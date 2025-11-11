Аудиоэкскурсия по загадочным и паранормальным местам Минска

Эта аудиоэкскурсия идеально подойдёт любителям истории и загадочных легенд. Вы исследуете мистический Минск, услышите легенду о русалке и узнаете, за что она мстит мужчинам. Откроете секреты главного городского призрака, который бродит в стенах ратуши. Погрузитесь в леденящую душу историю о роковой скульптуре, «убившей» свою модель. И многое другое!
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Начнётся путешествие у Ржавого моста на набережной Свислочи, где вы услышите легенду о русалке, мстящей за свою трагическую смерть.
Затем в компании Белой пани вы прогуляетесь по старинной улице в направлении городской ратуши. Узнаете о главном призраке Минска, некогда весёлом балагуре, а сейчас грозном мстителе.
Здесь же послушаете о страшной трагедии, которая произошла на балу в клубе НКГБ.
Попытаетесь разыскать загадочное красное пятно, которое то появляется, то исчезает в одном из дворов Минска.
В Михайловском сквере рассмотрите памятник, который стал надгробным для человека, трагически погибшего при жизни.
Закончится прогулка у Красного костёла — красивого и печального храма, построенного в память о погибших детях. Вы откроете историю его создания и глубокий символизм, заложенный в архитектуре.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ржавого моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Минске
Провёл экскурсии для 16222 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
