Аудиоэкскурсия по загадочным и паранормальным местам Минска

Что вас ожидает

Начнётся путешествие у Ржавого моста на набережной Свислочи, где вы услышите легенду о русалке, мстящей за свою трагическую смерть.

Затем в компании Белой пани вы прогуляетесь по старинной улице в направлении городской ратуши. Узнаете о главном призраке Минска, некогда весёлом балагуре, а сейчас грозном мстителе.

Здесь же послушаете о страшной трагедии, которая произошла на балу в клубе НКГБ.

Попытаетесь разыскать загадочное красное пятно, которое то появляется, то исчезает в одном из дворов Минска.

В Михайловском сквере рассмотрите памятник, который стал надгробным для человека, трагически погибшего при жизни.

Закончится прогулка у Красного костёла — красивого и печального храма, построенного в память о погибших детях. Вы откроете историю его создания и глубокий символизм, заложенный в архитектуре.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

