М Марина Благодарим Юлию за интересную и познавательную экскурсию! Время пролетело не заметно. Она профессионал своего дела.

И Илья Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Молодая девушка влюблена в свой город и болеет душой за него!

При таком отношении рассказ приобретает теплоту,город становится ближе, ты как будто примеряешь его на себя.

К окончанию экскурсии с наступлением сумерек город сжимается до экскурсовода, а размытые границы домов и улиц обнимают.

Хотелось бы,чтобы как можно больше посетителей узнали об этом городе и о его жемчужине.

Спасибо.

Оксана

Недавно побывали на удивительной пешей прогулке по Бресту, и остались в полном восторге! Наш гид Юлия — настоящий профессионал и влюбленный в читать дальше свой город человек. Будучи коренной брестчанкой, она с такой теплотой и знанием дела рассказывала о каждом уголке, что чувствовалось: для нее это не просто работа, а дело сердца.

Несмотря на молодость, Юлия глубоко и проникновенно окунула нас в эпоху Бреста Литовского, узнали о древней истории города, его торговом значении и средневековых тайнах.

Отдельное удовольствие — современные легенды и байки, которые Юлия умело вплетала в маршрут. Ее приятный голос и грамотная речь делали повествование настолько захватывающим, что два часа пролетели незаметно.

Мы прошли по центру города, увидели все знаковые места, а самое главное — Юлия подробно объяснила, как не пропустить визитную карточку Бреста — церемонию зажигания фонарей! Теперь мы точно знаем, когда и где нужно быть, чтобы застать это волшебное действо.

Итог: экскурсия получилась насыщенной, душевной и очень познавательной. Юлия — гид, который умеет увлечь и подарить настоящее понимание города. Однозначно рекомендую! Если будете в Бресте — обязательно идите на прогулку с Юлией.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Отзыв о пешей экскурсии по Бресту с гидом Юлией.Недавно побывали на удивительной пешей прогулке по Бресту, и остались в полном восторге! Наш гид Юлия — настоящий профессионал и влюбленный в

И Истомин Прекрасная экскурсия. Экскурсовод Юля выше всяких похвал, с любовью и большим запасом знаний рассказывающая о своём городе. Большое спасибо Юле за прекрасно проведённую экскурсию.

М Михаил/Ольга Все хорошо. Спасибо за рекомендации. Жаль, что в конце немного дождик помешал.

П Павел Были большой компанией с детьми. Все остались довольны. Рекомендую гида для знакомства с Брестом.

К Ксения Очень приятная девушка. Историк по образованию. Рассказала про историю города в контексте истории Восточной Европы. В меру исторических фактов, плюс истории жителей города и известных личностей. Интересно. Советую.

Ю Юлия Однозначно к посещению!!! Юлия душевный гид любящий свой город и страну. Неспешный маршрут, всё было в удовольствие. Закончили зажжением фонарей. Без Юлии Брест был бы нами не закончен.

A Andrey Нужно набираться опыта и поднимать квалификацию!

М Мария Отличная экскурсия, увлекательный рассказ и лёгкая прогулка по городу. И Юлия и Брест нас очаровали❤️ Захотелось вернуться в город еще и провести больше времени в таком уютном месте!

Ольга Интересная экскурсия

Наталья Увлекательная экскурсия, на которой мы узнали много интересных фактов из истории Бреста. Отдельное спасибо приятному и эрудированному гиду за его профессионализм и интересную подачу материала. Экскурсия однозначно стоит того, чтобы ее посетить.

Н Наталья Провели прекрасное и познавательное время на экскурсии по Бресту. Спасибо Юлии за интересное знакомство с городом!

А Анна Все было супер и интересно. Спасибо)