Пешком по чудному Бресту

Прогулка по историческому Бресту: откройте для себя тайны старинных улиц и домов, погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Экскурсия предлагает прогулку по исторической части Бреста, где можно увидеть здание бывшей лютеранской кирхи и дом Машерова.

Аллея кованых фонарей вдохновит произведениями Гоголя, а Брестский Арбат подарит незабываемые впечатления. На набережной Франциска Скорины откроются умиротворяющие пейзажи.

Увлекательные хроники города расскажут о семье Вуйчик, потере синагоги и первом монетном дворе Беларуси. Подходит для всей семьи, без возрастных ограничений
5
29 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Историческая прогулка
  • 🏛 Уникальные здания
  • 🗺 Уютные улочки
  • 📜 Увлекательные хроники
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Лютеранская кирха
  • Дом Машерова
  • Аллея кованых фонарей
  • Брестский Арбат
  • Набережная Франциска Скорины

Описание экскурсии

Вы увидите здание бывшей лютеранской кирхи и дом Машерова на улице Карла Маркса.

Оцените Аллею кованых фонарей, создатели которой вдохновлялись произведениями Гоголя.

Прогуляетесь по Брестскому Арбату.

Полюбуетесь умиротворяющими пейзажами на набережной Франциска Скорины.

Познакомитесь с увлекательными брестскими хрониками, которые напоминают сюжеты фильмов разных жанров:

  • Романтической драмой о семье Вуйчик
  • Остросюжетным детективом о потере синагоги
  • Трагикомедией о работе первого монетного двора на территории Беларуси

Организационные детали

  • Возрастных ограничений нет — буду рада видеть вашу семью в полном составе, однако учитывайте продолжительность прогулки
  • На сайте вы оплачиваете 22% стоимости, оставшуюся часть — гиду в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день проведения экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 222 туристов
Доброго времени суток! Меня зовут Юлия. Со школьной скамьи занимаюсь краеведческими исследованиями, имею историческое образование и просто безмерно люблю родной город! Брестчина — особенный регион нашей страны, колоритный край со своими уникальными традициями. Ну а главной культурной жемчужиной является город с тысячелетней историей — прекрасный Брест. Многогранный и толерантный, мультикультурный и многоконфессиональный город над Бугом ждёт вас!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

Пешком по чудному Бресту (Оксана)Пешком по чудному Бресту (Оксана)Пешком по чудному Бресту (Оксана)Пешком по чудному Бресту (Оксана)Пешком по чудному Бресту (Оксана)Пешком по чудному Бресту (Оксана)Пешком по чудному Бресту (Оксана)Пешком по чудному Бресту (Оксана)Пешком по чудному Бресту (Оксана)Пешком по чудному Бресту (Оксана)Пешком по чудному Бресту (Истомин)Пешком по чудному Бресту (Истомин)Пешком по чудному Бресту (Истомин)Пешком по чудному Бресту (Истомин)Пешком по чудному Бресту (Истомин)Пешком по чудному Бресту (Истомин)Пешком по чудному Бресту (Истомин)Пешком по чудному Бресту (Истомин)Пешком по чудному Бресту (Истомин)Пешком по чудному Бресту (Истомин)Пешком по чудному Бресту (Юлия)Пешком по чудному Бресту (Юлия)Пешком по чудному Бресту (Юлия)Пешком по чудному Бресту (Юлия)Пешком по чудному Бресту (ольга)Пешком по чудному Бресту (ольга)Пешком по чудному Бресту (ольга)Пешком по чудному Бресту (Марина)Пешком по чудному Бресту (Марина)Пешком по чудному Бресту (Марина)
М
Марина
2 ноя 2025
Благодарим Юлию за интересную и познавательную экскурсию! Время пролетело не заметно. Она профессионал своего дела.
И
Илья
1 ноя 2025
Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Молодая девушка влюблена в свой город и болеет душой за него!
При таком отношении рассказ приобретает теплоту,город становится ближе, ты как будто примеряешь его на себя.
К окончанию экскурсии с наступлением сумерек город сжимается до экскурсовода, а размытые границы домов и улиц обнимают.
Хотелось бы,чтобы как можно больше посетителей узнали об этом городе и о его жемчужине.
Спасибо.
Оксана
Оксана
1 сен 2025
Отзыв о пешей экскурсии по Бресту с гидом Юлией.
Недавно побывали на удивительной пешей прогулке по Бресту, и остались в полном восторге! Наш гид Юлия — настоящий профессионал и влюбленный в
читать дальше

