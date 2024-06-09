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Дудутки: музейный комплекс старинных ремесел и технологий – именно так официально называется это место.



В ходе нашей экскурсии в Дудутки мы перенесемся в обычную шляхетскую усадьбу (деревню) ХIХ столетия, в которой и познакомимся с бытом того времени, посетив ремесленные мастерские и даже небольшой зоосад. Тур в Дудутки — лучший выбор для отдыха с детьми!