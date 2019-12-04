Стаковка между рейсами в Минске была шесть часов и мы решили не просиживать это время в аэропорту, а познакомиться с Минском. Обратились к Кирилу и заказали у него пешеходно-автомобильную экскурсию с трансфером из аэропорта и обратно. Все вопросы решались очень оперативно через вотсап. Несмотря на ранний прилет, ровно в 6 утра водитель забрал нас из аэропорта и в 6.30 мы уже встретились с экскурсоводом и начали прогулку по Минску. Три часа пролетели незаметно, настолько увлекательной была экскурсия. Побывали во многих интересных местах Минска, рассказ экскурсовода был очень содержательным. Так как между объектами перемещались на автомобиле, усталости не было совершено. Время между рейсами пролетело незаметно и с пользой. Огромное спасибо Кириллу. Можем смело рекомендовать данные экскурсии!