свой город человек. Будучи коренной брестчанкой, она с такой теплотой и знанием дела рассказывала о каждом уголке, что чувствовалось: для нее это не просто работа, а дело сердца.
Несмотря на молодость, Юлия глубоко и проникновенно окунула нас в эпоху Бреста Литовского, узнали о древней истории города, его торговом значении и средневековых тайнах.
Отдельное удовольствие — современные легенды и байки, которые Юлия умело вплетала в маршрут. Ее приятный голос и грамотная речь делали повествование настолько захватывающим, что два часа пролетели незаметно.
Мы прошли по центру города, увидели все знаковые места, а самое главное — Юлия подробно объяснила, как не пропустить визитную карточку Бреста — церемонию зажигания фонарей! Теперь мы точно знаем, когда и где нужно быть, чтобы застать это волшебное действо.
Итог: экскурсия получилась насыщенной, душевной и очень познавательной. Юлия — гид, который умеет увлечь и подарить настоящее понимание города. Однозначно рекомендую! Если будете в Бресте — обязательно идите на прогулку с Юлией.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Отзыв о пешей экскурсии по Бресту с гидом Юлией.Отзыв о пешей экскурсии по Бресту с гидом Юлией.Отзыв о пешей экскурсии по Бресту с гидом Юлией.Отзыв о пешей экскурсии по Бресту с гидом Юлией.Отзыв о пешей экскурсии по Бресту с гидом Юлией.Отзыв о пешей экскурсии по Бресту с гидом Юлией.Отзыв о пешей экскурсии по Бресту с гидом Юлией.Отзыв о пешей экскурсии по Бресту с гидом Юлией.Отзыв о пешей экскурсии по Бресту с гидом Юлией.Отзыв о пешей экскурсии по Бресту с гидом Юлией.
И
Истомин
27 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Экскурсовод Юля выше всяких похвал, с любовью и большим запасом знаний рассказывающая о своём городе. Большое спасибо Юле за прекрасно проведённую экскурсию.
Прекрасная экскурсия. Экскурсовод Юля выше всяких похвал, с любовью и большим запасом знаний рассказывающая о своёмПрекрасная экскурсия. Экскурсовод Юля выше всяких похвал, с любовью и большим запасом знаний рассказывающая о своёмПрекрасная экскурсия. Экскурсовод Юля выше всяких похвал, с любовью и большим запасом знаний рассказывающая о своёмПрекрасная экскурсия. Экскурсовод Юля выше всяких похвал, с любовью и большим запасом знаний рассказывающая о своёмПрекрасная экскурсия. Экскурсовод Юля выше всяких похвал, с любовью и большим запасом знаний рассказывающая о своёмПрекрасная экскурсия. Экскурсовод Юля выше всяких похвал, с любовью и большим запасом знаний рассказывающая о своёмПрекрасная экскурсия. Экскурсовод Юля выше всяких похвал, с любовью и большим запасом знаний рассказывающая о своёмПрекрасная экскурсия. Экскурсовод Юля выше всяких похвал, с любовью и большим запасом знаний рассказывающая о своёмПрекрасная экскурсия. Экскурсовод Юля выше всяких похвал, с любовью и большим запасом знаний рассказывающая о своёмПрекрасная экскурсия. Экскурсовод Юля выше всяких похвал, с любовью и большим запасом знаний рассказывающая о своём
М
Михаил/Ольга
25 авг 2025
Все хорошо. Спасибо за рекомендации. Жаль, что в конце немного дождик помешал.
П
Павел
23 авг 2025
Были большой компанией с детьми. Все остались довольны. Рекомендую гида для знакомства с Брестом.
К
Ксения
23 авг 2025
Очень приятная девушка. Историк по образованию. Рассказала про историю города в контексте истории Восточной Европы. В меру исторических фактов, плюс истории жителей города и известных личностей. Интересно. Советую.
Ю
Юлия
17 авг 2025
Однозначно к посещению!!! Юлия душевный гид любящий свой город и страну. Неспешный маршрут, всё было в удовольствие. Закончили зажжением фонарей. Без Юлии Брест был бы нами не закончен.
Однозначно к посещению!!! Юлия душевный гид любящий свой город и страну. Неспешный маршрут, всё было вОднозначно к посещению!!! Юлия душевный гид любящий свой город и страну. Неспешный маршрут, всё было вОднозначно к посещению!!! Юлия душевный гид любящий свой город и страну. Неспешный маршрут, всё было вОднозначно к посещению!!! Юлия душевный гид любящий свой город и страну. Неспешный маршрут, всё было в
A
Andrey
15 авг 2025
Нужно набираться опыта и поднимать квалификацию!
М
Мария
20 июл 2025
Отличная экскурсия, увлекательный рассказ и лёгкая прогулка по городу. И Юлия и Брест нас очаровали❤️ Захотелось вернуться в город еще и провести больше времени в таком уютном месте!
Ольга
Ольга
19 июл 2025
Интересная экскурсия
Наталья
Наталья
13 июл 2025
Увлекательная экскурсия, на которой мы узнали много интересных фактов из истории Бреста. Отдельное спасибо приятному и эрудированному гиду за его профессионализм и интересную подачу материала. Экскурсия однозначно стоит того, чтобы ее посетить.
Н
Наталья
7 июл 2025
Провели прекрасное и познавательное время на экскурсии по Бресту. Спасибо Юлии за интересное знакомство с городом!
А
Анна
5 июл 2025
Все было супер и интересно. Спасибо)
С
Сергей
28 июн 2025
Отличная экскурсия, приятный и эрудированный гид Юлия. Всем рекомендую!

Входит в следующие категории Бреста

