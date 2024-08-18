Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Увлекательная прогулка по самым значимым и красивым местам Минска с погружением в историю города. Наши опытные экскурсоводы поведают вам интересные факты о Минске.



Мы проедемся по основным маршрутам города и познакомимся с основными достопримечательностями и памятниками города, узнаем их историю. 5 1 отзыв

Компания БелИндТрэвел Ваш гид в Минске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 1010 Br за экскурсию Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 52 чел. 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 3 часа Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Великолепные памятники архитектуры и истории Во время нашей увлекательной прогулки по Минску мы охватим все главные маршруты города и посетим его самые знаковые места. Начнем мы с Минской городской ратуши, которая является символом города и непременно удивит вас своей архитектурой и богатой историей. Затем мы отправимся на Площадь Независимости, одну из самых знаковых площадей в городе, которая служит местом проведения многих культурных мероприятий и праздников. Мы также посетим Проспект Независимости, который является главной артерией Минска, и увидим национальную гордость Беларуси — Национальную Библиотеку, которая является одним из самых ярких примеров современной архитектуры в городе. Следующая остановка —Монумент «Площадь Победы». Этот монумент был установлен в память о героической борьбе советских войск и народа против немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Он является важным символом нашей победы и независимости. Продолжая нашу прогулку, мы увидим Ворота Минска на Привокзальной площади и «Ворота в город», которые восстанавливались неоднократно в разные периоды истории Минска. Далее мы посетим Проспект Победителей и Минск-Арену, где проходят многие спортивные и культурные события. Одним из самых трогательных мест нашей прогулки является Остров Слёз, место, которое посвящено памяти жертв Чернобыльской катастрофы. На острове вы сможете почтить память погибших. Заканчивается наша экскурсия на Троицком предместье — историческом районе города Минска, который представляет из себя живописный старинный квартал. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно (время согласовывайте с гидом) Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Минская городская ратуша

Площадь Независимости

Проспект Независимости

Национальная Библиотека Беларуси

Монумент «Площадь Победы»

Ворота Минска

Привокзальная площадь и

Музей истории Великой Отечественной войны Проспект Победителей

Минск-арена

Остров Слёз

Троицкое предместье Что включено Услуги гида

Транспортные услуги Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Пл. Свободы, 2, Минск Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно (время согласовывайте с гидом) Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 52 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.