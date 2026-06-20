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Мини-группа
до 4 чел.
Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
Прочувствовать подлинную роскошь и изящество разных эпох в комфортной и дружеской атмосфере
Начало: По договорённости
Расписание: в четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
24 июн в 10:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На BMW - по замкам и святыням Беларуси
Трансфер в Ружаны, Коссово, Жировичи и Сынковичи - из Гродно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
23 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно
Увидеть Мир, Несвиж и Новогрудок
Начало: По договорённости с организатором
20 июл в 08:00
23 июл в 08:00
16 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Лиду и обратно
С комфортом доехать до одного из древнейших городов и замков Беларуси
Начало: От Вашего дома
Завтра в 08:00
22 июн в 08:00
14 744 ₽ за всё до 4 чел.
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