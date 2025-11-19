Зимний Гродно особенно красив — с иллюминацией, ароматом глинтвейна и звоном колоколов. Мы прогуляемся по историческому центру и я расскажу, как здесь встречали Рождество и Новый год. Вы услышите легенды о древних замках и храмах, познакомитесь с необычными местными традициями, а по желанию продегустируете местную кухню.

Описание экскурсии

Вы увидите замки великих князей Литовских и королей Речи Посполитой

великих князей Литовских и королей Речи Посполитой Услышите истории , связанные с ними, и узнаете, как зарождался город на берегу Немана

, связанные с ними, и узнаете, как зарождался город на берегу Немана Посетите старинный храм с богатым убранством

с богатым убранством Разберётесь, что такое стации , воты и рождественская шопка

, воты и рождественская шопка Побываете в самой большой и красивой синагоге Восточной Европы с белоснежным молельным залом 16 века

Восточной Европы с белоснежным молельным залом 16 века Выясните, чем синагога отличается от других храмов , и вспомните трагичные страницы истории евреев на этих землях

, и вспомните трагичные страницы истории евреев на этих землях Прогуляетесь по мощёным улочкам , заглянете в уютные дворики

, заглянете в уютные дворики Подниметесь на смотровую площадку и увидите исторический центр с с трассировкой улиц 1560 года

и увидите исторический центр с с трассировкой улиц 1560 года Может быть, услышите мелодии трубача с пожарной каланчи — традиционное действо для горожан и гостей

Конечно, мы поговорим о традициях празднования Рождества и Нового года на этих землях. Откуда пришла ель, почему её украшают шарами и гирляндами, кому изначально готовили подарки. А некоторые местные традиции празднования смогут вас удивить и развеселить.

По желанию сделаем паузу для кофе, а я посоветую вам, где купить сувениры, вкусно поужинать, куда сходить и что посмотреть самостоятельно.

Организационные детали