гоголя, а Брестский Арбат подарит незабываемые впечатления. На набережной Франциска Скорины откроются умиротворяющие пейзажи.
Увлекательные хроники города расскажут о семье Вуйчик, потере синагоги и первом монетном дворе Беларуси. Подходит для всей семьи, без возрастных ограничений
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Историческая прогулка
- 🏛 Уникальные здания
- 🗺 Уютные улочки
- 📜 Увлекательные хроники
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Лютеранская кирха
- Дом Машерова
- Аллея кованых фонарей
- Брестский Арбат
- Набережная Франциска Скорины
Описание экскурсии
Вы увидите здание бывшей лютеранской кирхи и дом Машерова на улице Карла Маркса.
Оцените Аллею кованых фонарей, создатели которой вдохновлялись произведениями Гоголя.
Прогуляетесь по Брестскому Арбату.
Полюбуетесь умиротворяющими пейзажами на набережной Франциска Скорины.
Познакомитесь с увлекательными брестскими хрониками, которые напоминают сюжеты фильмов разных жанров:
- Романтической драмой о семье Вуйчик
- Остросюжетным детективом о потере синагоги
- Трагикомедией о работе первого монетного двора на территории Беларуси
Организационные детали
- Возрастных ограничений нет — буду рада видеть вашу семью в полном составе, однако учитывайте продолжительность прогулки
- На сайте вы оплачиваете 22% стоимости, оставшуюся часть — гиду в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день проведения экскурсии
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 222 туристов
Доброго времени суток! Меня зовут Юлия. Со школьной скамьи занимаюсь краеведческими исследованиями, имею историческое образование и просто безмерно люблю родной город! Брестчина — особенный регион нашей страны, колоритный край со своими уникальными традициями. Ну а главной культурной жемчужиной является город с тысячелетней историей — прекрасный Брест. Многогранный и толерантный, мультикультурный и многоконфессиональный город над Бугом ждёт вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Марина
2 ноя 2025
Благодарим Юлию за интересную и познавательную экскурсию! Время пролетело не заметно. Она профессионал своего дела.
И
Илья
1 ноя 2025
Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Молодая девушка влюблена в свой город и болеет душой за него!
При таком отношении рассказ приобретает теплоту,город становится ближе, ты как будто примеряешь его на себя.
К окончанию экскурсии с наступлением сумерек город сжимается до экскурсовода, а размытые границы домов и улиц обнимают.
Хотелось бы,чтобы как можно больше посетителей узнали об этом городе и о его жемчужине.
Спасибо.
Оксана
1 сен 2025
Отзыв о пешей экскурсии по Бресту с гидом Юлией.
Недавно побывали на удивительной пешей прогулке по Бресту, и остались в полном восторге! Наш гид Юлия — настоящий профессионал и влюбленный в
И
Истомин
27 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Экскурсовод Юля выше всяких похвал, с любовью и большим запасом знаний рассказывающая о своём городе. Большое спасибо Юле за прекрасно проведённую экскурсию.
М
Михаил/Ольга
25 авг 2025
Все хорошо. Спасибо за рекомендации. Жаль, что в конце немного дождик помешал.
П
Павел
23 авг 2025
Были большой компанией с детьми. Все остались довольны. Рекомендую гида для знакомства с Брестом.
К
Ксения
23 авг 2025
Очень приятная девушка. Историк по образованию. Рассказала про историю города в контексте истории Восточной Европы. В меру исторических фактов, плюс истории жителей города и известных личностей. Интересно. Советую.
Ю
Юлия
17 авг 2025
Однозначно к посещению!!! Юлия душевный гид любящий свой город и страну. Неспешный маршрут, всё было в удовольствие. Закончили зажжением фонарей. Без Юлии Брест был бы нами не закончен.
A
Andrey
15 авг 2025
Нужно набираться опыта и поднимать квалификацию!
М
Мария
20 июл 2025
Отличная экскурсия, увлекательный рассказ и лёгкая прогулка по городу. И Юлия и Брест нас очаровали❤️ Захотелось вернуться в город еще и провести больше времени в таком уютном месте!
Ольга
19 июл 2025
Интересная экскурсия
Наталья
13 июл 2025
Увлекательная экскурсия, на которой мы узнали много интересных фактов из истории Бреста. Отдельное спасибо приятному и эрудированному гиду за его профессионализм и интересную подачу материала. Экскурсия однозначно стоит того, чтобы ее посетить.
Н
Наталья
7 июл 2025
Провели прекрасное и познавательное время на экскурсии по Бресту. Спасибо Юлии за интересное знакомство с городом!
А
Анна
5 июл 2025
Все было супер и интересно. Спасибо)
С
Сергей
28 июн 2025
Отличная экскурсия, приятный и эрудированный гид Юлия. Всем рекомендую!
