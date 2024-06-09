Дудутки: музейный комплекс старинных ремесел и технологий – именно так официально называется это место.
В ходе нашей экскурсии в Дудутки мы перенесемся в обычную шляхетскую усадьбу (деревню) ХIХ столетия, в которой и познакомимся с бытом того времени, посетив ремесленные мастерские и даже небольшой зоосад. Тур в Дудутки — лучший выбор для отдыха с детьми!
В ходе нашей экскурсии в Дудутки мы перенесемся в обычную шляхетскую усадьбу (деревню) ХIХ столетия, в которой и познакомимся с бытом того времени, посетив ремесленные мастерские и даже небольшой зоосад. Тур в Дудутки — лучший выбор для отдыха с детьми!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание мастер-класса
Что вас ждет• Дудуткинский бровар – познакомимся с историей и традициями изготовления крепких спиртных напитков на территории Беларуси с дегустацией самой настоящей шляхетной водки с национальной белорусской закуской;
- Множество мастерских с мастер-классами – кожевенная мастерская, мастерская ткачества и деревообработки, сыроварня и гончарная мастерская и другие;
- Мельница – побываем внутри самой настоящей ветряной мельницы, и посетим также дом завозника, где нас ожидает угощение от мельника: сало, лук, хлеб и капуста из бочки;
- Хлебопекарня – здесь Вы узнаете о всех этапах и секретах выпечки хлеба, сможете продегустировать не только свежий хлеб, но и сыр, масло и травяной чай;
- Кузница – мастер-класс от профессионального кузнеца. Вы получите сувенир, который создадите своими руками;
- Ретро автомобили – выставка старинных машин в которых можно посидеть и сфотографироваться;
- Зоосад – небольшой зоопарк, в котором вы можете погладить оленей, страусов и других животных.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стоимость за группу 1-2 человека
|570 Br
|Стоимость за группу 3-7 человека
|650 Br
|Стоимость за группу 8-18 человека
|850 Br
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное сопровождение по всему маршруту
- Экскурсионное обслуживание аттестованным гидом по всему маршруту
Что не входит в цену
- Входные билеты оплачиваются отдельно (32 BYN / чел.)
Место начала и завершения?
Любая точка в черте г. Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
- Экскурсия индивидуальная. Сообщите в переписке желаемое время и место начала
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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