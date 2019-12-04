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Что вас ожидает:
- Остров слез
- Церковь Петра и Павла
- Железнодорожный вокзал
- Национальный художественный музей
- Большой театр оперы и балета
- Национальная библиотека
- Площадь Победы
- Немига
- Парк Победы
- Площадь Я. Коласа
- Проспект Победителей
- Ботанический сад
- Минск-арена
- Ратуша
- Привокзальную площадь
- Дом правительства Беларуси
- Костел Святых Симона и Елены
- Церковь Пресвятой Девы Марии
- Площадь Независимости
- Троицкое предмение
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Встреча с экскурсоводом
Площадь Свободы 40 минут
Кафедральный собор Святого Духа, костел Пресвятой Девы Марии, ратуша, гостиный двор, комплекс бывших униатских монастырей, скульптурные композиции.
Проспект Победителей 30 минут
Дворец Независимости,музей истории Великой Отечественной войны, парк Победы, спортивные сооружения, Минск-арена, спортивные сооружения.
Троицкое предместье, остров мужества и скорби 40 минут
Музей под открытым небом, памятник белорусским воинам, погибшим в Афганистане
Площадь Независимости 30 минут
костел Святых Симеона и Елены, Дом Правительства со скульптурой Ленина,бывшие доходные дома, минская мэрия, фонтан с аистами, университеты
Проспект Независимости 40 минут
Здание КГБ, главпочтамп, гостиница Минск, национальный банк, ГУМ, площадь Победы, площадь Якуба Коласа, библиотека
Любое удобное для Вас время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Транспортное обслуживание
- На Вашем авто 0 $
- Наш транспорт
- Легковой автомобиль 25 $
- Микроавтобус до 7- ми пассажирских мест 30 $
- Микроавтобус до 20-ти пассажирских мест 55 $
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любое удобное для Вас времяЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
4 дек 2019
Экскурсия супер. Авто-пешеходная то что надо. Можно больше посмотреть и детям не нарядно. Отдельное спасибо эскурсоводу
И
Ирина
1 июля 2019
Стаковка между рейсами в Минске была шесть часов и мы решили не просиживать это время в аэропорту, а познакомиться с Минском. Обратились к Кирилу и заказали у него пешеходно-автомобильную экскурсию с трансфером из аэропорта и обратно. Все вопросы решались очень оперативно через вотсап. Несмотря на ранний прилет, ровно в 6 утра водитель забрал нас из аэропорта и в 6.30 мы уже встретились с экскурсоводом и начали прогулку по Минску. Три часа пролетели незаметно, настолько увлекательной была экскурсия. Побывали во многих интересных местах Минска, рассказ экскурсовода был очень содержательным. Так как между объектами перемещались на автомобиле, усталости не было совершено. Время между рейсами пролетело незаметно и с пользой. Огромное спасибо Кириллу. Можем смело рекомендовать данные экскурсии!
В
Виктория
4 мая 2019
Заказали обзорную экскурсию у Кирила. Смущала дешевая цена, по сравнению с другими компаниями. Но сервис получили на высшем уровне. Машина в идеальном состоянии, водитель Иван очень обходительный. Гид Марина выше всяких похвал. Три часа пролетели в интересных расказах и потрясающих видах. СПАСИБО. Вернемся к Вам обязательно
С
Светлана
3 июля 2018
Недавно заказывали экскурсию и хочу поделиться нашими впечатлениями. Отличный сервис, нас встретили в указанном месте, в договоренное время. Нам нужна была экскурсия на английском т. к. приезжал иностранный гость. Замечательный и дружелюбный экскурсовод, с отличными знаниями города, истории, архитектуры и языка. Рассказали и показали очень много нового и интересного. Иностранный гость, в восторге от проведенной экскурсии. Всех благ, успехов и процветания!!!
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