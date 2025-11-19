Зимний Гродно особенно красив — с иллюминацией, ароматом глинтвейна и звоном колоколов. Мы прогуляемся по историческому центру и я расскажу, как здесь встречали Рождество и Новый год.
Вы услышите легенды о древних замках и храмах, познакомитесь с необычными местными традициями, а по желанию продегустируете местную кухню.
Описание экскурсии
- Вы увидите замки великих князей Литовских и королей Речи Посполитой
- Услышите истории, связанные с ними, и узнаете, как зарождался город на берегу Немана
- Посетите старинный храм с богатым убранством
- Разберётесь, что такое стации, воты и рождественская шопка
- Побываете в самой большой и красивой синагоге Восточной Европы с белоснежным молельным залом 16 века
- Выясните, чем синагога отличается от других храмов, и вспомните трагичные страницы истории евреев на этих землях
- Прогуляетесь по мощёным улочкам, заглянете в уютные дворики
- Подниметесь на смотровую площадку и увидите исторический центр с с трассировкой улиц 1560 года
- Может быть, услышите мелодии трубача с пожарной каланчи — традиционное действо для горожан и гостей
Конечно, мы поговорим о традициях празднования Рождества и Нового года на этих землях. Откуда пришла ель, почему её украшают шарами и гирляндами, кому изначально готовили подарки. А некоторые местные традиции празднования смогут вас удивить и развеселить.
По желанию сделаем паузу для кофе, а я посоветую вам, где купить сувениры, вкусно поужинать, куда сходить и что посмотреть самостоятельно.
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
- Дополнительные расходы: посещение Большой хоральной синагоги — пожертвование в любой валюте наличными, вход на смотровую площадку — 2 бел. руб. с чел. (оплата наличными или картой), кофепауза (по желанию)
- Возрастных ограничений нет, но с грудными и маленькими детьми могут возникнуть сложности во время экскурсии
- Если вы на своём транспорте, в котором есть место для гида, то часть экскурсии может пройти мобильнее и мы меньше замерзнём. Детали обсудим в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Гродно
Провела экскурсии для 1181 туриста
Меня зовут Инна, я родилась в Беларуси, получила здесь высшее филологическое образование. Уже в студенческие годы, благодаря общению с друзьями и преподавателями, начала интересоваться местной историей. Позже стала работать в сфере туризма и краеведения. Также много путешествовала по другим городам и странам. Ведь следуя словам из песни «… чтоб любить Беларусь нашу милую, надо в разных краях побывать».
