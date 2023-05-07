Обзорная экскурсия по Минску: погрузитесь в атмосферу города с нашими экспертами
Увлекательная прогулка по самым значимым и красивым местам Минска с погружением в историю города. Наши опытные экскурсоводы поведают вам интересные факты о Минске.
Мы проедемся по основным маршрутам города и познакомимся с основными достопримечательностями и памятниками города, узнаем их историю.
Мы проедемся по основным маршрутам города и познакомимся с основными достопримечательностями и памятниками города, узнаем их историю.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Минская городская ратуша
- Площадь Независимости
- Проспект Независимости
- Национальная Библиотека Беларуси
- Монумент «Площадь Победы»
- Ворота Минска
- Привокзальная площадь и
- Музей истории Великой Отечественной войны Проспект Победителей
- Минск-арена
- Остров Слёз
- Троицкое предместье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Великолепные памятники архитектуры и истории.
- Во время нашей увлекательной прогулки по Минску мы охватим все главные маршруты города и посетим его самые знаковые места. Начнем мы с Минской городской ратуши, которая является символом города и непременно удивит вас своей архитектурой и богатой историей. Затем мы отправимся на Площадь Независимости, одну из самых знаковых площадей в городе, которая служит местом проведения многих культурных мероприятий и праздников.
- Мы также посетим Проспект Независимости, который является главной артерией Минска, и увидим национальную гордость Беларуси — Национальную Библиотеку, которая является одним из самых ярких примеров современной архитектуры в городе. Следующая остановка —Монумент «Площадь Победы». Этот монумент был установлен в память о героической борьбе советских войск и народа против немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Он является важным символом нашей победы и независимости.
- Продолжая нашу прогулку, мы увидим Ворота Минска на Привокзальной площади и «Ворота в город», которые восстанавливались неоднократно в разные периоды истории Минска. Далее мы посетим Проспект Победителей и Минск-Арену, где проходят многие спортивные и культурные события. Одним из самых трогательных мест нашей прогулки является Остров Слёз, место, которое посвящено памяти жертв Чернобыльской катастрофы. На острове вы сможете почтить память погибших. Заканчивается наша экскурсия на Троицком предместье — историческом районе города Минска, который представляет из себя живописный старинный квартал.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- пл. Свободы, 2, Минск
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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